เกาหลีเหนือโชว์ขีปนาวุธ ICBM ‘รุ่นทรงพลังที่สุด’ ในพิธีสวนสนาม 80 ปีก่อตั้งพรรคแรงงาน ‘จีน-รัสเซีย-เวียดนาม’ ส่งผู้นำเข้าร่วม

เกาหลีเหนืออวดโฉมขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปรุ่นที่ทรงพลังที่สุดในพิธีสวนสนามทางทหารที่กรุงเปียงยางซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งรัสเซียและจีนเข้าร่วม ตามรายงานของสื่อ KCNA วันนี้ (11 ต.ค.)
พิธีสวนสนามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีครบ 80 ปีมีขึ้นในขณะที่ คิม จองอึน ผู้นำโสมแดง กำลังทวีความฮึกเหิมจากผลพลอยได้ของสงครามในยูเครน โดยเปียงยางได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นจากมอสโกหลังจากที่เกาหลีเหนือส่งทหารนับหมื่นนายไปช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารรัสเซีย
ดมิตรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียและพันธมิตรคนสนิทของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้เข้าร่วมชมพิธีสวนสนามในวันศุกร์ (10) พร้อมกับนายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง ของจีน และประธานาธิบดี โต เลิม แห่งเวียดนาม โดยเจ้าหน้าที่ต่างชาติทั้ง 3 คนล้วนถูกจัดให้นั่งเก้าอี้ใกล้กับผู้นำ คิม ตามภาพที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA
เกาหลีเหนือได้นำระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดหลายอย่างมาจัดแสดง รวมถึงขีปนาวุธฮวาซอง-20 ซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่สื่อ KCNA ระบุว่าเป็น “ระบบขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุด”
ชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนที่สวมชุดพื้นเมืองต่างออกมารวมตัวกันริมท้องถนนในกรุงเปียงยางเพื่อชมพิธีสวนสนามที่จัดขึ้นในช่วงกลางดึก หลายคนโบกสะบัดธงชาติและส่งเสียงเชียร์ขณะที่ระบบอาวุธต่างๆ เคลื่อนผ่านไปบนท้องถนน
KCNA รายงานว่า กองทัพเกาหลีเหนือยังได้นำขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลทางยุทธศาสตร์, เครื่องส่งโดรน และขีปนาวุธชนิดยิงจากพื้นดินสู่อากาศและพื้นดินสู่พื้นดิน ออกมาแสดงในพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วย
ผู้นำ คิม กล่าวสุนทรพจน์ว่า “กองทัพที่ไม่มีวันพ่ายแพ้” ของเกาหลีเหนือ “ได้เพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้แก่พรรคแรงงานในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และนำอนาคตที่สดใสให้ใกล้เข้ามา”
“สปิริตแห่งการสู้รบอันกล้าหาญที่แสดงออก และชัยชนะที่กองทัพของเราได้รับในสมรภูมิต่างแดนเพื่อความเป็นธรรมระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบทางอุดมคติและจิตวิญญาณ”
หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่า ทหารเกาหลีเหนือประมาณ 600 นายสละชีพในสงครามรัสเซีย-ยูเครน และอีกหลายพันนายได้รับบาดเจ็บจากการถูกส่งไปช่วยมอสโกทำสงคราม
ที่มา: เอเอฟพี