ปักกิ่งสั่งกวาดล้างโบสถ์คริสต์ใต้ดินชื่อดัง Zion Church ผู้ก่อตั้งโดนจับพร้อมศาสนจารย์หลายสิบ “สหรัฐฯ” กดดันให้ปล่อยทั้งหมดเป็นอิสระทันที

รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – ตำรวจจีนกวาดล้างทะลายหนึ่งในเครือข่ายโบสถ์ใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ เป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ผู้ก่อตั้งโบสถ์ Zion Church พร้อมศาสนาจารย์สอนศาสนาอีกหลายสิบคนอยู่ในคุก สหรัฐฯออกโรงประณามพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวทันที เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ตรึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐฯระหว่างศึกแร่แรร์เอิร์ท
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(13 ต.ค)ว่า การกวาดล้างทางศาสนาครั้งมโหฬารเมื่อสุดสัปดาห์เกิดขึ้นหลังปักกิ่งสัปดาห์ที่แล้วสั่งเพิ่มข้อจำกัดให้เข้มงวดในการส่งออกแร่แรร์เอิร์ทที่หายากไปต่างประเทศ
ศาสนาจารย์ จิน มิงรี (Jin Mingri) ผู้ก่อตั้งเครือข่ายโบสถ์ Zion Church ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลปักกิ่งในค่ำวันศุกร์(10)จับกุมที่บ้านพักของเขาในเป๋ยไห่(Beihai) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อ้างอิงจากบุตรสาวของศาสนจารย์ เกรซ จิน (Grace Jin) และโฆษกโบสถ์ ณอน หลง (Sean Long) ที่คนทั้งคู่ปัจจุบันอาศั้ยในสหรัฐฯ
การกวาดล้างคริสเตียนครั้งมโหฬารของปักกิ่งที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 นี้ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ที่กำลังวุ่นกับข้อตกลงสันติภาพกาซาในตะวันออกกลางแต่ทว่าวันอาทิตย์(12) เขาได้ออกโรงตำหนิพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนที่โดนจับไปให้เป็นอิสระทันที
อ้างอิงจากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงการณ์มีใจความว่า “สหรัฐฯขอประณามพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ในการควบคุมตัวล่าสุดของบรรดาผู้นำหลายสิบคนของโบสถ์ใต้ดิน Zion Church ที่ไม่ได้จดทะเบียนในจีน รวมถึงศาสนจารย์ชื่อดัง มิงรี “อิซรา” จิน”
และกล่าวต่อว่า “การกวาดล้างที่เพิ่มมากขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงความปรปักษ์ต์ต่อชาวคริสเตียนที่ต่างพากันปฎิเสธการเข้ามาแทรกแทรงในความเชื่อทางศาสนาของคนเหล่านี้และเลือกที่จะไปโบสถ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนแทน”
รูบิโอชี้ว่า “พวกเราขอเรียกร้องต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ปล่อยตัวบรรดาผู้นำโบสถ์ในทันทีและเปิดโอกาสให้ทุกศาสนา รวมถึงสมาชิกโบสถ์ใต้ดินต่างๆให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยปราศจากการโดนปราบปราม”
โฆษกโบสถ์ Zion Church ซึ่งให้สัมภาษณ์จากบ้านของเขาในสหรัฐฯเปิดเผยว่า สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้เป็นการย่ำยีระลอกใหม่ทางศาสนาในปีนี้” และให้ข้อมูลต่อว่า ตำรวจจีนได้สอบปากคำสมาชิกโบสถ์กว่า 150 คน และยังเพิ่มระดับการรังควานเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่มีการประกอบกิจทางศาสนาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้
หลงเปิดเผยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันทางเจ้าหน้าที่จีนได้ควบคุมตัวศาสนจารย์เกือบ 30 คนและสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศแต่ในภายหลังปล่อยมาแค่ 5 คน
ทั้งนี้เขาเปิดเผยว่ามีศาสนจารย์ราว 20 คนและผู้นำโบสถ์อีกหลายคนยังคงอยู่ในเรือนจำ
รอยเตอร์รายงานว่า จินในวัย 56 ปีถูกส่งเข้าเรือนจำหมายเลข 2 ของเมืองเป๋ยไห่ในข้อหสงสัยการใช้เครือข่ายข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย โดยข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุดในเรือนจำ 7 ปี
ทั้งนี้บรรดาผู้สนับสนุนต่างหวั่นว่า ผู้ก่อตั้งโบสถ์และศาสนจารย์อื่นๆอาจโดนสั่งฟ้องในข้อหาการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางศาสนา
จิน มิงรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งชื่อดัง เขาหันมานับถือศาสนาคริสต์หลังเป็นประจักษ์พยานต่อความโหดร้ายของการกวาดล้างกบฏเทียนอันเหมินเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีการส่งรถถังเข้าไปปราบปรามนักศึกษาจีนและผู้เข้าร่วมในเวลานั้นเมื่อปี 1989
รอยเตอร์รายงานว่า การกวาดล้างครั้งใหญ่ในปี 2018 ตำรวจปิดโบสถ์ที่เปิดในกรุงปักกิ่งระหว่างกวาดล้างเครือข่ายโบสถ์ใต้ดินชื่อดังหลายแห่ง และเมื่อต้นปีนี้พบว่าตำรวจจีนได้ควบคุมชั่วคราวศาสนจารย์โบสถ์ Zion Church อ้างอิงจากโฆษกโบสถ์
รัฐบาลปักกิ่งได้สั่งจำกัดการเดินทางต่อจินในปี 2018 ทำให้เขาไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมภรรยาและลูก 3 คนที่อาศัยในสหรัฐฯได้ เกรซ จิน ลูกสาวของผู้ก่อตั้งเปิดเผยและแสดงความเห็นว่า “ดิฉันคิดว่าเขาคงรู้เสมอว่ามันคงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะต้องอยู่ในคุก”
รอยเตอร์รายงานว่า ตำรวจหลายสิบคนสกัดมิงรี จิน เดือนที่แล้วระหว่างที่เขาพยายามที่จะขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่สหรัฐฯจากเมืองเซี่ยงไฮ้ และจำกัดการเดินทางของเขานอกเป๋ยไห่ บ็อบ ฝู (Bob Fu) ผู้ก่อตั้งกลุ่มคริสเตียนเอ็นจีโอ ChinaAid
เขากล่าวแสดงความเห็นว่า “กุญแจสำคัญที่เป็นเหตุผลที่ซ่อนอยู่ว่าโบสถ์ Zion Church นั้นได้เติบโตอย่างมหาศาลและกลายเป็นเครือองค์กรที่แข็งแกร่งในไม่กี่ปีมานี้ ที่ทำให้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แน่นอนต้องหวาดหวั่น”