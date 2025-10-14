งานเข้าแล้วเขมร!ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรบ.เกาหลีใต้โกรธจัด ร้องใช้กำลังทหารตอบโต้เหตุลักพาตัวในกัมพูชา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลตอบสนองแข็งกร้าวกว่าเดิมต่อเหตุลักพาตัวและกักขังพลเมืองชาวเกาหลีใต้กัมพูชา บางรายถึงขั้นแนะนำให้พิจารณาทางเลือกด้านการทหาร ถ้ามีความจำเป็น
ระหว่างการประชุมเพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของรัฐสภา เมื่อวันจันทร์(13ต.ค.) บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหลายคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อกรณีที่ล้มเหลวในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลใดๆ พร้อมเรียกร้องใช้แนวทางการทำงานแบบองค์รวมของรัฐบาล เพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองที่อยู่ในต่างแดน
ปาร์ค ชาน-แด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลี(DPK) กล่าวว่า "ตามข้อมูลจากกระทรวงกิจการต่างประเทศ รายงานเกี่ยวกับเหตุลักพาตัวและกักขังในกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก 4 รายในปี 2021 เป็น 220 รายในปี 2024 และในปี 2025 จนถึงเดือนสิงหาคม เรามีคดีลักพาตัวแล้ว 330 เคส มันเพิ่มขึ้นมากกว่า 80 เท่า แค่ช่วงเวลา 3 ปี"
เขากล่าวต่อว่า "แม้มันพุ่งขึ้นเช่นนี้ แต่ทางคณะรัฐบาลดูเหมือนจะผิดพลาดอย่างรุนแรงในประเด็นดังกล่าว มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มันลุกลามขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี 2021"
ปาร์ค บอม-กเย ส.ส.เพื่อร่วมพรรค DPK ก็สะท้อนความกังวลแบบเดียวกัน เน้นว่า "สถานการณ์นี้จำเป็นต้องใช้ความตระหนักและตอบสนองในระดับที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง รัฐบาลทั้งองค์รวม ไม่ใช่แค่กระทรวงการต่างประเทศ ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาว่ากัมพูชาคือผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่จากโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ของเรา การทูต ตำรวจ และแม้กระทั่งปฏิบัติการทางทหาร ก็ไม่ควรถูกตัดความเป็นไปได้"
ในส่วนของพรรคพลังประชาชน พรรครัฐบาล ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กัง มิน-คุ๊ก กล่าวว่า "มีรายงานเหตุลักพาตัวถึง 330 ราย แค่เฉพาะระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ แต่อาจมีเหยื่ออีกมากที่ไม่ได้รับแจ้ง พลเมืองของเราหลายร้อยคนถูกกักขังด้วยความสิ้นหวัง และแน่นอนว่า ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่ทำอะไรเลย"
เขากล่าวต่อว่า "ในปี 2011 ครั้งที่ชาวเกาหลีใต้ถูกโจรสกัดโซมาเลียลักพาตัว ทหารของเราประสบความสำเร็จในปฏิบัติการช่วยเหลือ ถ้าจำเป็น เราควรพิจารณาภารกิจด้านการทหารร่วมกับกองกำลังกัมพูชา และถ้าพวกเขาปฏิเสธ เราอาจจำเป็นต้องทบทวนเงินช่วยเหลือในโครงการ ODA ของเรา"
สุ้มเสียงของบรรดาส.ส.ข้างต้น เป็นหนึ่งในเหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ดาหน้าวิพากษ์วิจารณ์แนวทางตอบสนองที่ไม่เพียงพอของรัฐบาล กระตุ้นให้ทางสำนักงานคณะรัฐมนตรีประกาศกร้าวจะใช้มาตรการต่างๆอย่างครอบคลุม ท่ามกลางรายงานข่าวเหตุชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชา
ยุน ชาง-รย็อล หัวหน้าสำนักงานประสานงานนโยบายรัฐบาล ยอมรับต่อข้อบกพร่อง "มันเป็นความจริงที่สำนักงานของเราไม่ได้แสดงบทบาทสำคัญในการจัดการคดีลักพาตัวและกักขังเหล่านั้น แม้มีรายงานเหตุลักพาตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เราล้มเหลวในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อความร้ายแรงของสถานการณ์"
เขารับประกันว่า "รัฐบาลกำลังจริงจังกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก และจะทำทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคลี่คลายปัญหานี้"
ในเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซง ทาง ยุน ตอบว่า "เราหวังคลี่คลายปัญหานี้ก่อนไปถึงขั้นนั้น แต่รัฐบาลจะพิจารณาทุกมาตรการที่มีความเป็นไปได้"
โคเรียโพสต์ สื่อมวลชนเกาหลีใต้ รายงานปิดท้ายว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบเห็นเหตุลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับการพนันทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชา บ่อยครั้งเล็งเป้าไปที่แรงงานต่างชาติ ในนั้นรวมถึงชาวเกาหลีใต้
ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และตำรวจ กำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในความพยายามช่วยเหลือเหยื่อและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย แต่ทางสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เน้นย้ำว่าปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันทีทันใด เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน
(ที่มา:โคเรียโพสต์)