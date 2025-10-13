หลังหย่าดี๊ดี! อดีตนายกฯแคนาดา “จัสติน ทรูโด” ไม่แคร์สื่อโชว์ซิกแพคยืนพลอดรักนักร้องสาวมะกันคนดัง “เคธี เพร์รี” บนเรือยอร์ช

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กลายเป็นการเปิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่หลังหย่าอดีตศรีภรรยาเมื่ออดีตผู้นำแดนใบเมเปิล จัสติน ทรูโด ยืนพลอดรักนักร้องสาวอเมริกัน เคธี เพร์รี บนเรือสำราญของนักร้องสาวเมื่อวันเสาร์(11 ต.ค) ใกล้ซานตา บาบารา(Santa babara) รัฐแคลิฟอร์เนียแบบไม่แคร์สื่อแว่นตาดำพร้อมซิกแพคและกางเกงขายาวที่คล้ายยีนส์
พีเพิลของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(12 ต.ค)ว่า กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดารูปหล่อ จัสติน ทรูโด ที่เคยหยอกล้อทางสายตากับสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ เมลาเนีย ทรัมป์ ระหว่างการถ่ายภาพหมู่ประชุม G7 ในระหว่างสมัยแรกและได้หย่าร้างศรีภรรยา Sophie Grégoire Trudeau เมื่อวันที่ 2 ส.ค ปี 2023 หลังแต่งงานมานาน 18 ปีนั้นกำลังมีความสัมพันธ์โรแมนติกหวานครั้งใหม่กับนักร้องสาว เคธี เพร์รี (katy Perry) ที่มีเพลงดังมากมายรวมเพลง LIFETIMES ที่ทางสวนสัตว์น้ำเมลเบิร์น Sea Life Melbourne Aquarium ใช้เพลงนี้เปิดตัวเพนกวินจักรพรรดิ เพสโต (Pesto) เมื่อปีที่ผ่านมาจนดังไปทั่วโลกไม่แพ้ 'หมูเด้ง' จากประเทศไทยและทำให้นักร้องสาว เพร์รีที่บังเอิญเดินทางไปออสเตรเลียในเวลานั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเพสโตถึงสวนสัตว์น้ำ
พีเพิลชี้ว่าการเปิดตัวความสัมพันธ์ระหว่างอดีตผู้นำแคนาดาและนักร้องสาวอเมริกันนี้ไม่ธรรมดาเพราะภาพที่ปรากฎไปทั่วเป็นภาพอดีตผู้นำแคนาดาที่กำลังสวมแว่นตาดำพร้อมซิกแพคและกางเกงขายาวที่ดูคล้ายกางเกงยีนส์ยืนบนด้านบนสุดเรือสำราญของนักร้องสาวที่ลอยลำนอกชายฝั่งเมืองซานตา บาบารา(Santa babara) รัฐแคลิฟอร์เนียในวันเสาร์(11) ยืนสวมกอดพลอดรักและจุมพิตเพร์รีอยู่บนเรือซึ่งเป็นภาพที่เผยแพร่โดยเดลีเมล ของอังกฤษ
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มว่า หนึ่งในช็อตที่เปิดเผยออกมาพบว่า อดีตนายกรัฐมนตรีแดนเมเปิลได้จุมพิตนักร้องสาวชาวอเมริกันที่แก้มระหว่างดึงตัวเธอเข้ามาใกล้เพื่อสวมกอด และในอีกภาพนักร้องสาวที่สวมชุดว่ายน้ำสีเข้มยืนอิงแอบอดีตผู้นำวัย 53 ปีที่วางมือหนึ่งของเขาที่บั้นท้ายของเธอ
อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ทั้งสองกำลังใกล้ชิดนั้นพบว่าบนเรือยอร์ชนั้นมีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ต่ำกว่า 5 คนแต่ไม่มีใครแสดงความสนใจต่อทั้งสอง
พีเพิลชี้ว่า ข่าวลือเกิดขึ้นมาตั้งแต่กรกฎาคมของปีนี้ที่ระบุว่าทรูโดกำลังดูใจอยู่กับนักร้องสาวชื่อดังหลังทั้งคู่ถูกพบที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในมอนทรีอัลที่เพร์รีกำลังออกคอนเสิร์ต Lifetimes เวิลด์ทัวร์
โดยก่อนหน้าการออกไปดินเนอร์ทั้งคู่ถูกพบเดินจูงสุนัขเดินเล่นในวันก่อนหน้า
พีเพิลรายงานว่าในขณะที่อดีตผู้นำแคนาดาหย่าร้างภรรยาในปี 2023 และทั้งสองมีบุตรชายและหญิงร่วมกัน 3 คนในการมีชีวิตคู่นาน 18 ปี ส่วนเคธี เพร์รี นั้นเพิ่งแยกทางกับอดีตคู่หมั้นนักแสดงหนุ่มชื่อดัง ออร์ลานโด บลูม ที่ทั้งสองมีบุตรสาววัย 5 ปีร่วมกัน เป็นการประกาศแยกทางเมื่อมิถุนายนปีนี้หรือ 1 เดือนก่อนหน้านักร้องสาวเดทอดีตผู้นำแคนาดาพอดี