ไทยมีหนาว!จีนสร้างเรือฟริเกตให้กัมพูชา2ลำ เสร็จแล้ว1คาดเป็นรุ่นติดอาวุธร้ายแรงเพียบ

เรือฟริเกต 1 ใน 2 ลำ ที่จีนต่อให้กัมพูชา ได้สร้างเสร็จและผ่านการทดสอบทางเทคนิคเป็นที่เรียบร้อย จากการเปิดเผยของ เตียบัญ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมเขมร พร้อมระบุในส่วนของลำที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้าง
เตียบัญ ซึ่งเวลานี้ทำหน้าที่คณะองคมนตรีของกษัตริย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมอู่ต่อเรือเมื่อวันที่ 20 กันยายน ระหว่างเดินทางเยือนจีน จากการเปิดเผยบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม "เรือฟริเกตลำแรกเป็นโครงการความช่วยเหลือทางทหารจากจีนที่มอบแก่กัมพูชา ซึ่งมันประกอบเสร็จสมบูรณ์และผ่านการทดสอบทางเทคนิคแล้ว"
อดีตรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชารายนี้บอกต่อว่า เรือลำที่ 2 ซึ่งเป็นเรือฟริเกตเช่นกัน มีความคืบหน้าในการสร้างไปแล้วกว่า 50%
เว็บไซต์ข่าวแคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าการบริจาคเรือรบ 2 ลำครั้งนี้ สร้างความยินดีกับกองทัพกัมพูชาเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา พวกเขาปฏิบัติภารกิจด้วยเรือเล็กเท่านั้น
ในโพสต์บนเฟซบุ๊ก ปรากฏภาพของ เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลูกชายของ เตียบัญ และเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงคนอื่นๆร่วมเดินทางไปด้วย
การส่งมอบเรือฟริเกต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จีนให้ความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวและเป็นไปตามคำร้องขอของฝ่ายกัมพูชา คาดหมายว่าจะมีขึ้นในปีนี้หรือหลังจากนั้น
แม้ เตียบัญ ไม่ได้พาดพิงถึงรุ่นของเรือรบในโพสต์ของเขา แต่ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเคยเน้นว่าเรือรบที่จะได้รับมอบจากจีน จะเป็น Type 056C และสร้างแบบเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับกัมพูชาโดยเฉพาะ
เรือ Type 056C มีระวางขับน้ำ 1,300 ตันและติดตั้งปืนยิงเร็วคาลิเบอร์ 76 มม., ปืนขนาด 30 มม. 2 กระบอก, เครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ 2 ลำกล้อง YJ-83 จำนวน 2 กระบอก, แท่นยิงตอร์ปิโดคาลิเบอร์ 324มม. 3 ลำกล้อง และระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ 8 ลำกล้อง HQ-10A
นอกจากแล้วเรือรุ่นนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาด Z-9 บนดาดฟ้า ในขณะที่กัมพูชามีเฮลิคอปเตอร์ Z-9 หลายลำ
เรือฟริเกต Type 056 ถูกส่งเข้าประจำการในกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในปี 2013 มันเหมาะสำหรับลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางทะเล ปกป้องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ ในขณะที่ Type 056A มีศักยภาพต่อต้านเรือดำน้ำด้วย
เรื่องกองทัพเป็นหนึ่งในโฟกัสที่กัมพูชาและจีนมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ในขณะที่ทั้ง 2 ชาติยกระดับความร่วมมือในทุกขอบเขต ภายใต้กรอบความร่วมมือเพชรหกเหลี่ยม (หรือ Diamond Hexagon การเมือง กำลังการผลิต การเกษตร พลังงาน ความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน)
เมื่อเดือนเมษายน 2025 กัมพูชาเปิดตัวฐานทัพเรือเรียม ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของจีน แม้โครงการดังกล่าวก่อความกังวลแก่สหรัฐฯและประเทศอื่นๆมาช้านาน โดยหวั่นเกรงถึงความเป็นไปได้ของการปรากฏตัวทางทหารของกองทัพจีน
ฐานทัพเรือแห่งนี้ ซึ่งเริ่มดำเนินการขยายมาตั้งแต่ปี 2022 เวลานี้ได้รวมถึงท่าเทียบเรือแห่งหนึ่ง สำหรับรองรับเรือรบขนาดใหญ่ ศูนย์ฝึกและศูนย์โลจิสติก ความเกี่ยวข้องของจีนในฐานทัพเรือเรียม ยังสอดคล้องกับการที่พวกเขามอบเรือฟริเกต 2 ลำข้างต้น ให้แก่กองทัพเรือกัมพูชาด้วย ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)