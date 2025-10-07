ตกลงอยู่ฝ่ายไหน!เซเลนสกีครวญพบชิ้นส่วนผลิตโดยตะวันตก อยู่ในโดรน-ขีปนาวุธรัสเซียที่ใช้ถล่มยูเครน

เคียฟพบชิ้นส่วนของต่างชาติหลายหมื่นชิ้น รวมถึงที่ผลิตโดยตะวันตก ในโดรนและขีปนาวุธของรัสเซีย ที่ใช้โจมตีทางอาากศเล่นงานยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในวันจันทร์(6ต.ค.) พร้อมประกาศกร้าวเตรียมการคว่ำบาตรเล่นงานพวกบริษัทผู้ผลิต
"ระหว่างปฏิบัติการโจมตีร่วมครั้งใหญ่เล่นงานยูเครน เมื่อค่ำคืนวันที่ 5 ตุลาคม รัสเซียใช้ระบบอาวุธ 549 ลูก/ลำ ที่บรรจุชิ้นส่วนที่ผลิตโดยต่างชาติ 102,785 ชิ้น" เซเลนสกีโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างถึงเหตุโจมตีในตอนเช้าวันอาทิตย์(5ต.ค.)
รัสเซียปล่อนโดรนเกือบ 500 ลำ และขีปนาวุธกว่า 50 ลูก เข้าใส่ยูเครน ในเช้ามืดวันดังกล่าว สังหารผู้คน 5 ราย ในนั้นรวมถึงที่แคว้นลวิว ทางตะวันตกของประเทศ ที่อยู่ห่างจากแนวหน้าหลายร้อยกิโลเมตร และก่อความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน
เซเลนสกี บอกว่าชิ้นส่วนโดรนและขีปนาวุธที่ถูกสกัดในปฏิบัติการโจมตี มาจากบริษัทต่างๆ ทั้งใน "สหรัฐฯ จีน ไต้หวัน สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และเนเธอร์แลนด์" โดยในบรรดาชิ้นส่วนที่พบในโดรนและขีปนาวุธที่ถูกสอยร่วงนั้น มีทั้งตัวแปลงสัญญาณ, เซ็นเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
"ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนไมเครคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการบินของโดรนผลิตในสหราชอาณาจักร" เขากล่าว พร้อมระบุเคียฟกำลังเตรียมการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานพวกบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้
"เราสื่อสารข้อเสนอให้ควบคุมระบบจัดหา บรรดาคู่หูทั้งหลายมีข้อมูลรายละเอียดของแต่ละบริษัทและแต่ละผู้ผลิตอยู่แล้ว พวกเขารู้ดีว่าต้องเล็งเป้าไปที่ไหนและควรตอบสนองอย่างไร" เซเลนสกีกล่าว
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าพวกเขาจริงจังกับข้อกล่าวหาของยูเครน "การไม่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร เป็นความผิดร้ายแรงที่ต้องถูกลงโทษ ผ่านบทลงโทษทางการอย่างหนักหน่วงหรือไม่ก็ดำเนินคดีทางอาญา"
(ที่มา:เอเอฟพี)