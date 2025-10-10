ใหญ่คับโลก!ทรัมป์แนะตะเพิดสเปนพ้นนาโต หลังใช้จ่ายเงินด้านกลาโหมไม่ตามเป้า

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) ชี้แนะให้ขับไล่ สเปน ออกจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต) ฐานล้มเหลวในการเพิ่มใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันตนเอง ตามข้อกำหนดที่เขาออกแบบไว้
"เรามีชาติที่ล้าหลัง นั่นคือสเปน" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปแบบ "พวกเขาไม่ได้ข้อแก้ตัวที่จะไม่ทำสิ่งนี้ แต่ไม่เป็นไร ขอพูดตรงๆเลย บางทีพวกคุณควรโยนพวกเขาออกจากนาโต"
เมื่อเดือนมิถุนายน องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ เห็นพ้องเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษหน้า ภายใต้แรงกดดันจากทรัมป์ โดยในตอนนั้น ทรัมป์ ได้ขู่ลงโทษด้านการค้าเล่นงาน มาดริด ต่อกรณีขัดขืนไม่ยอมเพิ่มงบการใช้จ่ายด้านการป้องกันตนเอง ตามเป้าหมายใหม่ 5% ของจีดีพี
เปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสายโซเชียลลิสต์ของสเปน ยืนกรานว่ามาดติด ไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายตัวเลขดังกล่าว แม้ สเปน เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกนาโตที่ใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหมน้อยที่สุด
ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผลักดันให้บรรดาชาติสมาชิกรับปากใช้จ่ายด้านความมั่นคงในสัดส่วน 5% ของจีดีพี ในความเคลื่อนไหวที่ถูกมองในฐานะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเหนี่ยงรั้งให้เขาคบค้าสมาคมกับนาโตต่อไป
สัดส่วนงบประมาณดังกล่าวแยกเป็น 3.5% ของจีดีพี ในด้านการใช้จ่ายป้องกันตนเองหลักๆ และอีก 1.5% ในด้านขอบเขตต่างๆอย่างหลวมๆ อาทิเช่นโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งนี้เป้าหมายใหม่ถูกนำมาทดแทนเป้าหมายการใช้จ่ายทางทหารเดิมของพันธมิตรแห่งนี้ ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในปี 2014 โดยในตอนนั้นกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 2.0%
(ที่มา:เอเอฟพี)