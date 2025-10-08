เป็นเรื่อง! นายกฯโดนัลด์ ทัสก์ ปัดไม่ส่งตัว “มือบึ้มยูเครน” ท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมให้ “เยอรมัน”

รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ โดนัลด์ ทัสก์ แถลงวันอังคาร(7 ต.ค)ยืนกรานจะไม่ปฎิเสธคนร้ายมือวางระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมชาวยูเครนไปให้เยอรมันอ้าง “ไม่ใช่ผลประโยชน์ของวอร์ซอ”
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(7 ต.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ โดนัลด์ ทัสก์ แถลงว่า ในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นต่อศาลที่จะต้องตัดสินว่าโวโลดิมีร์ ซี.(Volodymyr Z.) ที่โดนคุมตัวใกล้กรุงวอร์ซอเมื่อปลายกันยายนจะส่งตัวไปหรือไม่ แต่เขาย้ำจุดยืนที่ยาวนานของโปแลนด์ในการต่อต้านท่อส่งก๊าสรัสเซียที่ฝ่ายโปแลนด์มองว่าจะทำให้ทวีปยุโรปต้องพึ่งพาพลังงานรัสเซียมากเกินไป
ทัสก์กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “ปัญหาของยุโรป ปัญหายูเครน ปัญหาลิทัวเนียและโปแลนด์นี่ไม่ใช่ว่าท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 2 นั้นระเบิดแต่เป็นเพราะมันถูกก่อสร้างขึ้น”
และเสริมต่อว่า “มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของโปแลนด์แน่นอน..ที่จะส่งตัวพลเมืองรายนี้ไปให้ต่างประเทศ”
เยอรมันยังไม่ได้ออกมาตอบโต้อย่างเป็นทางการในเรื่องนี้
ทั้งนี้ศาลโปแลนด์วันจันทร์(6)พิพากษาว่าโวโลดิมีร์ ซี.นั้นจำเป็นต้องยังคงอยู่ในเรือนจำต่อไปอีก 40 วันในระหว่างกำลังพิจารณาจะอนุญาตส่งตัวเขาไปเยอรมันตามหมายจัยยุโรปหรือไม่
เป็นการที่ออกมากล่าวโดยทั้งมอสโกและตะวันตกว่านี่เป็นการกระทำก่อวินาศกรรมที่การระเบิดเกิดขึ้นเมื่อปี 2022 ทำให้เกิดการยกระดับต่อความขัดแย้งยูเครนและเป็นการเพิ่มความตรึงเครียดต่อสินค้าพลังงาน
ไม่มีใครออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบส่วนยูเครนปฎิเสธในความเกี่ยวข้องใดๆ
รอบเตอร์รายงานต่อว่า มีชายยูเครนอีกคนต้องสงสัยทำการโจมตีร่วมโดนจับได้ที่อิตาลีเมื่อสิงหาคมและมีแผนที่จะร้องไม่ให้ส่งตัวไปดำเนินคดีที่เยอรมัน
ทนายความชาวโปแลนด์ของโวโลดิมีร์ ซีได้ออกมาเปิดเผยว่า ลูกความของเขาไม่ได้กระทำความผิดใดๆและเขาจะไม่ยอมรับสารภาพผิด
ด้านสำนักงานอัยการเยอรมันกล่าวในแถลงการณ์ก่อนหน้าว่า นักประดาน้ำเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ต้องสงสัยที่เช่าเรือยอร์ชและได้แอบติดตั้งระเบิดไว้ที่ท่อส่งก๊าซรัสเซียที่ส่งจากรัสเซียมาที่เยอรมันใกล้เกาะบอร์นโฮล์ม(Bornholm) ของเดนมาร์กในทะเลบอลติกเมื่อกันยายนปี 2022
ชายผู้นี้เผชิญหน้าข้อหาสมคบคิดในการโจมตีด้วยระเบิดและเป็นสายลับเพื่อลอบก่อวินาศกรรม(anti-constitutional sabotage)