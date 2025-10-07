'ทรัมป์' อยากรู้ยูเครนจะเอา 'ขีปนาวุธโทมาฮอว์ก' ไปทำอะไร ลั่นไม่อยาก 'ยกระดับสงคราม'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (6 ต.ค.) ว่า เขาต้องการทราบว่ายูเครนมีแผนจะทำอะไรกับขีปนาวุธโทมาฮอว์กที่สหรัฐฯ ผลิต ก่อนที่จะตกลงจัดหาให้ เนื่องจากไม่ต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยกระดับรุนแรงขึ้นไปอีก
ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ได้ร้องขอให้สหรัฐฯ ขายขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้กับพันธมิตรในยุโรปที่ต้องการส่งขีปนาวุธดังกล่าวให้กับยูเครน
ขีปนาวุธโทมาฮอว์กมีพิสัยการยิงราว 2,500 กิโลเมตร ซึ่งหากเคียฟได้รับมอบจริง ก็จะทำให้ดินแดนรัสเซียในยุโรปรวมถึงกรุงมอสโกอยู่ในพิสัยโจมตีของยูเครน
ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เตือนผ่านคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า หากวอชิงตันจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้กับยูเครนเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซีย จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและวอชิงตันพังทลายลง
เมื่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวถาม ทรัมป์ ว่า เขาได้ตัดสินใจเรื่องการจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้กับยูเครนแล้วหรือไม่ ทรัมป์ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ และบอกว่าตนได้ "ตัดสินใจกลายๆ" เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
"ผมคิดว่า ผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรกับขีปนาวุธเหล่านี้" เขากล่าว "พวกเขาจะส่งพวกมันไปที่ไหน? ผมคงต้องถามคำถามนั้นแล้วล่ะ"
"ผมอยากจะถามคำถามบางอย่าง เพราะผมไม่ได้อยากจะยกระดับสงคราม" ทรัมป์ กล่าวเสริม
ทำเนียบเครมลินยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำพูดของผู้นำสหรัฐฯ ส่วนรัฐบาล เซเลนสกี ก็ยังไม่ตอบข้อซักถามของรอยเตอร์เช่นกัน
ที่มา: รอยเตอร์