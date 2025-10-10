'ไต้หวัน' เตรียมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศ 'T-Dome' เสริมเขี้ยวเล็บต้านจีน ตั้งเป้าเทียบชั้น Iron Dome ของอิสราเอล

ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน ประกาศวันนี้ (10 ต.ค.) ว่าไต้หวันจะสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้นที่เรียกว่า "T-Dome" เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากศัตรู รวมถึงเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม พร้อมเรียกร้องให้จีนเลิกล้มความคิดที่จะใช้กำลังเข้ายึดเกาะไต้หวัน
ไต้หวันซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเผชิญกับแรงกดดันทางทหารและการเมืองที่เพิ่มขึ้นจากจีนซึ่งมองว่าเกาะนี้เป็นดินแดนในอธิปไตยของตน ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างหนักจากฝั่งไทเป
ไต้หวันเร่งอัดฉีดงบประมาณด้านกลาโหมและปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับจีนที่นอกจากจะมีกำลังทหารเหนือกว่าหลายเท่าแล้ว ยังมีการเสริมกำลังอาวุธที่ทันสมัยใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ชนิดหลบหลีกเรดาร์ เรือบรรทุกเครื่องบิน และขีปนาวุธอีกหลายประเภท
ไล่ กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติไต้หวันวันนี้ (10) ว่า ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะใช้จ่ายด้านกลาโหมมากขึ้น และจะเสนองบประมาณพิเศษสำหรับการใช้จ่ายด้านการทหารภายในสิ้นปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปกป้องเกาะแห่งนี้
“การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือกับภัยคุกคามจากศัตรู และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา” เขากล่าว
“เราจะเร่งสร้าง T-Dome ของเรา จัดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มงวดในไต้หวัน พร้อมด้วยระบบป้องกันหลายชั้น การตรวจจับระดับสูง และการสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้กับไต้หวันเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” ไล่ กล่าว ท่ามกลางเสียงปรบมือจากฝูงชน
ผู้นำไต้หวันยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ "T-Dome" ในการแถลงครั้งแรก ขณะที่รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งซึ่งเผยว่า ไต้หวันมีเป้าหมายสร้าง T-Dome ให้มีศักยภาพเทียบชั้นกับ Iron Dome ของอิสราเอล
ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่ของไต้หวันส่วนใหญ่ใช้ขีปนาวุธแพทริออตที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา และขีปนาวุธ Sky Bow ที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นเอง
เดือนที่แล้ว ไต้หวันได้เปิดตัวขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรุ่นล่าสุดในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ที่กรุงไทเป โดยใช้ชื่อว่าเชียงกง (Chiang Kong) ขีปนาวุธนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สกัดกั้นขีปนาวุธระดับกลาง และสามารถไต่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูงได้มากกว่าขีปนาวุธแพทริออต
รัฐบาลปักกิ่งยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ต่อคำปราศรัยของ ไล่ ซึ่งจีนประณามว่าเป็น "นักแบ่งแยกดินแดน" และปฏิเสธที่จะเจรจาด้วย
ไล่ กล่าวเสริมว่า จีนควรล้มเลิกแผนที่จะใช้กำลังหรือการบีบบังคับเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันในช่องแคบไต้หวัน
“เมื่อมองย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่ 2 เราจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากสงคราม และความเจ็บปวดจากการรุกราน เราควรเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านี้ และทำให้มั่นใจว่าโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก” ไล่ กล่าว
วันชาติไต้หวันจัดขึ้นในวันครบรอบเหตุการณ์ลุกฮือในปี ค.ศ. 1911 ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มราชวงศ์สุดท้ายของจีนและสถาปนาสาธารณรัฐจีน
รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้อพยพไปยังไต้หวันในปี ค.ศ. 1949 หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของ เหมา เจ๋อตง
ที่มา: รอยเตอร์