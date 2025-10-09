ชาวเน็ตเกาหัว! อาม่าจีนกลืน 'กบเป็นๆ 8 ตัว' ลงท้อง เชื่อแก้อาการ 'ปวดหลัง' สุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาล

หญิงชราชาวจีนรายหนึ่งถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาล หลังกลืนกบเป็นๆ 8 ตัวลงท้อง ด้วยความเชื่อว่าจะรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนได้
โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะแก้อาการปวดหลังด้วยวิธีกินยาแก้ปวด ทายานวด หรือไปพบแพทย์ ทว่าหญิงชราคนหนึ่งในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียงของจีน ตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการ "กลืนกบเป็นๆ" หลังไปได้ยินข่าวลือมาว่าวิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้
หญิงแซ่ จาง ขอให้ญาติๆ ช่วยไปจับกบขนาดกลางมาให้เธอ แต่ไม่ได้บอกว่าวางแผนจะทำอะไรกับกบเหล่านั้น
เธอกลืนกบเป็นๆ ลงไป 5 ตัวในวันที่หนึ่ง และตามด้วยกบอีก 3 ตัวในวันรุ่งขึ้น แต่ไม่นานนักก็เริ่มมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
ตอนแรกอาม่า จาง รู้สึกไม่สบายท้องเพียงเล็กน้อย แต่อาการปวดกลับรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมาจนเธอทนไม่ไหว เธอจึงยอมสารภาพกับครอบครัวว่ากลืนกบเป็นๆ ลงไป 8 ตัว
เมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงอย่างเร่งด่วน แพทย์ได้ทำการตรวจและตัดความเป็นไปได้ของเนื้องอกออก แต่กลับพบว่ามีเซลล์ออกซิฟิล (oxyfil cells) ในร่างกายสูงผิดปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคบางชนิด เช่น การติดเชื้อปรสิต หรือโรคเกี่ยวกับเลือด
“การกลืนกบเป็นๆ ทำลายระบบย่อยอาหารของผู้ป่วย และทำให้ปรสิตเข้าสู่ร่างกาย” แพทย์คนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว พร้อมเสริมว่าผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิตัวตืดสปาร์กานัม ซึ่งเป็นปรสิตที่พบได้ทั่วไปในผู้ที่กินหรือสัมผัสกบและงูเป็นๆ
หลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ อาม่า จาง ก็หายเป็นปกติ และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
แพทย์ได้ยกกรณีของเธอเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงของการรักษาแบบพื้นบ้าน
“นอกจากการกลืนกบแล้ว หลายคนยังกินน้ำดีงู น้ำดีปลาดิบๆ หรือเอาหนังกบมาปิดตามร่างกาย” แพทย์คนหนึ่งกล่าว “ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และไม่ค่อยพูดคุยเรื่องสุขภาพกับลูกหลาน โดยจะไปโรงพยาบาลเฉพาะเมื่อป่วยหนักเท่านั้น”
