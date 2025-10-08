‘เซเลนสกี’ อ้างรัสเซียใช้กองเรือบรรทุกน้ำมันทำภารกิจสอดแนม-ส่งโดรนป่วนยุโรป

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ออกมากล่าวหารัสเซียวานนี้ (7 ต.ค.) ว่าใช้กองเรือบรรทุกน้ำมันเป็นเครื่องมือสอดแนมรวบรวมข่าวกรอง และรวมถึงปฏิบัติการบ่อนทำลายต่างๆ
เซเลนสกี ได้อ้างข้อมูลดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมหลังได้รับข้อมูลจากผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองของยูเครน พร้อมยืนยันว่าเคียฟได้ประสานงานกับชาติพันธมิตรเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว
“เวลานี้รัสเซียกำลังใช้กองเรือบรรทุกน้ำมันไม่ใช่เพื่อแสวงหารายได้ทำสงครามเท่านั้น แต่ยังใช้ในการสอดแนมหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมบ่อนทำลาย เราสามารถหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้” เขากล่าว
ระหว่างการแถลงข่าวผ่านคลิปวิดีโอประจำวัน เซเลนสกี ระบุว่า โอเลห์ อิวาชเชนโก ผู้อำนวยการข่าวกรองต่างประเทศ ได้อธิบายในรายงานว่ารัสเซียมีการใช้เรือบรรทุกน้ำมันจาก “กองเรือเงา” (shadow fleet) ของพวกเขาเพื่อ “ปฏิบัติการบ่อนทำลายและสั่นคลอนเสถียรภาพในทวีปยุโรป”
“กรณีที่โดรนถูกส่งออกจากเรือบรรทุกน้ำมันที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่าง” เซเลนสกี กล่าว
“เราได้แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับหุ้นส่วนของเรา และเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเขาจะต้องมีมาตรการตอบโต้รัสเซียอย่างจริงจัง”
ที่มา: รอยเตอร์