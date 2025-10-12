"โจ ไบเดน” เริ่มรับคีโมฉายแสงรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หลังเดือนที่แล้วคู่หูเปิดตัวหนังสือบันทึกความทรงจำตีแผ่ ปธน.สหรัฐฯโทรมาบอกข่าวร้ายไม่กี่ชั่วโมงก่อน "กมลา แฮร์ริส" ต้องขึ้นดีเบทกับทรัมป์

เอเจนซีส์ - อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากประเภทรุนแรงด้วยการเริ่มต้นใช้คีโมบำบัดที่คาดจะนาน 5 สัปดาห์
NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(11 ต.ค)ว่า อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กำลังเข้าสู่เฟสใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากประเภทที่ร้ายแรงหลังได้รับการวินิจฉันเมื่อพฤษภาคมต้นปี โฆษกประจำตัวกล่าวผ่านแถลงการณ์ในวานนี้(11)
“ส่วนหนึ่งของแผนการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ประธานาธิบดีไบเดนกำลีงอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดและการรักษาด้วยฮอร์โมนไปพร้อมกัน”
ทั้งนี้การรักษาด้วยวิธีฉายแสงนี้คาดว่าจะนานราว 5 สัปดาห์และเป็นก้าวใหม่ในเฟสการรักษาของเขา แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยต่อ NBC News ของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งนี้ไบเดนได้รับการรักษาด้วยวิธียาฮอร์โมนก่อนหน้าแล้ว
และในเดือนที่ผ่านมา อดีตผู้นำสหรัฐฯจากพรรคเดโมแครตวัย 82 ปีที่ต้องขอถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯกลางคันและให้รองของตัวเอง กมลา แฮร์ริส ลงชิงตำแหน่งแทนแต่ต้องพ่ายให้คู่ปรับ โดนัลด์ ทรัมป์ ในที่สุดในการเลือกตั้งปลายปีที่แล้ว ได้รับการับการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีผ่าตัด
ซึ่งวิธีผ่าตัดแบบ Mohs surgery นี้เป็นการตัดเฉพาะมะเร็งผิวหนังออกได้หมด โดยมีการเสียผิวหนังปกติที่อยู่ข้างเคียงน้อยที่สุดด้วยวิธีการตัดมะเร็งออกทีละชั้นเป็นชั้นบาง ๆ
สื่อสหรัฐฯชี้ว่าผลจากการผ่าตัดทำให้ไบเดนปรากฎตัวในที่สาธารณะด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าผากของเขา
หลังการผ่าตัดพบว่าแพทย์ได้บันทึกว่า เนื้อร้ายต้องสงสัยถูกนำออกไปจนหมดและไม่ต้องมีการรักษาเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามสำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนี้เป็นการได้รับวินิจฉัยเมื่อพฤษภาคมที่เป็นมะเร็งแบบรุนแรง ซึ่งในเวลานี้นั้นพบว่ามะเร็งได้มาถึงกระดูกเขาแล้ว
หลังอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส เมื่อกันยายนที่ผ่านมาออกหนังสือบันทึกความทรงจำตีแผ่การเลือกตั้งเปลี่ยนม้ากลางศึกส่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าสู่ทำเนียบขาวรอบใหม่เปลี่ยนอเมริกาแทบจำไม่ได้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ย ก่อนหน้าว่า ในหนังสือ 107 วัน (107 Days: Harris, Kamala)
ของแฮร์ริส เธอบรรยายความรู้สึกต่อไบเดนในช่วงเลือกตั้งที่เธอจำเป็นต้องก้าวเข้ามารับไม้ต่อแทนว่าทั้งโกรธทั้งผิดหวัง โดยชี้ว่าระหว่างที่เธอกำลังอยู่ในโรงแรมที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งถือเป็นรัฐสวิงสเตทในการเลือกตั้งปี 2024
ตามหนังสือพบว่าแฮร์ริสกล่าวว่า อดีตผู้นำสหรัฐฯโทรศัพท์มาหาเธอเพื่อจะกล่าวว่ากลุ่มโบร๊กเกอร์ที่ทรงพลังซึ่งรู้จักกับน้องชายของไบเดนได้บอกน้องของเขาว่าทางกลุ่มจะไม่สนับสนุนเธอ และทำให้แฮร์ริสที่ต้องเจอกับทรัมป์ที่คว่ำไบเดนไป 3 เดือนก่อนหน้านั้นเกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างหนัก
โดยแฮร์ริสเปิดเผยความรู้สึกว่า เรื่องสำคัญเช่นนี้เหตุใดอดีตประธานาธิบดีไบเดนจึงไม่แจ้งเธอก่อนแล่วงหน้าและเหตุใดเพิ่งมาเปิดเผยต่อเธอในไม่เวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เธอกำลังจะขึ้นดีเบทครั้งสำคัญที่จะทำให้เธอรู้สึกไขว้เขว และพร้อมกันนั้นแฮร์ริสยังประณามไบเดนด้วยว่า เขาเอาแต่สนใจแต่เรื่องของตัวเองที่ว่าดีเบทแพ้ทรัมป์ โดยพูดกับแฮร์ริสซ้ำว่า ฃ เขาเคยเอาชนะทรัมป์ในการดีเบทได้ก่อนหน้าแต่ในการดีเบทล่าสุดที่พ่ายไปนั้นเขารู้สึกป่วยไม่สบายมาก