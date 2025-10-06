'ไรอันแอร์' ลงจอดฉุกเฉิน เหตุผู้โดยสารคลั่ง 'ฉีกพาสปอร์ตกิน' บนเที่ยวบินมุ่งหน้าลอนดอน

เที่ยวบินของไรอันแอร์ (Ryanair) ซึ่งออกเดินทางจากมิลานไปยังสนามบินสแตนสเต็ดในกรุงลอนดอนจำเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินในฝรั่งเศส หลังผู้โดยสาร 2 คนทำพฤติกรรมประหลาดจนสร้างความสับสนอลหม่าน ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์
รายงานระบุว่า ผู้โดยสารคนหนึ่งฉีกหนังสือเดินทางของตัวเองแล้วยัดปากเคี้ยวหน้าตาเฉย ขณะที่อีกรายพยายามเอาหนังสือเดินทางของตนไปทิ้งลงในโถส้วม
สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสารรายอื่นๆ โดยผู้โดยสารคนหนึ่งบรรยายถึงการลงจอดฉุกเฉินครั้งนี้ว่าเป็น "15 นาทีที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิต"
ผู้โดยสารซึ่งไม่ประสงค์ออกนามคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับเดลีสตาร์ว่า หลังจากเครื่องขึ้นได้ประมาณ 15-20 นาที และไฟสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยดับลง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้รับแจ้งถึงพฤติกรรมแปลกๆ ของผู้โดยสาร 2 ราย ซึ่งทำใหับรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และผู้โดยสารหลายคนเริ่มแสดงอาการวิตกกังวลและสับสน
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ชายคนหนึ่งเริ่มฉีกหนังสือเดินทางของเขาออกเป็นชิ้นๆ และกินหน้ากระดาษจนหมด ทำให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ เกิดความตื่นตระหนก ส่วนชายคนที่สองเดินไปที่ฝั่งตรงข้ามของเครื่องบินและขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำ ก่อนจะพยายามเอาพาสปอร์ตทิ้งลงชักโครก พนักงานต้อนรับได้เข้าไปขัดขวางโดยการเคาะประตูห้องน้ำอย่างแรงและสั่งให้เขาเปิดประตู ทว่าเขาปฏิเสธ ทำให้สถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้น
หลังจากนั้น พนักงานต้อนรับก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาผ่านอินเตอร์คอม ซึ่งทำให้ผู้โดยสารหลายคนยิ่งตกใจ หลังจากที่หลายคนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
สืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้ นักบินจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปขอลงจอดฉุกเฉินที่กรุงปารีส
ผู้โดยสารรายหนึ่งเล่าถึงช่วงเวลานาทีสุดท้ายก่อนเครื่องลงจอดว่า เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบเจอมา
หลังจากเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ควบคุมตัวผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายทั้งสองคนไว้ และเมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ว เครื่องบินก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอน ตามรายงานของ NDTV
ผู้เห็นเหตุการณ์ได้กล่าวชื่นชมลูกเรือไรอันแอร์ว่า “ผมคิดว่าไรอันแอร์จัดการสถานการณ์ได้ดีมาก พวกเขายังแจกเครื่องดื่มตอนที่เรากำลังจะถึงสนามบินสแตนสเต็ดด้วย ซึ่งถือเป็นการแสดงน้ำใจที่ดีทีเดียว”
