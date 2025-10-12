ไม่เคยยอมรับ!เขมรโบ้ยฝีมือแก๊งจีนเทา เหตุนักศึษาเกาหลีใต้ถูก'ลักพาตัว-ทรมาน' เสียชีวิตในกัมพูชา

สื่อมวลชนกัมพูชาอ้างว่าพลเมืองจีน 3 ราย ถูกนำตัวเข้าสู่การพิจารณาคดี ในความเกี่ยวข้องกับเหตุเสียชีวิตของนักศึกษาเกาหลีใต้รายหนึ่งวัย 20 ปีเศษๆ ที่ถูกแก๊งอาชญากรรมท้องถิ่นทรมานจนตาย ตามรายงานของเดอะโซชุนเดลี สื่อมวลชนเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์(11ต.ค.)
เดอะโซชุนเดลีระบุว่า ตามรายงานของสื่อมวลชนต่างชาติ ในนั้นรวมถึงหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ ทางสำนักงานอัยการจังหวัดกำปอด สั่งฟ้องชายชาวจีน 3 คน ตามข้อกล่าวหาต่างๆ ในนั้นรวมถึงฆาตกรรมนายปาร์ค นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ในวัย 20 ปีเศษๆ โดยที่สาเหตุการตายของเขาได้ข้อสรุปคือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันสืบเนื่องจากถูกทรมาน
นายปาร์ค ถูกพบเสียชีวิตภายในรถยนต์คันหนึ่ง ใกล้ภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกำปอด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ในช่วงเวลานั้น ตำรวจจับกุมนาย A ชายชาวจีนในวัย 30 ปีเศษๆ และนาย B ชายชาวจีนในวัน 40 ปีเศษๆ ซึ่งอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว ทั้งนี้บริเวณที่พบศพนายปาร์ค อยู่ใกล้กับที่สถานที่หนึ่ง ซึ่งพวกชาวบ้านรู้จักกันดีในฐานะ "ศูนย์อาชญากรรม" บริเวณที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการหลอกจ้างงานและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเกาหลีใต้บ่อยครั้ง
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นเพิ่มเติมศูนย์อาชญากรรมที่อยู่ใกล้เคียง และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนเพิ่มอีกคนระหว่างปฏิบัติการดังกล่าว ขณะเดียวกันยังพบหลักฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกหลวง เวลานี้เจ้าห้าที่กัมพูชาอยู่ระหว่างเสาะหาแหล่งกบดานของผู้ต้องสงสัยอีก 2 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ขณะเดียวกันในอีกคดี มีรายงานในวันเสาร์(11ต.ค.) ว่าชาวเกาหลีใต้ 2 คน ที่ถูกทรมานและกังขังในกัมพูชา บีบบังคับให้ร่วมก่ออาชญากรรม ได้รับความช่วยเหลือ ภายใต้การช่วยเหลือของปาร์ค ชานแดน สมาชิกรัฐสภาจากพรรคประชาธิปไตยของเกาหลีใต้
หนึ่งในผู้ถูกกักขัง นาย A นามสมมุติ ในวัย 20 ปีเศษๆ เดินทางไปยังกัมพูชา หลังเห็นโพสต์รับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่สัญญาให้เงินเดือนสูงถึง 8 ล้านวอน ถึง 15 ล้านวอน(1.8 แสนบาท ถึง 3.5 แสนบาท) สำหรับเงินด้านไอที อย่างไรก็ตามพอเดินทางไปถึง เขาถูกนำไปยังศูนย์อาชญากรรมแห่งหนึ่ง บริเวณที่เขาถูกบีบบังคับให้เป็นคอลล์เซ็นเตอร์ โดยกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
นาย A ถูกขู่ทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าเขาปฏิเสธเข้าร่วมและต่อมาโดนย้ายไปยังศูนย์อาชญากรรมอีกแห่งในปอยเปต เขาถูกปลดข้าวของออกเมื่อเดือนทางไปถึง และโดนทำร้ายด้วยท่อแป๊บและอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเป็นเวลา 100 วัน
ระหว่างช่วงเวลาดัวกล่าว นาย B ในวัย 30 ปีเศษๆ ที่ถูกคุมขังในห้องเดียวกับนาย A ส่งข้อความข้อความช่วยเหลือผ่านเทเลแกรม กระตุ้นให้ตำรวจท้องถิ่นเข้าแทรกแซง อย่างไรก็ตามการแจ้งข่าวดังกล่าวถูกตรวจพบ ทำให้ทั้ง 2 คนโดนพาตัวขึ้นรถ เอาถึงกระดาษคลุมศีรษะพาตัวไปยังสีหนุวิลล์
ในสีหนุวิลล์ มีรายงานว่าพวกเขาถูกใส่กุญแจมือล็อคไว้กับเตียงนอน ในตอนที่ไม่ได้ทำงานและถูกล็อคข้อเท้าระหว่างชั่วโมงทำงาน ขณะเดียวกันก็โดนข่มขู่ต่างๆนานา อาทิ "ถ้าแกทำอีกครั้ง เราจะฝังแก และเราติดสินบนตำรวจไว้แล้ว ดังนั้นถ้าแกรายงาน เราจะฆ่าแก่" ทั้งนี้เดอะโซชุนเดลีระบุมีรายงานว่ามีชาวเกาหลีใต้อีกหลายคนที่ถูกกักขังอยู่ในศูนย์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หลังจากนาย A สามารถลักลอบส่งคำร้องขอความช่วยเหลือออกมาได้อีกครั้ง ตำรวจท้องถิ่นได้เดินทางไปยังโรงแรมดังกล่าว บริเวณที่ทั้ง 2 คนถูกกักขัง สิ้นสุดความทุกข์ทรมานเป็นเวลาราว 160 วัน เวลานี้ทั้งนาย A และนาย B กำลังอยู่ภายใต้การสืบสวนของตำรวจในกัมพูชา และเตรียมตัวเดินทางกลับมาตุภูมิ
(ที่มา:เดอะโซชุนเดลี)