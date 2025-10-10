"นักประพันธ์ฮังการี" ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้จากผลงานเผชิญหน้าต่อความรุนแรงวันสิ้นโลก

เอเจนซีส์ – คณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศในวันพฤหัสบดี(9 ต.ค) ให้นักประพันธ์ชาวฮังการี ลาซโล คราสซนาฮอร์ไก (László Krasznahorkai) ที่กล่าวว่า ผลงานของเขาที่มีโทนมืด หดหู่ สิ้นหวังต่อชะตาชีวิตและมีความยากในการอ่านนั้นมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความเป็นจริงไปจนถึงจุดของความบ้าคลั่ง ผู้นำฮังการี วิคเตอร์ ออร์แบนแสดงความยินดีกล่าว ถือเป็น “ความภาคภูมิใจของฮังการี” ที่สามารถคว้าโนเบลมาได้สำเร็จ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(9 ต.ค)ว่า เป็นการประกาศรางวัลในพิธีจากกรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน ในวันพฤหัสบดี(9) สำหรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี 2025 คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ชื่นชมนักเขียนชาวฮังการี ลาซโล คราสซนาฮอร์ไก (László Krasznahorkai) ต่อผลงานสมบูรณ์ของเขาที่มีวิสัยทัศน์และมีพลังดึงดูดท่ามกลางความรุนแรงอย่างวันสิ้นโลกเป็นยืนยันอีกครั้งต่ออำนาจของศิลปะ”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ในขณะที่ผลงานของเขาเพียงแค่หยิบมือนั้นได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ นักวิจารณ์วรรณกรรม เจมส์ วูด (James Wood) แสดงความเห็นว่า “ผลงานที่เป็นรูปเล่มของคราสซนาฮอร์ไกนั้นถูกส่งผ่านไปทั่วเหมือนเช่นเงินตราที่หายาก” และนับตั้งแต่นั้นมามีความเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวว่า นักประพันธ์ชาวฮังการีนั้นมีผลงานที่มีลักษณะเด่นในความแปลกประหลาดและความน่าเกลียดชังที่มากเกินไป
คราสซนาฮอร์ไกเกิดในไกยูลา( Gyula)ฮังการีเมื่อปี 1954 หรือ 2 ปีก่อนการเกิดปฎิวัติฮังการีที่พบกับการปราบปรามอย่างโหดร้ายโดยอดีตสหภาพโซเวียต เขาก่อนหน้าเคยเปิดเผยว่า "เติบโตขึ้นมาในสภาพที่ยากลำบากและในประเทศที่ผู้คนนั้นโดนรบกวนจากสุนทรียภาพที่มากกว่าปกติและความอ่อนไหวทางศีลธรรมเหมือนเช่นผมที่ไม่สามารถอยู่รอดได้
เขาถูกตั้งฉายาว่าเป็น "ปรมาจารย์ร่วมสมัยแห่งวันสิ้นโลก" โดยนักแต่งเรียงความชาวอเมริกัน ซูซาน ซอนทาก(Susan Sontag) จากการที่ฉากในงานเขียนมักจะอยู่ในหมู่บ้านในยุโรปกลางที่หดหู่เปิดภาพคนที่อาศัยอยู่ด้านในพยายามแสวงหาความหมายที่มีอยู่ในสัญลักษณ์ที่กระจัดกระจายไปทั่วในโลกวันสิ้นโลกที่ป่าเถื่อน
ในขณะที่งานวรรณกรรมนวนิยายของเขานั้นแสดงเหมือนการเปรียบเทียบต่อความรุ่งเรืองของระบบฟาสซิสต์ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีบทเรียนที่ ลาซโล คราสซนาฮอร์ไก ต้องการให้ผู้อ่านนั้นเรียนรู้จากมัน ผลงานของเขามักออกมาในลักษณะต่อต้านทางออกทางศีลธรรมที่หมดจด โดยในการให้สัมภาษณ์ในปีนี้ คราสซนาฮอร์ไกออกมาประกาศว่า "ศิลปะเป็นการตอบโต้ที่ไม่ธรรมดาของมนุษยชาติต่อความรู้สึกสูญเสียที่ (lostness) เป็นชะตาชีวิตของพวกเรา และไม่มีใครที่อาจทึกทัก ให้คำแนะนำว่าต้องทำเช่นไรในความสูญเสียนั้น"
สิ่งสะดุดตาต่อผู้อ่านในผลงานของเขาจากการที่ผู้ประพันธ์ใช้ประโยคที่ยาวเฟื้อย โดยครั้งหนึ่งคราสซนาฮอร์ไกได้เคยเปรยว่า ฟูลสต็อป (.)ท้ายประโยคนั้นไม่คู่ควรกับมนุษย์แต่เป็นของพระเจ้า
CNN รายงานว่า นายกรัฐมนตรีฮังการี วิคเตอร์ ออร์แบน ที่เป็นคู่ปรับของเขาจากการที่นักประพันธ์รางวัลโนเบลมักแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้ออกมาแสดงความยินดีในความสำเร็จที่คว้ารางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาได้โพสต์แสดงความยินดีบนแพลตฟอร์ม X ว่า “ชัยชนะนี้นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศของเรา”