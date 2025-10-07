ระทึก! เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ตกบนทางหลวงใน 'แคลิฟอร์เนีย' ผู้โดยสารเจ็บสาหัส 3 คน

เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ตกบนทางหลวงในเมืองแซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย
รายงานของ CBS News ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานดับเพลิงเมืองแซคราเมนโตระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวตกบนทางหลวงหมายเลข 50 ฝั่งตะวันออก ใกล้กับถนน Howe Avenue โดยเป็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
"เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบนถนนหมายเลข 50 ฝั่งตะวันออก ทางทิศตะวันตกของถนนสาย 59" เควิน แม็กคาร์ธี นายกเทศมนตรีเมืองแซคราเมนโตโพสต์ข้อความบน X พร้อมเสริมว่าผู้รอดชีวิตทุกคนถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่แล้ว
จัสติน ซิลเวีย จากหน่วยดับเพลิงแซคราเมนโต ให้ข้อมูลว่า เฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีลูกเรือรวม 3 คน และทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส
ลูกเรือ 2 คนถูกพบอยู่บนถนน ขณะที่อีกคนหนึ่งติดอยู่ใต้เฮลิคอปเตอร์ขณะที่หน่วยดับเพลิงชุดแรกไปถึง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและผู้คนที่อยู่แถวนั่นได้ช่วยกันยกซากเครื่องบินออกจากตัวลูกเรือที่ติดอยู่ได้
ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวกำลังเดินทางไป หรือออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่
CBS ระบุว่า สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ที่มา: รอยเตอร์, CBS News