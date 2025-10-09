นักปีนเขาเอเวอเรสต์ในฝั่ง “จีน” ติดพายุหิมะเกือบ 600 สามารถไต่ลงมาหลบในทิเบต

เอเจนซีส์ – สื่อทางการจีนรายงานวันอังคาร(7 ต.ค) มีนักปีนเขาทั้งหมด 580 คนที่ติดอยู่เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายใกล้ภูเขาเอเวอเรสต์ฝั่งตะวันออกล่าสุดถูกนำทางมาหลบในที่ปลอดภัยได้สำเร็จในทิเบต โดยเดินทางมาถึงเมืองชูดัง (Qudang)
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพุธ(8 ต.ค)ว่า นักปีนเขาทั้งหมด 580 คนติดลงมาข้างล่างไม่ได้หลังจากเกิดพายุหิมะตกลงมาอย่างหนัก สื่อทางการจีน CCTV รายงานวันอังคาร(7)ว่า บรรดานักปีนเขาเดินทางมาถึงเมืองชูเดง (Qudang) ทิเบต และพื้นที่โดยรอบพร้อมไปกับไกด์นำทาง 300 คน คนบังคังจามรีทิเบตและเจ้าหน้าที่สนับสนุน
ทั้งนี้กลุ่มสุดท้ายที่มีนักท่องเที่ยวราว 10 คนที่มาพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องมาถึงเมืองชูเดง แต่สามารถมาถึงจุดนัดพบที่มีอุปกรณ์ให้ความอบอุ่น ออกซิเจน และสิ่งของจำเป็นฉุกเฉิน
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวไต่เขาต้องติดค้างในระดับความสูงกว่า 4,900 เมตรหลังหิมะตกลงมาอย่างหนักและปิดเส้นทางปีนเขาเอเวอเรสต์ฝั่งตะวันออกที่อยู่ด้านจีนช่วงสุดสัปดาห์
เอพีรายงานว่า สื่อทางการจีนรายงานคืนดึกวันอังคาร(7พบว่า มีนักปีนเขาราว 900 คน ไกด์นำทาง และพนักงานคนอื่นๆติดค้างหลังเกิดพายุหิมะตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่เมื่อคืนวันเสาร์(4) ส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตัวนักไต่เขาที่อาศัยในเตนท์
บีบีซีรายงานว่า พายุหิมะตกลงมาระหว่างโกลเดนวีคของจีนพอดีที่ถือเป็นช่วงพีคสูงสุดสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ
ทั้งนี้ตุลาคมมักจะมีสภาพมีท้องฟ้าเปิดและอากาศที่ดีส่งผลทำให้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำหรับการปีนเขาเอเวอเรสต์
โดยบรรดานักปีนเขาหลายร้อยคนพากันมาจนถึงเส้นทางเทรลปีนเขาหุบเขาคาร์มา(Karma Valley) ซึ่งมีชื่อเสียงน้อยกว่าแต่เป็นเส้นทางที่สวยงามไปสู่ฐานของภูเขาเอเวอเรสต์ที่สามารถมองเห็นจุดที่สูงที่สุดในโลก
พายุหิมะเริ่มตกลงมาตั้งแต่ค่ำวันศุกร์(3) และหนักมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้บรรดาไกด์ปีนเขาตั้งตัวไม่ทัน
หนึ่งในนักไต่เขาที่ได้เดินทางมายังภูเขาหิมาลัยไม่ต่ำกว่า 12 ครั้งเปิดใจกับบีบีซีว่า “เขาไม่เคยประสบกับสภาพอากาศเช่นนี้มาก่อน”
ต่ง ชูจาง(Dong Shuchang) วัย 27 ปีเปิดเผยว่า มีไม่กี่คนในกลุ่มของเขาที่มีทั้งหมด 20 คนแสดงอาการป่วยภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ ส่วน เฉิน จี๋ชวง (Chen Geshuang )ที่อยู่ในกลุ่มเล่าว่า หิมะสูงร่วม 1 เมตรเมื่อกลุ่มเริ่มต้นที่จะกลับในวันอาทิตย์(5) โดยคนทั้งหมดล้วนเป็นนักไต่เขาที่มีประสบการณ
ตำรวจ นักดับเพลิง และอาสาสมัครชาวทิเบตได้ส่งไปเพื่อปฎิบัติการกู้ภัย
บีบีซีรายงานว่า ในอีกภูมิภาคทางตะวันตกของจีนที่เป็นภูเขา มณฑลชิงไห่พบว่า มีนักไต่เขา 1 รายเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ และป่วยจากระดับความสูงส่วนอีก 137 คนถูกอพยพออกมา CCTV รายงาน
ขณะที่เนปาลเพื่อนบ้านทางใต้ของทิเบตประสบปัญหาฝนตกหนักและตามมาด้วยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 50 คน