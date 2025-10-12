ตกบ่อย! “เฮลิคอปเตอร์” ควงสว่านหมุนคว้างตกลงบนแนวต้นปาล์มบน “ชายหาดฮันติงตันบีช” ใน “รัฐแคลิฟอร์เนีย” เจ็บ 5 รวม 3 คนบนพื้นด้านล่างบังเอิญอยู่ใกล้ตอนตก

เอเจนซีส์/เอพี – ผู้บาดเจ็บ 5 คนรวมเด็ก 1 คนต้องถูกส่งโรงพยาบาลหลังเฮลิคอปเตอร์ที่บินมาดีๆเกิดควงสว่านหมุนคว้างตกลงบนแนวต้นปาล์มบนชายหาดฮันติงตันบีชทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียบ่ายวันเสาร์(11 ต.ค) คล้อยหลังพยาบาลบนฮ.ส่งตัวคนไข้ตกลงบนถนนไฮเวย์ซาคราเมนโตเมื่อวันจันทร์(6 ต.ค)ล่าสุดเสียชีวิตแล้วท่ามกลางปัญหาหอบังคับการจราจรทางอากาศทั่วสหรัฐฯได้รับผลกระทบจากชัตดาวน์ รมว.คมนาคมสหรัฐฯขู่จะไล่ออกถ้าไม่มาทำงาน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานวันเสาร์(11 ต.ค)ว่า เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งๆจู่เกิดหมุนคว้างลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วและน่ากลัวก่อนที่จะตกลงไปบนแนวต้นปาล์มที่ปลูกเรียงรายบริเวณแนวชายหาดฮันติงตันที่มีชื่อเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนีย พบใบพัดชอปเปอร์ตัดต้นปาล์มที่สูงขาดไป 2 -3 ต้นทันทีเมื่อเวลาราว 14.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(11)
คนบนฮ.จำนวน 2 คนถูกนำตัวออกมานอกฮ.ได้อย่างปลอดภัยแต่อยู่ในสภาพบาดเจ็บพร้อมไปกับคนแถวนั้นที่ผ่านไปมาบังเอิญอยู่ใกล้จุดตกได้รับบาดเจ็บไป 3 คนรวมเด็ก
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 5 คนต่างเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
หางของเฮลิคอปเตอร์หักออกส่วนตัวของฮ.นั้นติดอยู่ระหว่างแนวต้นปาล์มใกล้บันไดทางขึ้นอาคาร
“คุณสามารถได้ยินเสียงประหลาดที่มันดูไม่ปกติ ผมมองออกไปและผมได้เห็นเฮลิคอปเตอร์กำลังหมุนแบบควงสว่านที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อนของผมเห็นเศษชิ้นส่วนเครื่องหรือสิ่งแตกหักกระจายไปทั่ว PCH” เควิน บัลแลต (Kevin Bullat) พยานในเหตุการณ์ได้ให้สัมภาษณ์กับ CBS News ของสหรัฐฯ
ด้านโฆษกฮันติงตันบีชแถลงว่า เฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นร่วมงานอีเวนท์แสดงรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์ “the Cars and Copters” ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนมูลนิธิชุมชนและตำรวจฮันติงตัน(Huntington Beach Police & Community Foundation)
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เจ้าของเฮลิคอปเตอร์ถูกระบุคือ เอริค นิกสัน (Eric Nixon) ผู้ชื่นชอบความผาดโผนทางอากาศและมักโพสต์บนอินสตาแกรมของตัวเองถึงประสบการณ์เหล่านั้น แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาเป็นคนขับขณะเกิดเหตุหรือไม่
โดยหนึ่งในคลิปที่โพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของงาน Cars ‘N Copters ที่เป็นการโปรโมทอีเวนท์เมื่อวันที่ 15 ก.ยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ Bell 222SP ของนิกสันและมีหมายเลขที่หาง N222E เป็นฮ.ที่ตกลงี่หาดฮันติงตันบีชวันเสาร์(11)
ตามเว็บไซต์ของอีเวนท์ Cars ‘N Copters ซึ่งเป็นงานประจำปีนั้นบัตรขายหมดและจะเริ่มในวันที่ 12 ต.ค
อ้างอิงจาก CBS News พบว่าผู้จัดงานจะยังคงไม่ยกเลิกถึงแม้จะเกิดเหตุ ขณะที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ FAA และสำนักงานความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ NTSB ได้รับแจ้งในเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกที่ชายหาดฮันติงตันทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียตกหลังก่อนหน้าในวันจันทร์(6) เฮลิคอปเตอร์ส่งตัวคนไข้ทางอากาศเกิดตกลงบนถนนไฮเวย์ซาคราเมนโตทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เอบีซี7 ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(12)ว่า ล่าสุดพยาบาลบนเฮลิคอปเตอร์ Reach Air medical services เสียชีวิตแล้ว
เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาเจ้าหน้าที่ประจำหอบังคับการจราจรทางอากาศในสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐฯไม่พอเนื่องมาจากปัญหาชัตดาวน์ส่งผลทำให้เกิดเที่ยวบินดีเลย์
เอพีรายงานว่ารัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ ณอน ดัฟฟี (Sean Duffy) ขู่จะไล่ออกหลังสนามบินที่ได้รับผลกระทบหนักเกิดปัญหาพนักงานประจำหอบังคับการจราจรทางอากาศไม่ยอมโผล่มาทำงานทั้งในเบอร์แบงก์ (Burbank) รัฐแคลิฟอร์เนีย แนชวิลล์ (Nashville) รัฐเทนเนสซี แต่เที่ยวบินล่าช้ายังเกิดขึ้นที่สนามบินใหญ่ทั้งในนวก (Newark) รัฐนิวเจอร์ซีย์ ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ต (Dallas-Fort Worth) รัฐเทกซัส เป็นต้น