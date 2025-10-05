จำนวนเหยื่อเสียชีวิต ‘โรงเรียนอิสลาม’ อินโดนีเซียพังถล่ม พุ่งพรวดเป็น 37 ราย ยังสูญหาย 26

ยอดจำนวนนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุอาคารเรียนสอนศาสนาอิสลามพังถล่มในอินโดนีเซียที่ทางการยืนยันแล้ว เพิ่มพรวดขึ้นเป็น 37 รายในเช้าวันนี้ (5 ต.ค.) จาก 16 คนที่ประกาศเมื่อ 1 วันก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ตามคำแถลงของหลายหน่วยงานกู้ภัย
โรงเรียน Al Khoziny ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก พังถล่มลงมาเมื่อวันจันทร์ (29 ก.ย.) ในขณะที่นักเรียนวัยรุ่นหลายร้อยคนกำลังประกอบพิธีละหมาดช่วงบ่าย เนื่องจากฐานรากของโรงเรียนไม่สามารถรองรับการก่อสร้างบริเวณชั้นบนของอาคารได้
“จนถึงตอนเช้าวันอาทิตย์ (5) จำนวนของเหยื่อที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วมี 141 คน โดยที่ 104 คนอยู่ในอาการปลอดภัย อีก 37 คนเสียชีวิต” ยุธี บรามันต์โย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซีย กล่าวในคำแถลง ซึ่งบอกด้วยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนี้รวมถึงศพ 1 ศพที่กู้ออกมาได้จากกองปรักหกพังในวันเสาร์ (4) ส่วนผู้ที่ยังสูญหายหาไม่พบนั้น ตอนนี้จำนวนอยู่ที่ 26 คน
ทางด้าน บูดี อิราวัน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานวิบัติภัยแห่งชาติ แถลงข่าวแบบไลฟ์สตรีมวว่า การปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตเวลานี้กระทำสมบูรณ์แล้วราว “60%” และแสดงความหวังว่าจะยุติลงได้ในเร็วๆ นี้
หัวหน้าของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยท้องถิ่น นานัง ซิกิต ก็ยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ 37 คนเช่นกัน ในคำแถลงที่เผยแพร่แยกออกมาต่างหาก
หน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซีย ยังคงพยายามเป็นวันที่ 7 เพื่อค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหาย และเชื่อว่าติดอยู่ภายในกองปรักหักพัง พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเด็กชายวัยรุ่นอายุ 13 ถึง 19 ปี
ตามคำแถลงของหน่วยงานนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเครนหลายตัวเข้ามาช่วยขุดกองปรักหักพังแล้ว หลังจากได้รับอนุญาตจากพวกผู้ปกครองเมื่อวันศุกร์ (3) ให้ใช้เครื่องจักรกลหนัก ภายหลังที่ไม่พบสัญญาณชีพจากความพยายามก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ขุดอุโมงค์ในซากอาคาร ตะโกนเรียกชื่อเด็กๆ และใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ทว่าไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆ ทั้งนี้หน่วยงานกู้ภัยคาดหมายว่าจะสามารถเคลียร์กองปรักหักพังทั้งหมดได้เสร็จสิ้นและยุติการค้นหาในวันจันทร์ (6)
โรงเรียน Al Khoziny เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย ซึ่งคนในท้องถิ่นจะเรียกกันว่า pesantren
อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกมี pesantren อยู่ประมาณ 42,000 แห่งซึ่งให้ความรู้ด้านศาสนาแก่นักเรียน 7 ล้านคน ตามข้อมูลของกระทรวงกิจการศาสนา
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)