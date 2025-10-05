ชาติยักษ์ใหญ่ยุโรป “สเปน-อิตาลี-โปรตุเกส” เดือดประท้วงครั้งมโหฬารต่อต้านสงครามกาซา สุดฉุนเทลอาวีฟสะกัดกองเรือบรรเทาทุกข์ ทหาร IDF จิกผม “เกรียตา ทุนแบร์ย” ลากตัวให้จูบธงอิสราเอล

เอพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – สเปน อิตาลี และโปรตุเกสเดินหน้าประท้วงใหญ่วันเสาร์(4 ก.ย)ต่อต้านสงครามกาซา ไม่พอใจลามไปทั่วหลังเทลอาวีฟสะกัดกองเรือบรรเทาทุกข์นำโดยนักเคลื่อนไหวต้านโลกร้อย เกรียตา ทุนแบร์ย ล่าสุดนักเคลื่อนไหว 137 คนรวม 2 คนจากมาเลเซียโดนเนรเทศไปตุรกี ส่วนนักสู้โลกร้อนสวีเดนยังไม่รู้ชะตากรรมหลังเปิดเผยทุนแบรย์โดนจิกผมลากตัวให้จูบธงชาติอิสราเอล
เอพีรายงานวันเสาร์(4 ก.ย)ว่า ผู้ประท้วงอิตาลีและสเปนหลายแสนคนเปิดฉากประท้วงต่อต้านสงครามกาซาในกรุงโรม กรุงมาดริด และเมืองบาร์เซโลนา วานนี้(4)เพื่อแสดงความหนึ่งเดียวให้เห็นต่อสาธารณะว่าประชาคมโลกโกรธแค้นต่อสงครามกาซาที่ลากยาวนานกว่า 2 ปี
การประท้วงทั่วยุโรปใต้เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอิสราเอลสะกัดกองเรือบรรเทาทุกข์กาซาที่นำโดยนักเคลื่อนไหวต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลก เกรียตา ทุนแบร์ย และกลุ่มติดอาวุธฮามาสประกาศยอมตอบรับบางส่วนของแผนสันติภาพสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ตำรวจอิตาลีแถลงในกรุงโรมแถลงว่ามีผู้ประท้วงร่วม 250,000 คนออกมาแสดงพลังแต่ทว่าบรรดาออร์แกไนเซอร์การประท้วงต่างกล่าวว่ามีจำนวน 1 ล้านคน
เอพีรายงานว่า อิตาลีได้เห็นพลังการประท้วงต้านสงครามกาซาที่นำมาสู่ความอดยากและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ภายในเขตฉนวนกาซาโดยฝีมือเทลอาวีฟของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู เป็นจำนวนกว่า 2 ล้านคนของการเดินขบวนในวันศุกร์(3)ที่เกิดการผละงานไปทั่ว
และที่สเปนเหล่าเจ้าหน้าที่แดนกระทิงดุเปิดเผยว่ามีคนเข้าร่วมการประท้วงกลางกรุงมาดริดกว่า 100,000 คนและอีก 70,000 คนที่เมืองบาร์เซโลนา
เป็นตัวเลขการประมาณที่ต่ำกว่าของออร์แกไนเซอร์ที่ให้การชุมนุมในกรุงมาดริดที่ 400,000 คนและบาร์เซโลนาที่ 300,000 คน
เอพีรายงานว่าการประท้วงทั่วไปดูสงบจนกระทั่งสิ้นสุดการประท้วงใหญ่เป็นทางการ แต่ทว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากยุติพบว่ามีการปะทะกับตำรวจบาร์เซโลนา และผู้ประท้วงหลายร้อยคนได้สร้างความเสียหายให้ร้านค้าสร้างความตระหนกตกใจให้กับบนนดานักช้อปและผู้ผ่านไปมา
ทั้งนี้ที่สเปนมีการเรียกร้องให้ประท้วงช่วยกาซาที่ บาเลนเซีย และเมืองอื่นๆ
พบว่ามีนักเคลื่อนไหวสเปน 40 คนบนกองเรือบรรเทาทุกข์กาซารวม อดีตนายกเทศมนตรีกรุงบาร์เซโลนา ที่รวมในกลุ่มนักเคลื่อนไหวซุปเปอร์สตาร์ช่วยกาซาทั้งหมด 450 คนโดยทหาร IDF จับกุมหลังวิ่งเรือเข้าใกล้ชายฝั่งกาซาที่ถูกปิดตายในสัปดาห์นี้
เอพีรายงานต่อว่า การประท้วงในอิตาลีเกิดขึ้นที่กรุงโรมเป็นขบวนมาร์ชเดินไปตามเส้นทางโคลอสเซียม
โพลิติโกรายงานวันพฤหัสบดี(2 ต.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีอิตาลี จอร์เจีย เมโลนี (Giorgia Meloni) กำลังตกภายใต้แรงกดดันให้ต้องแสดงความแข็งกร้าวมากขึ้นต่อสงครามกาซาหลังพลเมืองอิตาลีไม่ต่ำกว่า 20 คนถูกกองกำลังคอมมานโดอิสราเอลจับกุม
ทั้งนี้ก่อนหน้าเมโลนีออกมาแสดงการตำหนิกองเรือบรรเทาทุกข์กาซาที่นำโดยเกรียตา ทุนแบรย์ว่า ไร้ความรับผิดชอบที่ทำข้อตกลงสันติภาพอิสราเอล-กาซาของทรัมป์อาจอยู่ในความเสี่ยง
รอยเตอร์รายงานว่า ในจำนวน 137 คนจากจำนวนกว่า 450 คนที่โดนอิสราเอลจับกุมมี 2 คนมาจากมาเลเซียโดนเนรเทศออกไปตุรกีหลังกองเรือบรรเทาทุกข์กาซา 40 ลำโดนอิสราเอลสะกัดไว้ได้
นักเคลื่อนไหวนานาชาตินี้รวม ตุรกี 36 คน และมาจากสหรัฐฯ ยูเออี อัลจีเรีย โมร็อกโก อิตาลี คูเวต ลิเบีย มาเลเซีย 2 คน มอริตาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และจอร์แดน นั้นโดนปล่อยตัวออกมาที่ตุรกีซึ่งเดินทางมาถึงแล้ว
ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี อันโตนิโอ ตาจานี(Antonio Tajani) ยืนยันว่า มีพลเมืองอิตาลี 26 คนที่มากับเรือ 15 คนยังคงโดนควบคุมตัวและเตรียมโดนเนรเทศออกไปพร้อมนักเคลื่อนไหวจากชาติอื่นๆ
โดยพลเมืองกลุ่มแรกเป็นพลเมืองอิตาลี รวม สมาชิกรัฐสภา 4 คน เดินทางมาถึงกรุงโรมในวันศุกร์(3)
รอยเตอร์รายงานว่า นักเคลื่อนไหวมาเลเซีย ฮาซวานี เฮลมี (Hazwani Helmi) จากมาเลเซีย และ วินด์ฟิลด์ บีเวอร์ (Windfield Beaver) จากสหรัฐฯ เปิดเผยต่อนักข่าวที่สนามบินว่า ทั้งคู่เป็นประจักษ์พยานว่า การกระทำที่โหดร้ายของทหาร IDF ต่อนักเคลื่อนไหวโลกร้อน เกรตา ทุนแบร์ย พร้อมยืนยันว่า ทุนแบร์ยเป็นผู้หญิงวัย 22 ปีที่กล้าหาญมาก และโดนใช้เพื่อสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้ฝ่ายอิสราเอล
ส่วนนักเคลื่อนไหวตุรกี ErsinÇelik บนเรือ Sumud flotilla ได้เปิดเผยกับอนาโดลูของตุรกีตามการรายงานของเดอะการ์เดียนของอังกฤษว่า
“พวกเขาลากเกรตาตัวเล็กๆที่น่ารัก (เกรตา ทุนแบร์ย) ด้วยผมต่อหน้าพวกเรา ทำร้ายเธอ และบังคับเธอให้จูบธงชาติอิสราเอล คนเหล่านั้นทำทุกอย่างเท่าที่คิดได้ต่อเธอ เพื่อเป็นเครื่องเตือนไปยังคนอื่นๆ”
อ้างอิงจากอีเมลของกระทรวงต่างประเทศสวีเดนที่ส่งไปยังคนใกล้ชิดของทุนแบร์ยและเดอะการ์เดียนได้เห็นระบุว่า เจ้าหน้าที่การทูตสวีเดนได้เข้าเยี่ยมนักสู้โลกร้อนชื่อดังในคุก
ทุนแบรย์ได้แจ้งต่อนักการทูตสวีเดนว่า มีปัญหาขาดน้ำ ไม่มีอาหารและน้ำเพียงพอ และยังเริ่มเป็นผื่นขึ้นเนื่องมาจากตัวเรือดบนที่นอน และโดนปฎิบัติอย่างโหดร้ายต้องนั่งบนพื้นแข็งๆเป็นเวลาที่นานมาก