นายกฯ หญิงอิตาลีผงะ! ถูกยื่นฟ้อง ICC สมคบคิดอิสราเอล 'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' ปาเลสไตน์

นายกรัฐมนตรี จอร์จา เมโลนี แห่งอิตาลี แถลงเมื่อวันอังคาร (7 ต.ค.) ว่า เธอถูกกล่าวหาว่า "สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ในคำร้องที่ยื่นต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) กรณีโรมให้การสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีกาซา
สื่ออิตาลีอ้างคำพูดของ เมโลนี ซึ่งกล่าวว่า เธอถูกระบุชื่อในคำร้องของกลุ่มรณรงค์เพื่อชาวปาเลสไตน์ ซึ่งกล่าวหาว่าเธอและบุคคลอื่นๆ ในรัฐบาลสมรู้ร่วมคิดในการจัดหาอาวุธให้แก่อิสราเอล
เธอระบุว่า คำร้องเรียนนี้ยังพุ่งเป้าไปที่ กีโด โครเซตโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเธอเข้าใจว่า โรแบร์โต ซิงโกลานี หัวหน้ากลุ่มป้องกันประเทศ Leonardo ก็ได้รับการระบุชื่อด้วย
เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหประชาชาติกล่าวหาว่าอิสราเอลว่าก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซา ระหว่างที่ทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสมาเป็นเวลา 2 ปี
ศาล ICC ได้ออกหมายจับนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล รวมถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โยอัฟ กัลลันต์ โดยทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชติจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล รวมถึงการทำให้อดอยาก การฆาตกรรม และการกดขี่ข่มเหงพลเรือนปาเลสไตน์ในกาซา
อย่างไรก็ตาม ICC ยังไม่ได้ตั้งข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อทั้งสองคน ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่อยู่เบื้องหลังคำฟ้องที่เสนอชื่อ เมโลนี กำลังเรียกร้องให้ศาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้
เอกสารคำฟ้องซึ่งลงวันที่ 1 ต.ค. มีผู้ร่วมเข้าชื่อสนับสนุนประมาณ 50 คน ซึ่งรวมถึงอาจารย์ด้านกฎหมาย ทนายความ และบุคคลสาธารณะจำนวนมาก
“ในการสนับสนุนรัฐบาลอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดหาอาวุธสังหาร รัฐบาลอิตาลีได้กลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กำลังดำเนินอยู่ และอาชญากรรมสงครามที่ร้ายแรงยิ่ง รวมไปถึงอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์” กลุ่มผู้ร่างเอกสารคำฟ้อง ระบุ
ผู้นำหญิงอิตาลีกล่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ว่า "ดิฉันไม่คิดว่าจะมีการฟ้องร้องลักษณะนี้กรณีอื่นใดในโลก หรือในประวัติศาสตร์"
2 ปีที่แล้ว กลุ่มติดอาวุธที่นำโดยฮามาสได้เปิดฉากโจมตีเมืองตอนใต้ของอิสราเอล ในปฏิบัติการจู่โจมนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐยิวจนนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารครั้งใหญ่ในกาซา
การโจมตีของฮามาสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอล 1,219 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ตามรายงานของ AFP ซึ่งอ้างอิงจากตัวเลขอย่างเป็นทางการของอิสราเอล
ในทางกลับกัน ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 67,160 ราย ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซา ซึ่งเป็นตัวเลขที่องค์การสหประชาชาติมองว่าเชื่อถือได้
รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) โดยกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติ ปี 1948
ที่มา: เอเอฟพี