รมว.กลาโหมสหรัฐฯสั่งปลดฟ้าผ่า “เสนาธิการกองทัพเรือสหรัฐฯ” มีข่าวพยายามเลื่อยขาเก้าอี้ผู้ช่วยรมว.ทบวงทหารเรือสหรัฐฯเชื้อสายเวียดนามคนใหม่

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯวันศุกร์(3 ต.ค)สั่งปลด จอน แฮร์ริสัน (Jon Harrison) ออกจากตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือสหรัฐฯอย่างกะทันหันหลังเป็นมือสำคัญในการช่วยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วางพิมพ์เขียวเปลี่ยนเพนตากอนใหม่หมดที่ล่าสุดกลายเป็นกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ มีข่าวพยายามเลื่อยขาเก้าอี้ ฮัง เกา (Hung Cao) ทหารเรืออเมริกันเชื้อสายเวียดนามอดีตผู้สมัครสว.รีพับลิกันเพิ่งได้รับการรับรองจากสภาสูงสหรัฐฯให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทบวงทหารเรือสหรัฐฯคนใหม่
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(4 ต.ค)ว่า จอน แฮร์ริสัน (Jon Harrison)เพิ่งได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือสหรัฐฯเมื่อมกราคมต้นปีและเป็นหัวหอกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวงกว้างต่อนโยบายทหารเรือสหรัฐฯรวมไปถึงงบประมาณกลาโหม
ขณะที่เศรษฐีทุนใหญ่พรรครีพับลิกันของทรัมป์ จอห์น ฟีแลน (John Phelan)ที่ได้รับตำแหน่งรมว.ทบวงทหารเรือสหรัฐฯ (navy secretary) ที่ตามคุณสมบัติต้องเป็นพลเรือนได้รับการรับรองเมื่อมีนาคมต้นปี
ทั้งนี้พบว่าแฮร์ริสันนั้นมีรายงานว่าพยายามหาทางที่จำกัดอิทธิพลของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทบวงทหารเรือสหรัฐฯที่มักมีบทบาทในการจัดการงบประมาณกลาโหมสหรัฐฯ
ซึ่งการออกจากตำแหน่งของเขาเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังอดีตผู้สมัครลงชิงตำแหน่งสว.รัฐเวอร์จิเนียจากพรรครีพับลิกัน ฮัง เกา (Hung Cao) ซึ่งเป็นอดีตทหารเรือสหรัฐฯเชื้อสายเวียดนามและประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เคยเดินทางไปเยือนภัตตาคารอาหารเวียดนามชื่อดังเพื่อพบปะชุมชนเวียดนามพร้อมเกานั้นได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทบวงทหารเรือสหรัฐฯ(Under Secretary of the Navy)คนใหม่
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯแถลงยืนยันการออกจากตำแหน่งของแฮร์ริสันต่อโพลิติโกที่เป็นสื่อเจ้าแรกรายงานในเรื่องนี้
โพลิติโกก่อนหน้าเคยรายงานว่า แฮร์ริสสันและฟีแลนด์ที่ไร้ประสบการณ์ทางการรบได้แต่งตั้งผู้ช่วยอาวุโสไม่กี่คนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งสื่อสหรัฐฯอธิบายว่าคนเหล่านี้แท้จริงต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือ ฮัง เกา ในการปรับตัว
อ้างอิงจากโพลิติโกพบว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นเสมือนการเลื่อยขาเก้าอี้ โดยตั้งใจเพื่อต้องการลดบทบาทของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทบวงทหารเรือสหรัฐฯคนใหม่ลง
ตั้งแต่เฮกเซธเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯคนใหม่ นอกจากข่าวอื้อฉาวเรื่องข้อมูลลับการทหารรั่วทางแชต Signal แล้วยังได้ทำการเปลี่ยนแปลงมากมาย และล่าสุดได้ออกคำสั่งเรียกตัวนายพลสหรัฐฯทั้งหมดจากทั่วโลกที่กำลังคุมกำลังในพื้นที่สำคัญและรวมไปถึงในสหรัฐฯให้เข้ารับฟังนโยบายด้วยตัวเองเมื่อต้นสัปดาห์
แต่ทว่าจากความไม่ปกติของคำแถลงที่มีเนื้อหาต่อต้านแนวคิด DEI ที่ใช้มาแต่เดิมและแนวทางปฎิบัตของกระทรวงที่เฮกเซธอ้างว่า กระทรวงเพนตากอนกลายเป็น WOKE ไปแล้ว สื่ออังกฤษรายงานว่า สปีชของเจ้ากระทรวงเพนตากอนที่เคยเป็นผู้จัดรายการสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์มาก่อนและไร้ประสบการณ์ทหารในการสู้รบอย่างยาวนานสร้างความเดือดดาลให้กับบรรดาอดีตทหารผ่านศึกสหรัฐฯหลายคน
ทั้งนี้ DEI (ดีอีไอ) ย่อมาจาก Diversity (ความหลากหลาย), Equity (ความเท่าเทียม), และ Inclusion (การมีส่วนร่วม/การรวมกันเป็นหนึ่ง) เป็นแนวคิดและนโยบายที่องค์กรนำมาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอมรับความแตกต่าง ส่งเสริมโอกาสที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน และทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง