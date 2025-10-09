เอาให้อึ้งกันไปเลย!สื่อเขมรเผยผลจัดอันดับนิตยสารดัง กัมพูชารั้งที่5ชาติเป็นมิตรที่สุดในโลก

สื่อมวลชนเขมรรายงาน กัมพูชาได้รับการรับรองในฐานะอันดับ 5 ชาติที่เป็นมิตรที่สุดจากทั่วโลก ในรางวัล Readers' Choice Awards ประจำปี 2025 ของ Condé Nast Traveller นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง
เว็บไซต์ขแมร์ไทม์ส ระบุว่าด้วยคะแนน 97.33 ทำให้กัมพูชา รั้งอันดับ 5 ชาติที่เป็นมิตรที่สุดจากทั่วโลก ในรางวัล Readers' Choice Awards ประจำปี 2025 เหนือกว่า เวียดนาม และ ไทย ที่รั้งอันดับ 6 และ 8 ด้วยคะแนน 97.27 กับ 96.36 ตามลำดับ
"ในฐานะประเทศที่มีชาวพุทธนิกายเถรวาทเป็นชนกลุ่มใหญ่ กัมพูชาจึงเป็นแก่นกลางเกี่ยวกับหลักแนวคิดแห่งความเมตตา คำในภาษาบาลีที่แปลคร่าวๆว่าความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ประชาชนชาวกัมพูชาให้การต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนด้วยความเมตตาที่อบอุ่นหัวใจและพบเห็นได้ทั่วไป โดยไม่พิจารณาถึงภูมิหลังของพวกเขา" นิตยสาร Condé Nast Traveller แสดงความคิดเห็น
"ดินแดนของกัมพูาเอง เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญๆ อาทิกรุงพนมเปญ เมืองหลวงริมแม่น้ำที่ผู้คนพลุกพล่าน เช่นเดียวกันนครวัดอันงดงาม ขึ้นชื่อด้านการเป็นอนุสรณ์ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การมุ่งสู่ภูมิภาคแถบชนบทช่วยให้เข้าใจแก่นแท้หรือสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริง บริเวณที่โครงการโฮมสเตย์ทั้งหลายเผยให้เห็นถึงความร่ำรวยทางวัฒธรรม ทั้งหมู่บ้านผ้าไหมและเรือกสวนไร่นา" นิตยสารฉบับนี้ระบุ
สำหรับประเทศที่ถูกยกให้เป็นชาติเป็นมิตรมากที่สุดในโลก จากการประกาศของ Condé Nast Traveller ประจำปี 2025 ได้แก่ เคนยา ด้วยคะแนน 98.46 ตามมาด้วย บาร์เบโดส 98.18 คะแนน อันดับ 3 เม็กซิโก 98.00 คะแนน และ ภูฎาน รั้งอันดับ 4 ที่ 97.78 คะแนน
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่า Condé Nast Traveller เป็นตินยสารของสหราชอาณาจักร ที่ผลิตโดย Condé Nast ตอบสนองผู้อ่านที่สนใจด้านการเดินทาง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริงระดับไฮเอน
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)