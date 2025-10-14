ตามสัญญา!ฮามาสปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตทั้งหมด ทรัมป์ประกาศเป็น‘วันอันยิ่งใหญ่-สงครามกาซาจบแล้ว’

ฮามาสส่งตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง 20 คนคืนให้อิสราเอลในวันจันทร์ (13 ต.ค.) ขณะที่อิสราเอลส่งนักโทษและผู้ถูกควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์เกือบ 2,000 คนกลับสู่กาซาและเวสต์แบงก์ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพถาวรในตะวันออกกลาง ทางด้านทรัมป์กล่าวคำปราศรัยในรัฐสภาอิสราเอล ประกาศว่า สงครามกาซาสิ้นสุดลงแล้ว พร้อมกับเรียกร้องให้เปลี่ยนความสำเร็จทางการทหารมาเป็นสันติภาพ
กองทัพอิสราเอลแถลงในวันจันทร์ (13) ว่า ได้รับมอบตัวประกันที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีชีวิต ซึ่งเหลืออยู่ทั้งสิ้น 20 คนแล้ว หลังจากพวกเขาถูกส่งตัวออกมาจากกาซาโดยคณะกรรมการกาชาดสากล ขณะที่ฝูงชนเรือนหมื่นซึ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ที่ “จัตุรัสตัวประกัน” ในกรุงเทลอาวีฟ พากันส่งเสียงแสดงความยินดี จำนวนมากโอบกอดกันและหลั่งน้ำตา ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่รายงานข่าวชิ้นแรกเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกัน ถึงแม้ความเจ็บปวดของคนที่ต้องสูญเสียผู้ที่ไม่ได้รอดชีวิตกลับมา ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ในอีกด้านหนึ่ง บางส่วนของนักโทษและผู้ถูกคุมขังชาวปาเลสไตน์เกือบๆ 2,000 คน ก็ได้รับการปล่อยตัวจากทางการอิสราเอล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จัดทำกัน ก็เริ่มต้นเดินทางมาถึงฉนวนกาซาและดินแดนเวสต์แบงก์ที่ถูกอิสราเอลยึดครองอยู่ บางคนนั่งอยู่บนบ่าของบรรดาญาติมิตรซึ่งอยู่ในอาการปีติปลาบปลื้ม
ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเร่งรุดเดินทางจากกรุงวอชิงตันไปยังอิสราเอล ประกาศหลังจากเดินทางถึงและได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษว่า “นี่เป็นวันอันยิ่งใหญ่และเป็นการเริ่มต้นใหม่”
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ได้กล่าวปราศรัยต่อรัฐสภา “คเนสเซต” ของอิสราเอล โดยประกาศว่า “ท้องฟ้าสุขสงบ เสียงปืนเงียบลงแล้ว เสียงไซเรนก็พากันหยุดนิ่ง และดวงตะวันขึ้นสาดแสงส่องสว่างเหนือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีสันติกลับคืนมาในท้ายที่สุด” พร้อมกับบอกว่า “ฝันร้ายอันยาวนาน” ของทั้งชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ได้ยุติลงแล้ว
“ตอนนี้คือเวลาที่จะแปรเปลี่ยนชัยชัยต่อพวกผู้ก่อการร้ายในสมรภูมิเหล่านี้ ให้กลายเป็นรางวัลสูงสุดแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทั่วทั้งตะวันออกกลาง” เขากล่าวเช่นนี้ ก่อนที่ตัวเขามีกำหนดจะเดินทางไปยังอียิปต์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขอันชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการสร้างสันติภาพถาวรขึ้นในกาซา
อย่างไรก็ดี อุปสรรคต่างๆ ซึ่งยากแก่การเอาชนะยังคงมีอยู่ แม้กระทั่งในการแก้ไขคลี่คลายภาวะพินาศย่อยยับของดินแดนกาซา โดยยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาเรื้อรังในขอบเขตกว้างขวางยิ่งกว่านั้นและดำรงอยู่อย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนแล้ว อย่างความขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอล-ชาวปาเลสไตน์ หรือปัญหาความแตกแยกอันเรื้อรังอย่างอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลาง
ตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกัน กลุ่มฮามาสยังต้องคืนศพของตัวประกัน 27 คนที่เสียชีวิตหรือถูกสังหารระหว่างถูกกักกันตัว เช่นเดียวกับร่างของทหารอิสราเอลผู้หนึ่งซึ่งถูกสังหารในปี 2014 ระหว่างการสู้รบขัดแย้งครั้งก่อนในกาซา
อิสราเอลแถลงว่าไม่ได้คาดหมายว่าจะได้รับศพตัวประกันที่เสียชีวิตทั้งหมดกลับคืนมาในวันจันทร์
สำหรับชาวปาเลสไตน์ที่ทางการอิสราเอลปล่อยตัวออกมาคราวนี้ ก็รวมถึงนักโทษ 250 คนที่ถูกอิสราเอลตัดสินว่า เกี่ยวข้องกับการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 หรือสงสัยว่า กระทำความผิดด้านความมั่นคง แล้วยังมีผู้ถูกควบคุมตัวราว 1,700 คนที่ส่วนใหญ่ถูกทหารอิสราเอลจับกุมระหว่างสงครามในกาซา
ที่เมืองกาซาซิตี้ มือปืนชุดดำสวมหน้ากากราว 12 คน ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เป็นสมาชิกฝ่ายติดอาวุธของฮามาส เดินทางถึงโรงพยาบาลนัสเซอร์ ที่มีการตั้งเวทีและเตรียมสถานที่รอต้อนรับนักโทษปาเลสไตน์ที่ได้รับการปล่อยตัว อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนแรกของข้อตกลงเพื่อยุติสงครามภายใต้แผนการ 20 ข้อของทรัมป์ที่อิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงในการเจรจาทางอ้อมที่เมืองชาร์ม เอล-ชีคของอียิปต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เมืองดังกล่าวยังจะเป็นสถานที่จัดประชุมผู้นำโลกกว่า 20 คนที่รวมถึงทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ในวันจันทร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการสร้างสันติภาพถาวรในกาซาหลังจากสงคราม 2 ปีที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 ที่ฮามาสข้ามแดนเข้าไปโจมตีอิสราเอล และสังหารเหยื่อ 1,219 คน รวมทั้งจับตัวประกัน 251 คนกลับไปขังที่กาซา
ปฏิบัติการทางทหารเพื่อล้างแค้นของอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 67,000 คน บ้านเมืองในกาซาพังราบเป็นหน้ากลอง และจุดชนวนวิกฤตมนุษยธรรมอันร้ายแรง
คณะบริหารของทรัมป์เป็นตัวกลางผลักดันข้อตกลงสันติภาพร่วมกับอียิปต์ กาตาร์ และตุรกี โดยขั้นตอนต่อไปคือการจัดตั้ง “คณะกรรมการสันติภาพ” ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากนานาชาติและนำโดยทรัมป์
ในการประชุมที่อียิปต์ ทรัมป์ได้รับการคาดหมายว่า จะหาทางแก้ไขความไม่แน่ไม่นอนสำคัญๆ บางประการที่ขัดขวางขั้นตอนต่อไปของแผนสันติภาพ ซึ่งรวมถึงการที่ฮามาสปฏิเสธวางอาวุธ และอิสราเอลคัดค้านไม่ต้องการถอนทหารของตนทั้งหมดออกจากกาซา
การปรากฏตัวของสมาชิกฮามาสที่โรงพยาบาลนาสเซอร์เมื่อวันจันทร์ยังตอกย้ำแนวโน้มความยากลำบากในการคลี่คลายความกังวลของอิสราเอลเกี่ยวกับภัยคุกคามของนักรบกลุ่มนี้ที่จะยังคงอยู่ในกาซา
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยืนยันว่า ได้รับการรับรองจากทั้งอิสราเอลและฮามาส รวมถึงชาติสำคัญในตะวันออกกลางเกี่ยวกับขั้นตอนแรกและขั้นตอนต่อๆ ไปของข้อตกลงสันติภาพ พร้อมยืนยันว่า จะจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพโดยเร็ว
ภายใต้แผนการของทรัมป์ กองกำลังนานาชาติที่ประสานงานโดยศูนย์บัญชาการที่นำโดยอเมริกาและตั้งอยู่ในอิสราเอล จะเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อยในกาซาในพื้นที่ที่ทหารอิสราเอลถอนออกไป
ขณะเดียวกัน ทอม เฟลตเชอร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ด้านมนุษยธรรมและผู้ประสานงานการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า อิสราเอลอนุมัติการจัดส่งสิ่งบรรเทาทุกข์ให้กาซาเพิ่ม และยูเอ็นอาร์ดับเบิลยูเอเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้ปฏิบัติหน้าที่ในกาซาได้อย่างราบรื่น
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)