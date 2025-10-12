ซัดกันอีกคู่!ปากีฯ-อัฟกันปะทะเดือดตามแนวชายแดน ตามหลังเหตุโจมตีทางอากาศถล่มคาบูล

เหตุสู้รบปะทุขึ้นตามแนวชายแดนปากีสถาน-อัฟกานิสถานในช่วงค่ำวันเสาร์(11ต.ค.) โดยตอลิบานอัฟกันโจมตีป้อมต่างๆของฝ่ายปากีสถาน หลังจากปากีสถานปฏิบัติการถล่มทางอากาศเล่นงานกรุงคาบูล ไปในช่วงกลางสัปดาห์
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของปากีสถานบอกว่าพวกเขาตอบโต้อย่างเต็มกำลัง ต่อสิ่งที่เรียกว่าการยิงมาจากฝ่ายอัฟกานิสถานโดยปราศจากการยั่วยุ เหตุปะทะคราวนี้เกิดขึ้นมากกว่า 6 จุด ตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ชาติ
ส่วนกองกำลังตอลิบานอัฟกานิสถาน บอกว่าพวกเขาสามารถยึดป้อมชายแดนของปากีสถานได้ 3 แห่ง แต่ทางเจ้าหน้าที่กองกำลังด้านความมั่นคงปากีสถานอ้างว่าสามารถทำลายป้อมของฝ่ายอัฟกันได้หลายแห่งเช่นกัน
วิดีโอที่แชร์โดยกองกำลังด้านความมั่นคงปากีสถาน พบเห็นมีการยิงปืนและกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่อัฟกานิสถาน ส่องแสงวิบวับเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืน
โฆษกกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถาน แถลงว่ามันเป็นปฏิบัติการแก้แค้นกรณีที่ปากีสถานล่วงละเมิดน่านฟ้าของอัฟกัน พร้อมยืนยันว่าการโจมตีสิ้นสุดลงในตอนเที่ยงคืน ตามเวลาท้องถิ่น "ถ้าฝ่ายตรงข้ามละเมิดน่านฟ้าอัฟกานิสถานอีกครั้ง กองทัพของเราเตรียมพร้อมปกป้องน่านฟ้าของตนเอง และจะตอบโต้อย่างหนักหน่วง"
ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองมาจากฝั่งปากีสถาน ว่าเหตุปะทะยุติลงแล้วหรือไม่ ขณะที่แนวชายแดนระหว่าง 2 ชาติ ทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 2,600 กิโลเมตร
อิสลามาบัด กล่าวหารัฐบาลตอลิบานของอัฟกานิสถาน ว่าให้แหล่งกบดานพวกนักรบตอลิบานปากีสถาน ที่โจมตีภายในปากีสถาน ภายใต้แรงสนับสนุนของอินเดีย ศัตรูของปากีสถาน อย่างไรก็ตามนิวเดลี ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ ขณะที่ตอลิบานอัฟกานิสถาน ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ดินแดนของตนเองถูกใช้เล่นงานประเทศอื่น
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของปากีสถานรายหนึ่ง บอกกับรอยเตอร์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล็งเป้าเล่นงานพวกนักรบตอลิบานปากีสถานในคาบูล ที่กำลังเดินทางโดยรถยนต์ ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป้าหมายดังกล่าวรอดชีวิตหรือไม่ แต่ อิสลามาบัด เตือน คาบูล ว่าพวกเขาใกล้หมดความอดทนแล้ว
รัฐมนตรีต่างประเทศอัฟกัน ภายใต้รัฐบาลตอลิบาน เดินทางเยือนอินเดียในช่วงกลางสัปดาห์ ถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งๆของตอลิบาน นับตั้งแต่ที่ทางกลุ่มยึดอำนาจมาได้ในปี 2021 ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงยกระดับความมสัมพันธ์ ในความเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความกังวลแก่ปากีสถานมากขึ้นเรื่อยๆ
ที่ผ่านมา พวกนักรบยกระดับการโจมตีในปากีสถานหนักหน่วงขึ้น นับตั้งแต่ตอลิบานก้าวเข้าสู่อำนาจในอัฟกานิสถาน
(ที่มา:รอยเตอร์)