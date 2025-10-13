'ทรัมป์' ขู่อาจตัดสินใจส่ง 'ขีปนาวุธโทมาฮอว์ก' ให้ยูเครน หากรัสเซียไม่ยอมจบสงคราม

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (12 ต.ค.) ว่า ตนอาจมอบขีปนาวุธโทมาฮอว์ก (tomahawk) พิสัยไกลให้ยูเครนนำไปใช้ หากประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียยังไม่ยอมยุติสงครามในยูเครน
ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันขณะบินไปอิสราเอลว่า เขาและประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนได้หารือกันเกี่ยวกับคำร้องขออาวุธ ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก โดยทั้งสองได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ในวันเสาร์ (11) และวันอาทิตย์ (12)
ขีปนาวุธโทมาฮอว์กมีพิสัยทำการ 2,500 กิโลเมตร (1,550 ไมล์) ซึ่งไกลพอที่จะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย รวมถึงกรุงมอสโก ซึ่งที่ผ่านมาทำเนียบเครมลินได้เตือนสหรัฐฯ ว่าไม่ควรให้ขีปนาวุธชนิดนี้แก่ยูเครน และ ทรัมป์ เองก็ยอมรับเมื่อวันอาทิตย์ (12) ว่า หากขีปนาวุธดังกล่าวเข้าสู่สงครามจะถือเป็น "ก้าวใหม่แห่งการรุกราน"
ทรัมป์ ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะไม่ขายขีปนาวุธให้กับยูเครนโดยตรง แต่จะมอบให้กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งสามารถนำไปขายให้กับยูเครนได้
"ใช่ ผมอาจจะบอกเขา (ปูติน) ว่า ถ้าสงครามยังไม่ยุติ เราก็อาจจะทำแบบนั้น" ทรัมป์ กล่าว "เราอาจจะไม่ทำ หรือเราอาจจะทำก็ได้... พวกเขาอยากให้โทมาฮอว์กพุ่งไปทางนั้นไหมเล่า? ผมไม่คิดอย่างนั้น"
เซเลนสกี กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ยูเครนจะใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์กเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารเท่านั้น และจะไม่โจมตีพลเรือนในรัสเซียหากสหรัฐฯ ยอมจัดหาให้
"เราไม่เคยโจมตีพลเรือนของพวกเขา นี่คือความแตกต่างอย่างมากระหว่างยูเครนกับรัสเซีย" ผู้นำยูเครนกล่าวในรายการ Sunday Briefing ของฟ็อกซ์นิวส์ "นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมเวลาที่เราพูดถึงขีปนาวุธพิสัยไกล เราจะพูดถึงแต่เป้าหมายทางทหารเท่านั้น"
ความคิดเห็นของ เซเลนสกี ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันเสาร์ (11) ได้ออกอากาศในวันอาทิตย์ (12) หลังจากการพูดคุยครั้งที่ 2 ของเขากับ ทรัมป์ ในรอบหลายวัน ผู้นำยูเครนกล่าวว่าพวกเขายังคงหารือถึงความเป็นไปได้ที่วอชิงตันอาจจะจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลให้แก่เคียฟ
ทรัมป์ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ก่อนที่จะตกลงจัดหาโทมาฮอว์กให้ เขาต้องการทราบว่ายูเครนจะใช้ขีปนาวุธเหล่านี้อย่างไร เพราะเขาไม่ต้องการทำให้สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนบานปลาย
เซเลนสกี ระบุว่า ตนยังคงพยายามโน้มน้าวให้ ทรัมป์ อนุมัติข้อตกลงขีปนาวุธ
“เราคาดหวังการตัดสินใจเช่นนี้ แต่คงต้องรอดูกันต่อไป” เซเลนสกี กล่าว
ปูติน กล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า การใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์กโดยปราศจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของบุคลากรทางทหารสหรัฐฯ นั้น "เป็นไปไม่ได้" ดังนั้นการจัดหาขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนจะนำไปสู่ “การยกระดับสงครามในเชิงคุณภาพ”
อย่างไรก็ตาม เซเลนสกี กล่าวในการปราศรัยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ (12) ที่ยูเครนว่า เขามองว่าข้อกังวลของรัสเซียเป็นเหตุผลที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
“เราเห็นและได้ยินว่า รัสเซียกลัวว่าอเมริกาอาจจะมอบอาวุธโทมาฮอว์กให้กับเรา และแรงกดดันลักษณะนี้อาจใช้ได้ผลเพื่อสันติภาพ” เซเลนสกี กล่าว
สงครามยูเครนนับเป็นสงครามนองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่า ขณะนี้พวกเขากำลังเผชิญความขัดแย้งที่ "รุนแรง" กับฝ่ายตะวันตก ปูติน พรรณนาถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับฝ่ายตะวันตก ซึ่งเขากล่าวว่าทำให้รัสเซียต้องอับอายขายหน้าหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ด้วยการขยายอำนาจของนาโตและรุกล้ำเขตอิทธิพลที่เขามองว่าเป็นของมอสโก ซึ่งรวมถึงในยูเครนและจอร์เจีย
ยูเครนและพันธมิตรมองว่า รัสเซียมุ่งยึดครองดินแดนแบบจักรวรรดินิยม และให้คำมั่นสัญญาหลายครั้งว่าจะเอาชนะกองทัพรัสเซียให้ได้
