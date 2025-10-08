ต้านไม่อยู่!! รถอีวีจีน BYD ทำสถิติยอดขายสูงสุดกระฉูด 880% ที่ “อังกฤษ”

เอเจนซีส์ – ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนชื่อดัง BYD แถลง "อังกฤษ" กลายเป็นตลาดรถใหญ่ที่สุดนอกประเทศหลังเห็นตัวเลขสถิติยอดขายเดือนกันยายนสูงลิ่ว 880% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอังคาร(7 ต.ค)ว่า บริษัทรถไฟฟ้าจีน BYD กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ประสบความสำเร็จสูงสุดสามารถจำหน่ายได้ถึง 11,271 คันในอังกฤษเดือนที่ผ่านมา พร้อมด้วยรถไฮบริด PHEV รุ่น SEAL U ซึ่งเป็นรุ่นรถ SUV นั้นขายได้เป็นส่วนใหญ่ของจำนวนยอดขายทั้งหมด
เกิดขึ้นหลังสมาคมสมาคมผู้ผลิตและการค้ายานยนต์สหราชอาณาจักร SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders)ได้เปิดเผยยอดขายรถอีวีที่พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ในกันยายน
อังกฤษถือเป็นตลาดที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษต่อบริษัททั้งหลายเช่น BYD จากการที่อังกฤษยังไม่ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าต่อรถยนต์ไฟฟ้าจีนเหมือนเช่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ
BYD นั้นขายรถหลายรุ่นในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งมากมายที่เป็นค่ายรถชาติตะวันตกชื่อดัง โดยเปิดเผยว่าราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อังกฤษพุ่งไปอยู่ที่ 3.6% ในกันยายน
บริษัทค่ายรถชื่อดังจีนประกาศจะเปิดตัวรถไฮบริดรุ่นใหม่และรถอีวีเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โบโน กี (Bono Ge) ผู้จัดการบริษัทรถอี BYD ในอังกฤษกล่าว
เขาเสริมต่อว่า อนาคตของค่ายรถไฟฟ้า BYD ในอังกฤษั้นน่าตื่นเต้นอย่างมาก และเพิ่งเปิดสาขาจำหน่ายที่ 100 ในอังกฤษ
บีบีซีรายงานว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในอังกฤษแตะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนที่ผ่านมา โดบยอดจำหน่ายรถยนต์อีวีเพิ่มถึงเกือบ 73,000 คัน อ้างอิงข้อมูลจาก SMMT
ขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด PHEV นั้นเติบโตเร็วกว่ามาก
สื่ออังกฤษรายงานว่า รถ Kia Sportage รถ Ford Puma และรถ Nissan Qashqai เป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดในกันยายน ส่วนรถค่ายจีนได้แก่ Jaecoo 7 และ BYD Seal U นั้นติดอันดับใน 10 อันดับแรกด้วย
สมาคมสมาคมผู้ผลิตและการค้ายานยนต์สหราชอาณาจักร SMMT ชี้ว่าแต่ถึงแม้รถอีวีจะมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นมากในอังกฤษแต่ทว่ารถน้ำมันยังคงคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าครึ่งของยอดขายรถใหม่ในเดือนกันยายน