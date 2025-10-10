รัฐบาลผสมญี่ปุ่นแตก! 'โคมิอิโตะ' ถอนตัวร่วมรัฐบาล ไม่หนุน 'ทาคาอิจิ' เป็นนายกฯ หญิง

พรรคโคเมอิโตะของญี่ปุ่นประกาศถอนตัวออกจากรัฐบาลผสมภายใต้การนำของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) วันนี้ (10 ต.ค.) ซึ่งส่งผลทำให้อำนาจของพรรค LDP ตกอยู่ในความไม่แน่นอนในระหว่างที่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ หัวหน้าพรรคคนใหม่ ยังต้องรอมติรับรองในรัฐสภาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เท็ตสึโอะ ไซโตะ ผู้นำพรรคโคเมอิโตะ กล่าวกับสมาชิกพรรคว่า ความร่วมมือที่ดำเนินมา 26 ปีได้พังทลายลง เนื่องจากพรรค LDP ให้คำอธิบายที่ "ไม่เพียงพอ" เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเงินทุนทางการเมืองซึ่งสร้างความวุ่นวายให้กับรัฐบาลผสม
เขายืนยันด้วยว่า พรรคโคเมอิโตะจะไม่สนับสนุน ทาคาอิจิ ในการโหวตนายกฯ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้าวหน้านี้
ทาคาอิจิ ซึ่งก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว (4) จะเข้ามากุมบังเหียนพรรคซึ่งขาดเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถึง 37 ที่นั่ง หากปราศจากพรรคโคเมอิโตะ และเธอจำเป็นต้องขอการสนับสนุนจาก ส.ส. พรรคอื่นอย่างน้อย 2 พรรคเพื่อให้ผ่านกฎหมายได้
พรรค LDP ยังครองเสียงข้างน้อยในสภาสูง แม้ที่ผ่านมาพรรคจะผูกขาดอำนาจบริหารปกครองญี่ปุ่นมาเกือบตลอดยุคหลังสงครามก็ตาม
การที่ ทาคาอิจิ ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำพรรค LDP เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในระยะสั้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงด้วย เธอเป็นที่รู้จักจากการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ "อาเบะโนมิกส์" ของอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ อย่างแข็งขัน
การถอนตัวของพรรคโคเมอิโตะในวันนี้ยังอาจบั่นทอนกระแส "การค้าทาคาอิจิ" (Takaichi trade) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
ที่มา: รอยเตอร์