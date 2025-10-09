จีนด่าผู้นำไต้หวัน ‘ขายตัว’ หลังให้สัมภาษณ์เชลียร์ ‘ทรัมป์’ หวังดึงอเมริกาบีบปักกิ่งเลิกคุกคามไต้หวัน

รัฐบาลจีนวิจารณ์ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันแสดงพฤติกรรมเหมือนพวก “ขายตัว” (prostituting) ให้กับต่างชาติ และย้ำว่าความพยายามเช่นนี้ไม่มีวันสำเร็จ หลังจากที่ผู้นำไต้หวันออกมาให้สัมภาษณ์เยินยอประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่าจะได้ “โนเบลสันติภาพ” แน่นอนหากบีบให้จีนเลิกคุกคามไต้หวันได้
จีนซึ่งมองว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเองมีความเกลียดชิง ไล่ ชิงเต๋อ มากเป็นพิเศษ เพราะมองว่าเป็นพวก “แบ่งแยกดินแดน” และปฏิเสธที่จะเจรจากับเขามาโดยตลอด ในขณะที่ ไล่ ย้ำว่าอนาคตของไต้หวันมีเพียงประชาชนไต้หวันเท่านั้นที่จะกำหนดได้
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุและพอดแคสต์สายอนุรักษนิยมในสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ไล่ กล่าวว่า ทรัมป์ มีสิทธิจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หากสามารถเกลี้ยกล่อมประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้เลิกล้มความตั้งใจใช้กำลังบุกยึดไต้หวัน
ทรัมป์ และ สี คาดว่าจะได้พบกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้
สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนได้ออกมาตอบโต้บทสัมภาษณ์ดังกล่าวของ ไล่ ซึ่งยังอ้างถึงภัยคุกคามทางทหารและการที่จีนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้นอย่างมาก โดยกล่าวว่าผู้นำไต้หวัน “กล่าววาจาไร้สาระ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นธาตุแท้ของเขาว่าเป็นตัวการก่อวิกฤตและทำลายสันติภาพ
ทางสำนักงานยังระบุด้วยว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่ผ่านมา ไล่ “ได้พยายามกระพือแนวคิดเพ้อฝันของพวกแบ่งแยกดินแดน” อย่างต่อเนื่อง
“เขาเริ่มหันมาใช้วิธีชักจูงต่างชาติอย่างไร้หลักการ ขายดินแดนไต้หวันอย่างไม่มีขีดจำกัด เอาเลือดเนื้อของประชาชนเข้าแลก และยังยอมขายตัวเองและพวกพ้องให้กับกองกำลังต่างชาติ” สำนักงานกิจการไต้หวันของจีน ระบุ
ล่าสุด รัฐบาลไต้หวันยังไม่ออกมาแถลงโต้ตอบในประเด็นเหล่านี้
ทางการจีนระบุว่า ความพยายามของไต้หวันที่จะแยกตัวเป็นเอกราชผ่านการพึ่งพากองกำลังต่างชาตินั้น “จะล้มเหลวอย่างแน่นอน”
“ไล่ ชิงเต๋อ และกองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันของเขาไม่ต่างอะไรกับมดที่พยายามเขย่าต้นไม้ พวกเขาจะถูกกวาดทิ้งให้กลายเป็นเศษขยะในประวัติศาสตร์” สำนักงานกิจการไต้หวันของจีน ระบุ
ท่าทีแข็งกร้าวของจีนมีขึ้นเพียง 2 วัน ก่อนที่ ไล่ ชิงเต๋อ จะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญระดับชาติในวันศุกร์นี้ (10)
ที่มา: รอยเตอร์