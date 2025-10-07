อิสราเอลจับ “เกรตา ทุนแบร์ย” เนรเทศไปกรีซ-สโลวาเกียพร้อมนักเคลื่อนไหว 170 คนที่มากับเรือบรรเทาทุกข์กาซา ระหว่างยิวจัดรำลึก 2 ปีโดนฮามาสบุก

เอเจนซีส์ – อิสราเอลล่าสุดเนรเทศนักต่อสู้โลกร้อนชาวสวีเดน เกรตา ทุนแบร์ย์ และนักเคลื่อนไหวเรือบรรเทาทุกข์กาซาอื่นๆรวม 170 คนไปกรีซและสโลวาเกียในวันจันทร์(6 ต.ค)ปัดข้อกล่าวหาอ้างไม่เคยปฎิบัติต่อบรรดานักเคลื่อนไหวนานาชาติชื่อดังอย่างเลวร้าย ขณะที่ชาวอิสราเอลรวมตัวรำลึกครบรอบ 2 ปีกลุ่มฮามาสโจมตีข้ามแดนสังหารภายในวันเดียวไป 1,200 คนและตัวประกันอีก 251 คนโดนจับ เชื่อว่ายังมีตัวประกันที่ยังมีชีวิตในมือฮามาสอีก 20 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตกาซาดับล่าสุดอยู่ที่ 67,160 คน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(7 ต.ค)ว่า การฉลองอย่างไม่เป็นทางการจัดที่หมู่บ้านเล็กๆทางใต้ของอิสราเอลที่มีคนโดนสังหารหรือลักพาตัวไป ส่วนการเดินขบวนครั้งใหญ่จะจัดขึ้นในกรุงเทลอาวีฟเพื่อกดดันเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดที่ยังอยู่ในมือกลุ่มฮามาสซ่อนในเขตฉนวนกาซาให้เป็นอิสระไม่ว่าจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่
อ้างอิงจากดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษเปิดเผยว่า มีการประเมินว่าน่าจะยังมีตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอีก 20 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอล พบมีบางคนเป็นทหาร IDF และมีคนที่โดนลักพาตัวไปตั้งแต่เทศกาลดนตรีโนวาใกล้แนวฉนวนกาซา
เดอะการ์เดียนชี้ว่า มีผู้รอดชีวิตจากการโจมตีที่เทศกาลดนตรีแห่งนี้เมื่อ 2 ปีก่อนหน้าได้ร่วมรำลึกความทรงจำในวันอาทิตย์(5)พร้อมด้วยเหยื่อตัวประกันที่ได้รับอิสระออกมาในภายหลังและครอบครัวของตัวประกัน
อย่างไรก็ตามการจัดพิธีรำลึกอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ต.คที่สุสานแห่งชาติอิสราเอลที่ภูเขาเฮิร์ซล์ (Mount Herzl)หลังจากวันหยุดทางศาสนายูดายวัน Simchat Torah
ผู้แทนการเจรจาจากทั้งฮามาสและอิสราเอลอยู่ที่กรุงไคโรของอียิปต์ในวันจันทร์(6)ที่ได้เริ่มมีการเปิดเจรจาทางอ้อมเพื่อแก้ปัญหาในรายละเอียดในการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่โดนควบคุมตัวไว้ในเขตฉนวนกาซาและปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์เกือบ 2,000 คนออกจากเรือนจำอิสราเอล รวมไปถึงการถอนกำลังทหาร IDF เฟสแรกออกจากกาซา
การเจรจารอบนี้ที่ยังคงห่างไกลจากข้อตกลงได้สร้างความกระตรือรือล้นและยินดีมากกว่าความพยายามทางสันติภาพใดๆนับตั้งแต่การหยุดยิงได้ล้มเมื่อกลางมีนาคม
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู เคยกล่าวว่า เขาหวังว่าจะมีการประกาศการปล่อยตัวประกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส่วนประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาข่มขู่ฮามาสถึงขั้น “ราบพณาสูร” หากว่าข้อตกลงนี้ไม่เกิดขึ้น
ที่กาซา ประชาชนปาเลสไตน์กำลังรอคอยอย่างใจจดใจจอที่จะได้เห็นว่าการหยุดยิงนี้สามารถเกิดเป็นรูปเป็นร่างได้ กระทรวงสาธารณสุขกาซาแถลงว่า มีไม่ต่ำกว่า 19 คนเสียชีวิตโดยฝีมือของเทลอาวีฟภายใน 24 ชั่วโมง รวม 2 คนที่โดนสังหารระหว่างกำลังรอของบรรเทาทุกข์เพื่อให้รอดชีวิตไปวันๆ
เดอะการ์เดียนรายงานว่า วันอังคาร(6)ยังถือเป็นวันครบรอบ 2 ปีของการเริ่มต้นกองทัพอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกาซา
ด้านนักเคลื่อนไหวนานาชาติที่ยังอยู่ในเรือนจำอิสราเอลหลังเรือบรรเทาทุกข์ที่นำความช่วยเหลือจากประชาคมโลกถูกเทลอาวีฟสะกัดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดวันจันทร์(6) นักต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกชื่อดังชาวสวีเดน เกรียตา ทุนแบร์ย และเพื่อนนักเคลื่อนไหวอื่นๆที่เหลือรวม 170 คนโดนเนรเทศไปกรีซและสโลวาเกีย บีบีซีรายงานวันจันทร์(6)
รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า นักเคลื่อนไหวได้บินไปยัง “กรีซ” และ “สโลวาเกีย” อันเป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นนักเคลื่อนไหวที่มาจากกรีซ สโลวาเกีย ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ และสหรัฐฯรวมอยู่ในจำนวนนั้น
บีบีซีชี้ว่าและเป็นอีกครั้งที่เทลอาวีฟออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาจากบรรดานักเคลื่อนไหวซุปเปอร์สตาร์คนดังรวม เกรตา ทุนแบร์ย ที่ต่างออกมาเปิดเผยว่าปฎิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างไม่เหมาะสมและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ว่าเป็นแค่ “เฟคนิวส์”
นักเคลื่อนไหวสู้โลกร้อน ทุนแบร์ยโชว์กำปั้นระหว่างที่เธอได้รับดอกไม้และเสียงเชียร์จากบรรดาผู้สนับสนุนหลายสิบคนที่เฝ้ารออยู่ที่สนามบินเอเธนส์
และมาจนถึงในเวลานี้ กระทรวงต่างประเทศอิสราเอลได้เนรเทศนักเคลื่อนไหวเรือบรรเทาทุกข์กาซาของ Global Sumud Flotilla หรือ GSF จำนวน 341 คนจากทั้งหมด 479 คนที่เดินทางมาพร้อมกองเรือทั้งหมด 42 ลำ
โดยนักเคลื่อนไหวอีก 138 คนที่ยังอยู่ในเรือนจำอิสราเอล โดยมีไม่ต่ำกว่า 40 คนนั้นมีการยืนยันเริ่มต้นอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่วันอาทิตย์(5) อ้างอิงจาก Global Sumud Flotilla
ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศกรีซแถลงว่า เกรตา ทุนแบร์ยรวมอยู่ในกลุ่มนักเคลื่อนไหว 161 คนจากยุโรป 16 ประเทศที่โดนเนรเทศขึ้นเครื่องมาที่กรุงเอเธนส์วันจันทร์(6) ด้านสโลวาเกียแถลงว่าได้รับนักเคลื่อนไหว 10 คนจากเทลอาวีฟเช่นกัน