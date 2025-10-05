“ปักกิ่ง” แชร์ข่าวกรองลับจากเครือข่ายดาวเทียมเต็มท้องฟ้าให้ “ปูติน” รบในสงครามกับ “เซเลนสกี” หายนะครั้งใหญ่! รถไฟ 2 ขบวนโดน “มอสโก” โจมตีตู้รถไฟโดยสารยูเครนพังยับเจ็บร่วม 30 ดับ 1

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ข่าวกรองลับเคียฟเผยวันเสาร์(4 ต.ค) “ปักกิ่ง” ให้ข่าวกรองลับจากเครือข่ายดาวเทียมยิงมิสไซล์โจมตียูเครนตามหลังปีที่แล้วอเมริกาเคยเตือนชาติพันธมิตร มอสโกจัดหนักวานนี้โจมตีรถไฟโดยสารยูเครนในซูมี(Sumy) ของยูเครน 2 ขบวนพังยับไฟไหม้ตู้โดยสาร บาดเจ็บ 30 คนเสียชีวิต 1 คน
รอยเตอร์รายงานวันเสาร์(4 ก.ย)ว่า โอเลห์ อเลคซานดรอฟ (Oleh Aleksandrov) เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Ukrinform วันเสาร์(4)ว่า ปักกิ่งได้ส่งข้อมูลข่าวกรองดาวเทียมเกี่ยวกับเป้าหมายต่างๆรวมถึงที่เป็นประโยชน์จากการลงทุนต่างประเทศ
“มีหลักฐานของความร่วมมือระดับสูงระหว่างรัสเซีย-จีนในการจารกรรมสอดแนมทางดาวเทียมของดินแดนยูเครนระบุและตามหาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อการระบุเป้า” อเลคซานดรอฟแถลง
ประธานาธิบดียูเครน โวดลดิมีร์ เซเลนาสกี และเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคเปิดเผยว่า มิสไซล์รัสเซียเมื่อสิงหาคมโจมตีโรงงานเครื่องมือที่มีสหรัฐฯเป็นเจ้าของในภูมิภาคซาคาร์พัตเทีย(Zakarpattia)ทางตะวันตก มีผู้บาดเจ็บ 15 คน
และยังเสริมว่าเมื่อเมษายนปักกิ่งได้ป้อนอาวุธและดินปืนไปให้รัสเซีย ผู้นำยูเครนชี้ว่า รัฐบาลของเขาได้ข่าวกรองมาว่า ปักกิ่งกำลังผลิตอาวุธในดินแดนรัสเซีย
ทั้งนี้บลูมเบิร์กเคยรายงานเมื่อวันที่ 6 เม.ย ปีที่แล้วว่า สหรัฐฯในสมัยอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เคยออกมาเตือนพันธมิตรว่า ปักกิ่งได้เพิ่มการสนับสนุนรัสเซีย รวมถึงข่าวกรองเชิงภูมิศาสตร์เพื่อช่วยมอสโกทำสงครามรบยูเครนให้ประสบความสำเร็จ
ที่สำคัญยังพบว่าทั้ง “จีน” และ “ฮ่องกง” ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับมอสโกเพื่อการได้มาซึ่งเทคโนโลยีจำกัดรวม ไมโครชิปและแผงวงวจรอิเล็กทรอนิกที่จะถูกใช้ในอาวุธหรือการพัฒนาอาวุธ
ขณะเดียวกันวันเสาร์(4)ตามการรายงานของฟรานซ์24ของฝรั่งเศส มอสโกเพิ่มการโจมตีเครือข่ายระบบรถไฟยูเครนที่ถือเป็นหัวใจการขนส่งทางการทหาร โจมตีเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 เดือนมาแล้ว
แต่ล่าสุดความหายนะก็มาเยือนยูเครนเพราะมอสโกโจมตีรถไฟโดยสาร 2 ขบวนในแคว้นซูมีย์โอบลาสวันเสาร์(4) มีผู้บาดเจ็บ 30 คนและเสียชีวิต 1 คน
ในการแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ทางเทเลแกรมพร้อมโพสต์คลิปประกอบ โดยกล่าวว่า “โดรนรัสเซียที่โหดร้าย 1 ลำเข้าโจมตีสถานีรถไฟในโชสตกา(Shostka) แคว้นซูมีโอบลาส
คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นตู้รถไฟโดยสารกำลังไหม้ไฟที่เห็นเปลวไฟสีส้มอย่างชัดเจน กระจกตู้โดยสารแตกกระจาย ตู้โดยสารที่เป็นเหล็กกลายเป็นซากแต่ทว่าจุดที่ดจมตีน่าจะเป็นอยู่ตอนท้ายของตัวตู้โดยสาร
รัสเซียใช้โดรนรถไฟโดยสาร 2 ขบวนอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง โดยในครั้งแรกตั้งเป้าไปที่รถไฟท้องถิ่นและต่อมาตั้งเป้าไปที่รถไฟที่กำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเคียฟ โอเลคซี คูเลบา (Oleksy Kuleba) รองนายกรัฐมนตรียูเครนและรัฐมนตรีการบูรณะยูเครน
และคูเลบาได้แถลงผ่านเทเลแกรมวันเสาร์(4)อีกว่า “ทีมเจ้าหน้าที่การแพทย์ได้ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลและกำลังให้การสนับสนุนตามความจำเป็น คนอื่น(ที่กำลังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ) นั้นอยู่ในที่หลบภัยเพื่อกำกับทีมกู้ภัย”
ฟรานซ์24รายงานว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ยูเครนกล่าวว่า มีผู้บาดเจ็บ 30 คนจากการโจมตีรถไฟ 2 ขบวน