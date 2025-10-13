'ทรัมป์' เตรียมกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอล ลั่นสงครามกาซา 'จบลงแล้ว'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะได้รับการต้อนรับอย่างวีรบุรุษในรัฐสภาคเนสเซ็ตของอิสราเอลวันนี้ (13 ต.ค.) ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางในกาซาล่วงเข้าสู่วันที่ 4 โดยคาดว่าจะมีการปล่อยตัวตัวประกันชาวอิสราเอลแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในความขัดแย้งที่ยากจะหาข้อยุติได้
คำปราศรัยของ ทรัมป์ ต่อรัฐสภาอิสราเอลจะเกิดขึ้นหลังจากสงคราม 2 ปีซึ่งปะทุขึ้นจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนในอิสราเอลไปประมาณ 1,200 คน และมีคนถูกจับเป็นตัวประกันอีก 251 คน ขณะที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและการโจมตีทางภาคพื้นดินของอิสราเอลก็ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อดินแดนกาซา และคร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 67,000 คน
“สงครามได้จบลงแล้ว” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันขณะออกเดินทางจากวอชิงตัน ดี.ซี. ไปยังอิสราเอล
เมื่อถูกถามถึงแนวโน้มของภูมิภาคตะวันออกกลาง ทรัมป์ กล่าวว่า “ผมคิดว่ามันกำลังจะกลับสู่ภาวะปกติ”
องค์การสหประชาชาติระบุว่า ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกำลังเพิ่มขึ้น โดยมีก๊าซหุงต้มถูกส่งเข้าไปในกาซาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มี.ค. ส่วนการจัดส่งอาหารและยาก็เพิ่มขึ้นด้วย
การสงบศึก รวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันและนักโทษในครั้งนี้ทำให้ทุกฝ่ายเริ่มมีความหวัง แต่ถึงแม้ ทรัมป์ จะมองโลกในแง่ดี ทว่าการสูญเสียชีวิต ความเสียหาย และบาดแผลทางใจ ก็เป็นเครื่องย้ำตือนว่าสันติภาพที่ยั่งยืนยังคงห่างไกลเพียงใด
ความคืบหน้าในขณะนี้ขึ้นอยู่กับพันธกรณีระดับโลก ซึ่งอาจจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำโลกกว่า 20 คน นำโดยทรัมป์ ณ เมืองตากอากาศชาร์มเอลชีคของอียิปต์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ (13)
ผู้สื่อข่าว Axios รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (12) โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปาเลสไตน์ว่า ประธานาธิบดี มะห์มูด อับบาส แห่งปาเลสไตน์จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่อียิปต์ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่อิสราเอลเข้าร่วม
อิสราเอลคาดว่าตัวประกันที่เหลือจะเริ่มถูกส่งกลับในช่วงเช้าของวันจันทร์ (13) โดยผู้รอดชีวิต 20 คนจะได้รับการปล่อยตัวพร้อมกัน ตามมาด้วยการส่งมอบตัวประกันอีก 28 คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 26 คน และอีก 2 คนยังไม่มีใครทราบชะตากรรม
กระทรวงยุติธรรมอิสราเอลได้เปิดเผยรายชื่อชาวปาเลสไตน์ 250 คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ ที่จะได้รับการปล่อยตัวในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม รายชื่อดังกล่าวไม่รวมถึงบุคคลสำคัญ เช่น ผู้บัญชาการระดับสูงของฮามาสอย่าง มาร์วัน บาร์กูตี และ อาห์เหม็ด ซาดัต ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องสำคัญจากฮามาส
สำนักงานข้อมูลนักโทษของฮามาสระบุว่า การเจรจาเกี่ยวกับรายชื่อสุดท้ายยังคงดำเนินต่อไปนอกจากนี้ยังมีชาวกาซา 1,700 คนที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 ที่จะได้รับการปล่อยตัวเช่นกัน
ชาวปาเลสไตน์ที่เดินทางกลับถึงตอนเหนือของกาซาได้บรรยายถึงภาพการทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวในพื้นที่
“เราแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความเสียหายจะมากขนาดนี้” รามี โมฮัมหมัด-อาลี วัย 37 ปี ซึ่งเดิน 15 กิโลเมตรพร้อมกับลูกชายจาก เดอีร์ อัล บาลาห์ ไปยังเมืองกาซาซิตี กล่าว
“เราดีใจที่ได้กลับมา แต่ก็รู้สึกขมขื่นกับความเสียหายที่เกิดขึ้น” เขาเอ่ยเสริม พร้อมกับเล่าถึงภาพซากศพมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ตามท้องถนน
ฝูงชนที่มารวมตัวกันเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ (11) ที่จัตุรัสตัวประกันในเทลอาวีฟต่างโห่ร้องและโบกป้ายแสดงความยินดีต่อ ทรัมป์ ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของเขา แต่กลับมีเสียงโห่ไล่อย่างกึกก้องเมื่อ วิตคอฟฟ์พยายามจะให้เครดิตกับนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลสำหรับบทบาทของเขาในความพยายามหยุดยิง
ทรัมป์ กำลังจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 4 ที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอล ถัดจาก จิมมี คาร์เตอร์ ในปี 1979 บิล คลินตัน ในปี 1994 และจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ในปี 2008
ในจดหมายเชิญ ทรัมป์ ให้กล่าวสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อามีร์ โอฮานา ประธานรัฐสภาอิสราเอล ระบุว่า "ประชาชนชาวอิสราเอลถือว่าท่านเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาติยิวในประวัติศาสตร์สมัยใหม่"
