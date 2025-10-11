ยอดมนุษย์! แพทย์ประจำตัวยัน 'ทรัมป์' แข็งแรงเป็นพิเศษ 'อายุหัวใจ' อ่อนกว่าอายุจริงถึง 14 ปี

แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุในบันทึกที่ทำเนียบขาวเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (10 ต.ค.) ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ มี "สุขภาพแข็งแรงเป็นพิเศษ" พร้อมระบุว่า "อายุหัวใจ" (cardiac age) ของผู้นำสหรัฐฯ อ่อนกว่าอายุตามปฏิทินถึง 14 ปี
ทรัมป์ วัย 79 ปี เป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อกลับเข้าครองทำเนียบขาวในเดือน ม.ค. และยังเป็นคนอายุมากที่สุดอันดับ 2 ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกา
หลังกลับมาเป็นผู้นำสหรัฐฯ สมัยที่สอง ทรัมป์ มีตารางงานแน่นและเร่งรีบเกือบตลอดเวลา และยังคงชื่นชอบรับประทานเนื้อแดง ในวันอาทิตย์นี้ (12) เขายังมีแผนที่จะเดินทางไปตะวันออกกลางหลังจากไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงในกาซาสำเร็จ
"ทรัมป์ ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพทางกายและหัวใจที่แข็งแกร่ง" ฌอน บาร์บาเบลลา แพทย์ประจำตัวทรัมป์ ระบุในบันทึกที่ส่งถึง แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว
ทรัมป์ ยังได้รับการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันและการฉีดวัคซีน รวมถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีและวัคซีนกระตุ้นโควิด-19 เวอร์ชันปรับปรุง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
บันทึกข้อความซึ่งมีความยาวเพียงไม่กี่ย่อหน้าระบุว่า "อายุหัวใจของท่าน ซึ่งเป็นการวัดความมีชีวิตชีวาของหัวใจและหลอดเลือดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว พบว่าอายุน้อยกว่าอายุจริงประมาณ 14 ปี"
สุขภาพของ ทรัมป์ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจหลังจากอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน เคยต้องถอนตัวจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024 ท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ทรัมป์ ได้เปรียบเทียบตัวเองกับ ไบเดน ในช่วงการหาเสียงชิง โดยแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นดูอ่อนเยาว์และแข็งแรงกว่า
ทรัมป์ เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอลเตอร์ รีด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเบเธสดา รัฐแมริแลนด์ ที่เคยให้บริการแก่ประธานาธิบดีมายาวนานในตอนเช้า เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามที่ทำเนียบขาวกำหนด รวมถึงมีการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์กับทหาร
การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 6 เดือนหลังจากที่เขาได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
บันทึกที่ทำเนียบขาวเผยแพร่ในเดือน เม.ย. ระบุว่าทรัมป์สูง 6 ฟุต 3 นิ้ว (190 เซนติเมตร) น้ำหนัก 224 ปอนด์ (102 กิโลกรัม) และมีระดับคอเลสเตอรอลสูงที่ควบคุมได้ดี บันทึกดังกล่าวยังยกย่องทั้งความแข็งแกร่ง และทักษะในการเล่นกอล์ฟของ ทรัมป์
ในเดือน ก.ค. ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ทรัมป์กำลังมีอาการบวมที่ขาส่วนล่างและรอยฟกช้ำที่มือขวา หลังมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่า ประธานาธิบดีมีข้อเท้าบวม และแต่งหน้าปกปิดส่วนที่ได้รับผลกระทบ
บาร์บาเบลลา ระบุในจดหมายที่ทำเนียบขาวเผยแพร่ในขณะนั้นว่า ผลการตรวจยืนยันว่าปัญหาที่ขาเกิดจาก "ภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง" (chronic venous insufficiency) ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ร้ายแรง และพบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี
ที่มา: รอยเตอร์