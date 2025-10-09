จีนเพิ่มข้อจำกัดส่งออก 'แรร์เอิร์ธ' พุ่งเป้าผู้ใช้งานด้าน 'กลาโหม-เซมิคอนดักเตอร์' ในต่างประเทศ

รัฐบาลจีนประกาศยกระดับคุมเข้มการส่งออกแร่ธาตุหายากในวันพฤหัสบดี (9 ต.ค.) โดยเพิ่มข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการแปรรูป และห้ามความร่วมมือจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมระบุถึงเจตนารมณ์ที่จะจำกัดการส่งออกไปยังผู้ใช้ในอุตสาหกรรมกลาโหมและเซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศ
ประกาศจากกระทรวงพาณิชย์จีนได้ชี้แจงและขยายขอบเขตมาตรการควบคุมส่งออกซึ่งจีนประกาศใช้เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลก ก่อนจะมีการทำข้อตกลงกับยุโรปและสหรัฐฯ จนสามารถกลับมาดำเนินการส่งออกได้อีกครั้ง
จีนมีสัดส่วนการผลิตแร่ธาตุหายากและแม่เหล็กแรร์เอิร์ธที่ผ่านการแปรรูปแล้วกว่า 90% ของโลก โดยกลุ่มธาตุทั้ง 17 ชนิดนี้ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องยนต์อากาศยาน และเรดาร์ทางทหาร
ข้อจำกัดในการส่งออกเทคโนโลยีเพื่อผลิตแม่เหล็กแรร์เอิร์ธจะถูกขยายให้ครอบคลุมแม่เหล็กประเภทอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้จีนยังจะจำกัดองค์ประกอบและชุดประกอบบางประเภทที่ใช้แม่เหล็กซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งควบคุมส่งออก
จีนเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีแรร์เอิร์ธ และนับจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการรีไซเคิลแรร์เอิร์ธจะต้องได้รับใบอนุญาตส่งออกด้วย ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในบรรดาเทคโนโลยีการแปรรูปแรร์เอิร์ธที่ถูกจำกัดมากอยู่แล้ว
ประกาศฉบับนี้ยังมีการชี้แจงเป้าหมายต่างๆ ในมาตรการจำกัดของจีนเป็นครั้งแรก โดยกระทรวงกลาโหมระบุว่า ผู้ใช้งานด้านกลาโหมในต่างประเทศจะไม่ได้รับใบอนุญาต ขณะที่คำขอที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงจะได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณีเท่านั้น
1 วันก่อนหน้านี้ สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีการห้ามส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปไปยังจีนอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่ง Samsung Electronics ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนผู้ผลิตชิปอย่าง TSMC และ SK Hynix ก็ยังไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นนี้
การส่งออกแร่ธาตุหายากของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากปักกิ่งได้อนุมัติใบอนุญาตส่งออกเพิ่มขึ้น แม้ว่าผู้ใช้บางรายจะยังคงร้องเรียนว่าประสบปัญหาในการขอใบอนุญาตก็ตาม
เพื่อบรรเทาข้อกังวลในการเข้าถึงสินค้า กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า ชนิดของสินค้าที่ถูกจำกัดการส่งออกรอบนี้มีไม่มาก และจีน "จะมีมาตรการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตที่หลากหลาย"
กฎระเบียบใหม่นี้ยังห้ามไม่ให้บริษัทจีนทำงานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแรร์เอิร์ธโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางกระทรวง นอกจากนี้ ผู้ผลิตในต่างประเทศที่ใช้ส่วนประกอบหรือเครื่องจักรใดๆ ของจีนจะต้องยื่นขอใบอนุญาตเพื่อส่งออกสินค้าควบคุมด้วย
ที่มา: รอยเตอร์