ไหนว่าอยู่ดีมีสุข! แรงงานสิ่งทอเขมร 8,000 คน "ปิดถนนประท้วง" โดนเลิกจ้าง-หักค่าแรงไม่เป็นธรรม

แรงงานสิ่งทอกว่า 8,000 คนในจังหวัดกำปงสปือของกัมพูชาออกมาประท้วงเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรม ค่าอาหารกลางวัน รวมถึงนโยบายการลาป่วยที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่และมีการปิดถนนนานหลายชั่วโมง
คนงานหลายพันคนในโรงงานทาราล (TARAL) ได้รวมตัวประท้วงเพื่อตอบโต้คำสั่งการเลิกจ้างคนขับรถบรรทุกจำนวนมากและการลดค่าแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าโรงงานบนถนนหมายเลข 3 ในตำบล Snam Krape อำเภอ Kong Pisey จังหวัดกำปงสปือ
การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 2 ต.ค. และดำเนินต่อไปจนถึงเช้าวันที่ 3 ส่งผลให้ถนนหมายเลข 3 ถูกปิดกั้นเป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง
ทัน ทอน (Than Thon) เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ของสหภาพแรงงานเสรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (FTUWKC) ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Kiripost ว่า โรงงานแห่งนี้เพิ่งยกเลิกสัญญาจ้างคนขับรถบรรทุกประมาณ 60 คน ทำให้พวกคนงานไม่พอใจและออกมาประท้วง และแม้ว่าปัญหาการเลิกจ้างจะได้รับการแก้ไขไปแล้วเมื่อวันก่อน ทว่ายังคงมีข้อกังวลอื่นๆ อยู่
ทอน ระบุด้วยว่า พวกพนักงานได้รับข้อมูลว่าจะมีการตัดเงินเดือนประจำปีหลังจากการประท้วงเมื่อวานนี้ (2) ซึ่งรวมถึงโบนัสและค่าเข้างานสม่ำเสมอ โดยหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของคนงานคือขอเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันละ 2,000 เรียล (16 บาท) ต่อคน
ผู้ประท้วงวัย 41 ปี ซึ่งขอใช้ชื่อว่า บง มูบ บอกกับ Kiripost ว่า ทางโรงงานได้หักค่าจ้างพนักงานที่ออกงานก่อนเวลาเพียงเล็กน้อย
“เราได้รับเงินเดือนน้อยมากอยู่แล้ว และทางโรงงานยังหักเงิน 6 ดอลลาร์จากพนักงานหลายคนที่ออกงานก่อนเวลา 1-2 นาที พวกเขารวมเวลาทั้งหมดตอนสิ้นเดือน ซึ่งนับเป็นเวลาที่เกินมา 11 นาทีในหนึ่งเดือน แล้วก็หักเงิน 6 ดอลลาร์” มูบกล่าว พร้อมเสริมว่าพนักงานเหล่านี้ต้องทนกับการถูกหักเงินเช่นนี้มานานกว่า 6 เดือนแล้ว
สำหรับบริษัท ทารัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีพนักงานประมาณ 8,500 คน ส่งออกเสื้อผ้าไปยังตลาดปลอดภาษีของสหราชอาณาจักรภายใต้แบรนด์ Primark อันโด่งดัง บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 26.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: Kiri Post