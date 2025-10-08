ตำรวจอินเดียเร่งสอบ 'ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ' ปนเปื้อนสารพิษ หลังพบเด็กเสียชีวิตแล้ว 14 ราย

ตำรวจอินเดียเปิดการสอบสวนคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา (manslaughter) จากกรณีการเสียชีวิตของเด็กอย่างน้อย 14 รายซึ่งเชื่อมโยงกับยาน้ำแก้ไอปนเปื้อนสารพิษ ซึ่งถือเป็นอีกครั้งที่อุตสาหกรรมยาแดนภารตะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง หลังจากที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เด็กส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ และเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากรับประทานยาน้ำแก้ไอยี่ห้อ Coldrif Syrup
ยาน้ำเชื่อมดังกล่าวมีสารพิษ "ไดเอทิลีนไกลคอล" ในปริมาณเกือบ 500 เท่าของที่กฎหมายอนุญาต ตามเอกสารของตำรวจที่ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้รับ
ตั้งแต่ปี 2022 มีการตรวจพบพบไดเอทิลีนไกลคอลหรือสารพิษเอทิลีนไกลคอลในยาน้ำเชื่อมแก้ไอที่ผลิตในอินเดีย ซึ่งคร่าชีวิตเด็กๆ ไปอย่างน้อย 141 คนในแกมเบีย อุซเบกิสถาน และแคเมอรูน และนังมีเด็กเสียชีวิตอีก 12 คนในอินเดียเมื่อปี 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศผู้ผลิตยารายใหญ่อันดับ 3 ของโลก
“เด็กทุกคนมีอาการเริ่มแรกของหวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือมีไข้ และส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 5 ปี” เอกสารแจ้งความที่ยื่นเมื่อวันอาทิตย์ (5 ต.ค.) ในรัฐมัธยประเทศระบุ
“เด็กส่วนใหญ่ได้รับยาน้ำเชื่อม Coldrif หลังจากนั้นพวกเขามีอาการปัสสาวะคั่ง และไตวายเฉียบพลัน”
รายงานระบุว่า เด็กอย่างน้อย 16 คนมีปัญหาเกี่ยวกับไตหลังรับประทานยาน้ำเชื่อมนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้น และถือเป็นหนึ่งในกรณีการได้รับยาแก้ไอเป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในอินเดีย
ไดเอทิลีนไกลคอลซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่สารป้องกันการแข็งตัว เครื่องสำอาง และสารหล่อลื่น ทำให้เกิดอาการเป็นพิษต่างๆ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าอาจมีตั้งแต่อาเจียน ปวดท้อง ไปจนถึงภาวะไตวายเฉียบพลันซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
ตำรวจระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตยา Coldrif อย่าง Sresan Pharma เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหลัก และได้จับกุมแพทย์ที่สั่งจ่ายยานี้ให้กับเด็กๆ ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียแถลงเมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่าได้แนะนำให้ยกเลิกใบอนุญาตการผลิตยาของบริษัท Sresan ขณะที่หลายรัฐได้สั่งห้ามจำหน่ายยาน้ำเชื่อมตัวนี้ ซึ่งเดิมทีมีจำหน่ายเฉพาะในอินเดีย
เจ้าหน้าที่ในรัฐทมิฬนาฑูซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท Sresan พบว่า ยาน้ำเชื่อมดังกล่าวมีปริมาณไดเอทิลีนไกลคอล 48.6% ขณะที่ผลการทดสอบในรัฐมัธยประเทศพบว่า มีปริมาณ 46.28% ซึ่งปริมาณสูงสุดที่อนุญาตโดยทางการอินเดียและองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ 0.1%
บริษัทแห่งนี้ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนโดยประมาท (culpable homicide) การปลอมปนยา และการผลิต การขาย หรือจัดจำหน่ายเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมายยาและเครื่องสำอาง ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด บริษัทและเจ้าหน้าที่อาจต้องโทษปรับและจำคุกตลอดชีวิต
รอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อ Praveen Soni แพทย์ที่ถูกจับกุม ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นผู้สั่งจ่ายยาน้ำเชื่อมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวท้องถิ่น NewsX เมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า "เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อมโยงการเสียชีวิตเหล่านี้กับยา Coldrif เพราะมีการสั่งจ่ายยานี้มานานกว่าทศวรรษแล้ว"
อุตสาหกรรมยาของอินเดียซึ่งเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาและจีน มีมูลค่าสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการส่งออกตามข้อมูลของรัฐบาล โดยต้นทุนการผลิตในอินเดียนั้นต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปถึง 35%
อินเดียยังเป็นผู้จัดส่งยาสามัญ 40% ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา, 25％ ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร และมากกว่า 90% ของยาทั้งหมดที่ใช้ในประเทศแถบแอฟริกา ตามข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข
ที่มา: รอยเตอร์