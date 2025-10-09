อินเดียเตือนหลีกเลี่ยง 'ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ' อีก 2 แบรนด์ หลังพบเด็กเสียชีวิตเพิ่มเป็น 17 คน

ทางการอินเดียออกคำแนะนำให้สาธารณชนหลีกเลี่ยงยาน้ำเชื่อมแก้ไอเพิ่มอีก 2 แบรนด์เมื่อวันพุธ (8 ต.ค.) หลังจากพบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตจากสารพิษในยาน้ำเชื่อมแล้วไม่ต่ำกว่า 17 ราย ขณะที่กองค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้อินเดียยังมี “ช่องโหว่ด้านกฎระเบียบ” ในการตรวจคัดกรองความปลอดภัยของยาน้ำเชื่อมที่จำหน่ายในประเทศ
ตลอดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีเด็กนับสิบรายในอินเดียที่เสียชีวิตจากการกินยาน้ำเชื่อมแก้ไอที่มีสารไดเอทิลีนไกลคอลในปริมาณเกือบ 500 เท่าของที่กฎหมายอนุญาต การเสียชีวิตเหล่านี้เชื่อมโยงกับยาน้ำเชื่อม Coldrif ซึ่งถูกห้ามการจำหน่ายแล้ว หลังจากที่ตรวจพบสารพิษดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ต.ค.
ล่าสุด ทางการรัฐคุชราตและรัฐอื่นๆ ในอินเดียได้ประกาศในวันพุธ (8) ว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอ Respifresh และ RELIFE ก็มีสารไดเอทิลีนไกลคอลในปริมาณสูงเช่นกัน พร้อมเตือนว่า “เป็นสารเคมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ เช่น ไตวาย ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะในเด็กเล็ก”
องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า ได้รับคำยืนยันจากอินเดียในวันพุธ (8) ว่ายาน้ำเชื่อมที่ปนเปื้อนสารพิษทั้ง 3 แบรนด์ถูกระบุชื่อแล้ว และไม่ได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม WHO ยังคงเตือนให้มีการเฝ้าระวัง เพราะอาจมียาบางส่วนที่ถูกส่งออกแบบไม่เป็นทางการ อีกทั้งต้นตอของการปนเปื้อนสารพิษก็ยังไม่สามารถระบุได้ด้วย
“WHO ขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเน้นย้ำว่ายังคงมีช่องโหว่ด้านกฎระเบียบในการตรวจหาสารไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอล (DEG/EGscreening) สำหรับยาที่จำหน่ายภายในอินเดีย” โฆษกของ WHO ระบุในถ้อยแถลงผ่านอีเมล
ตามกฎหมายแล้ว ผู้ผลิตยาในอินเดียจะต้องทำการทดสอบวัตถุดิบแต่ละล็อตและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และหากจะมีการส่งออกก็จะต้องผ่านการทดสอบอีกชั้นหนึ่งจากห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลอนุญาตตั้งแต่ช่วงปี 2023 หลังมีรายงานเด็กเสียชีวิตจากการกินยาน้ำเชื่อมแก้ไอที่นำเข้าจากอินเดียมากกว่า 140 คนในแกมเบีย อุซเบกิสถาน และแคเมอรูน
สำหรับยาน้ำเชื่อม Coldrif นั้นผลิตโดยบริษัท Sresan Pharmaceutical Manufacturer และจำหน่ายเฉพาะในอินเดีย ตามข้อมูลจากเอกสารของรัฐบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐคุชราตเผยว่า ยาน้ำอีก 2 แบรนด์นั้นจำหน่ายในรัฐอื่นๆ ของอินเดียด้วย แต่ไม่ได้ระบุว่ามีการส่งออกหรือไม่
WHO ระบุว่า ทางหน่วยงานจะประเมินความจำเป็นในการออกคำเตือนผลิตภัณฑ์ยาระดับโลก (Global Medical Products Alert) สำหรับยาน้ำ Coldrif หลังจากที่ได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินเดียแล้ว และเวลานี้ WHO ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ไอและหวัดในเด็กเล็ก
ที่มา: รอยเตอร์