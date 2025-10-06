"ไต้ฝุ่นแมตโม" แผลงฤทธิ์ขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ช่วงหยุดยาว "กว่างตงวุ่น- ไห่หนานปิดทั้งเกาะ" อพยพด่วนรวมกือบ 350,000 ยกเลิกเที่ยวบินอื้อ

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - ไต้ฝุ่นแมตโม(Typhoon Matmo) ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่ฟิลิปปินส์สัปดาห์ที่แล้ว ได้ขึ้นฝั่งจีนทางชายฝั่งตะวันออกของเมืองซูเหวิน (Xuwen) มณฑลกว่างตงเมื่อเวลาราว 14.50 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันอาทิตย์(5) ตรงกับเทศกาลหยุดยาวของจีนพอดี รัฐบาลปักกิ่งต้องสั่งอพยพประชาชนเกือบ 350,000 คนจากพื้นที่ชายฝั่งทางใต้
รอยเตอร์รายงานวันอาทิตย์(5 ต.ค) ผลจากการพัดขึ้นฝั่งของพายุไต้ฝุ่นแมตโม(Typhoon Matmo) ที่จีนในบ่ายวันอาทิตย์(5) นำลมพัดแรงจัดและฝนตกหนักมาที่มณฑลกว่างตงและมณฑลไห่หนาน
ไต้ฝุ่นแมตโมขึ้นฝั่งระหว่างวันหยุดยาว 8 วันที่ตรงกับวันชาติจีนวันพุธ(1) โดยที่ประชากรจีนร่วม 2.36 พันล้านคนจะออกเดิยทางท่องเที่ยวอ้างอิงจากสื่อทางการจีน
เที่ยวบินและการบริการเรือเฟอร์รีระหว่างวันหยุดในมณฑลไห่หนานนั้นยุติการให้บริการมาตั้งแต่ค่ำวันเสาร์(4) เนื่องมาจากการคาดเดาการมาถึงกำลังลมแรงและพายุฝน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานเพิ่มว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน NMC (The National Meteorological Centre) แถลงว่า ไต้ฝุ่นแมตโมเป็นพายุลูกที่ 21 ที่พัดขึ้นฝั่งจีนของปีนี้
ไต้ฝุ่นแมตโมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 25 ก.ม/ช.ม มีกำลังลมคงที่ 151 ก.ม/ช.ม และส่งผลทำให้สำนักงานอุตุนิยมทวิทยาจีนต้องออกคำเตือนสีแดงซึ่งเป็นคำเตือนสูงสุดจาก 4 ระดับของจีน
ซึ่งในมณฑลกว่างตงและมณฑลไห่หนาน เจ้าหน้าที่จีนออกคำสั่งอพยพรวม 347,000 คนให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และมีการส่งทีมกู้ภัยฉุกเฉินกว่า 10,000 คนส่งเข้าไปทั่วมณฑลกว่างตง อ้างอิงจากการรายงานของหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์
ขณะที่ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประจำมณฑล เมิ่ง ฟานลี (Meng Fanli) ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรีบเข้ารับมือวิกฤตเพื่อทำให้มั่นใจว่าไม่การสูญเสียและลดความเสียหายระหว่างวันชาติจีนและเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงกลางเทอม
เมืองจ้านเจียงสั่งปิดโรงเรียน ธุรกิจ และบริการขนส่งและสาธารณะคืนวันเสาร์(4) และปิดถนนไฮเวย์ทั้งหมดตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์(5)
มาตรการที่คล้ายกันถูกใช้ในบางส่วนของมลฑลไห่หนาน รวมถึงเมืองเอกไหโข่ว และเมืองเหวินชาง (Wenchang)ที่โรงเรียน ออฟฟิศ การบริการเรือเฟอร์รีและจุดชมวิวปิดตัวลงชั่วคราว
รถไฟทุกขบวนจากเกาะไห่หนานหรือเกาะไหหลำถูกสั่งห้ามวิ่งวันอาทิตย์(5) คาดว่ารถไฟความเร็วสูงจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันจันทร์(6)
นอกจากนี้เที่ยงบินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (Haikou Meilan International Airport) ถูกสั่งยกเลิกตั้งแต่ค่ำวันเสาร์(4)แต่เริ่มกลับมาเป็นปกติไม่นานหลังจากนั้นในวันอาทิตย์(5)
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า มีเที่ยวบินกว่า 100 เที่ยวคาดว่าได้รับผลกระทบในฮ่องกงวันอาทิตย์(5)หลังไต้ฝุ่นแมตโมเคลื่อนตัวผ่านเมืองไปที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีเที่ยวบินร่วม 27 ไฟลท์ยกเลิก ท่าอากาศยานฮ่องกงแถลง
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงประกาศว่า พายุได้อ่อนกำลังและจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมุ่งหน้าไประหว่างวัน
โดยในช่วงเที่ยงพบว่าศูนย์กลางไต้ฝุ่นแมตโมอยู่ห่างจากฮ่องกงไปราว 390 ก.ม
พายุไต้ฝุ่นแมตโมคาดว่าจะอ่อนตัวในขณะมุ่งหน้าเข้าสู่แผ่นดินชั้นในมุ่งหน้าสู่มณฑลยูนนานและทางเหนือของเวียดนาม เจ้าหน้าที่ได้ออกมาเตือนให้ระวังฝนตกหนักสูงถุง 9.8 นิ้วในบางพื้นที่สร้างความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม