ทรัมป์แถลงกลาง “รัฐสภาอิสราเอล”อ้างยุคมืดรุนแรงจบแล้วในตะวันออกกลาง โว "เนทันยาฮู" ใช้อาวุธเทพเมดอิน USA ที่ป้อนให้ยอดเยี่ยม ฮามาสปล่อยตัวประกันมีชีวิตทั้งหมดในมือกลับบ้าน

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันจันทร์(13 ต.ค) แถลงกลางสภาอิสราเอลอ้างข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่เขาคว้ามาได้ถือเป็นอรุณรุ่งแห่งตะวันออกกลางและสิ้นสุดของยุคแห่งความรุนแรง ยืนยันสหรัฐฯให้อาวุธที่ดีที่สุดแก่อิสราเอลและเนทันยาฮูใช้ได้อย่างดี ขณะที่ตัวประกันที่มีชีวิตในมือฮามาส 20 คนเป็นอิสระสิ้นสุดการรอคอยทั้งเทลอาวีฟแต่ตัวเลขเสียชีวิตปาเลสไตน์ตั้งแต่ 7 ต.ค เมื่อ 2 ปีที่แล้วล่าสุดแตะ 67,869 คนและบาดเจ็บ 170,105 คน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(13 ต.ค)ว่า ผู้นำสหรัฐฯล่าสุดหลังจากขึ้นกล่าวสุนทรพจน์กลางรัฐสภาอิสราเอลแล้วจะเดินทางต่อไปยังกรุงไคโร อียิปต์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสันติภาพกาซาที่สหรัฐฯและอียิปต์เป็นประธานร่วมและมีผู้นำจากชาติยักษ์ใหญ่เข้าร่วม
ทรัมป์แถลงในรัฐสภาคเนสเซต(Knesset)ของอิสราเอลว่า ข้อตกลงหยุดยิงนี้เป็นสัญญาณสิ้นสุดของสงครามอิสราเอลในกาซาและถือเป็นสิ้นสุดยุคแห่งความรุนแรงและการเสียชีวิต
“นี่ไม่ใช่แค่การสิ้นสุดของสงครามแต่เป็นการสิ้นสุดยคแห่งความรุนแรงและการเสียชีวิตและการเริ่มของยุคแห่งศรัทธาและความหวังและของพระเจ้า” ทรัมป์กล่าว
โดยเป็นการอ้างของทรัมป์ไปถึงแผนกาซาของตัวเขาที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่เปิดประตูไปสู่การขยายครั้งประวัติศาสตร์ของสันติภาพในภูมิภาคของพวกเรา ที่สอดคล้องกับคำแถลงของผู้นำของสหรัฐฯกลางรัฐสภาที่ว่า ถือเป็นอรุณรุ่งแห่งตะวันออกกลาง
โดยทรัมป์ย้ำว่า “ผมผูกพันต่อสันติภาพนี้ พวกคุณผูกพันต่อสันติภาพนี้ และร่วมกันพวกเราจะประสบความสำเร็จต่อสันติภาพนี้”
NBC News ของสหรัฐฯรายงานว่า อย่างไรก็ตามในสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐฯพบว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเลยไปถึงความช่วยเหลือทางยุทโธปกรณ์มูลค่ามหาศาลที่สหรัฐฯได้มอบให้มาตั้งแต่ต้นสงครามเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า พร้อมแสดงความชื่นชมว่าอิสราเอลสามารถใช้อาวุธเหล่านี้ได้ดี
“พวกเราสร้างอาวุธที่ดีที่สุดในโลกและพวกเราได้ให้เป็นจำนวนมากแก่อิสราเอล” เขากล่าวและเสริมต่อที่เป็นการเปิดเผยไปถึงการติดต่อระหว่างทรัมป์และเนทันยาฮูว่า
“บีบี(ชื่อเล่นของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล)ได้โทรศัพท์มาหาผลหลายครั้งมากพร้อมกล่าวว่า “คุณสามารถให้อาวุธผมนี้ อาวุธนี้ อาวุธนั้น? ซึ่งมีบางส่วนผมไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่บีบีและผมได้สร้างพวกมัน”
และผู้นำสหรัฐฯกล่าวตบท้ายว่า “แต่พวกเรานำพวกมันมาที่นี่และพวกคุณใช้พวกมันได้ดี”
สื่อสหรัฐฯรายงานว่านับตั้งแต่เริ่มสงคราม อเมริกาได้มอบความช่วยเหลือทางการทหารแก่อิสราเอลไปแล้ว 21.7พันล้านดอลลาร์ อ้างอิงจากวิทยาลัยวัตสันด้านการศึกษารัฐประสานศาสตร์และการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยบราวน์
ซึ่งก่อนหน้าพบว่าความช่วยเหลือทางการทหารให้อิสราเอลตกอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์/ปี อ้างอิงจากตัวเลขรัฐบาลสหรัฐฯ
สื่อสหรัฐฯรายงานต่อว่า ผู้นำสหรัฐฯในรัฐสภาคเนสเซตยังเอ่ยปากขอให้ประธานาธิบดีอิสราเอล ไอแซค เฮอร์ซอก (Isaac Herzog) ให้อภัยโทษแก่เนทันยาฮูในคดีความของผู้นำอิสราเอลที่อยู่ในชั้นศาล
เดอะการ์เดียนรายงานต่อว่า ในขณะเดียวกันเนทันยาฮูได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ได้ยอมรับ “เยรูซาเลม” ในฐานะเมืองหลวง รวมไปถึงเป็นตัวกลางต่อข้อตกลงอับราฮัม(Abraham Accords) ที่ทำให้เทลอาวีฟสามารถสถาปณาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และโมร็อกโก
การขอบคุณยังรวมไปถึงการสนับสนุนสิทธิ์ของอิสราเอลในเขตยึดครองเวสต์แบงก์
ทั้งนี้ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่า ชื่อของทรัมป์จะจารึกในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
เดอะการ์เดียนรายงานต่อว่า ผู้นำอิสราเอลยังขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการยอมรับอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลาน(Golan Heights) ที่ฝ่ายเทลอาวีฟได้มาจากซีเรียระหว่างสงคราม 6 วันเมื่อปี 1967 และผนวกดินแดนในภายหลัง แต่ทว่าประชาคมโลกส่วนใหญ่ยังไม่รับรอง
ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์พบว่ามีการขัดจังหวะเกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆโดยสมาชิกรัฐสภาปีกซ้ายของอิสราเอลที่ตะโกนเสียงดังและเขาโดนเจ้าหน้าที่รีบพาตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เรียกการชื่นชมจากผู้นำสหรัฐฯ
สื่ออังกฤษชี้ว่า มีรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือแผ่นกระดาษที่มีข้อความว่า “รับรองปาเลสไตน์”
เดอะการ์เดียนรายงานว่า รถบัส 38 คันแรกที่นำตัวนักโทษปาเลสไตน์ออกมาจากอิสราเอลเดินทางเข้าสู่เขตฉนวนกาซา พร้อมกับตัวประกันที่มีชีวิตในมือฮามาส 20 คนโดนปล่อยตัวเป็นอิสระ