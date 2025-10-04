สหรัฐฯ เผยแบบเหรียญ 1 ดอลลาร์รูป 'ทรัมป์' ฉลอง 250 ปีก่อตั้งสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่แบบร่างเหรียญมูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐที่มีรูปประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะถูกผลิตขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี การประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาในปี 2026
ด้านหน้าของแบบร่างดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพ ทรัมป์ ในมุมด้านข้าง โดยมีคำว่า "liberty" อยู่เหนือศีรษะ และตัวเลขปี ค.ศ. "1776-2026" อยู่ด้านล่าง ตามภาพที่ แบรนดอน บีช เหรัญญิกแห่งสหรัฐอเมริกา (Treasurer) ได้โพสต์บน X และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้นำมาเผยแพร่ต่อในภายหลัง
อีกด้านของเหรียญแสดงให้เห็นภาพ ทรัมป์ กำหมัดแน่น พร้อมกับคำว่า "fight fight fight" ซึ่งหมายถึงคำพูดของเขาหลังจากรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้ว และมีธงชาติอเมริกาอยู่ด้านหลัง
"แม้การออกแบบเหรียญดอลลาร์ 1 ดอลลาร์เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ 250 ปีของสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ได้รับการคัดเลือกในขั้นสุดท้าย แต่ร่างฉบับแรกนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันยั่งยืนของประเทศและประชาธิปไตยของเราได้เป็นอย่างดี แม้จะเผชิญกับอุปสรรคมากมาย" โฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลง
บีช กล่าวผ่าน X ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากรัฐบาลผ่านพ้นภาวะ "ชัตดาวน์" ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งต้องหยุดชะงัก ขณะที่สมาชิกสภาคองเกรสยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เกี่ยวกับร่างงบประมาณฉบับใหม่
เมื่อปี 2020 สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผลิตเหรียญ 1 ดอลลาร์สหรัฐได้ในปี 2026 "โดยออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของวาระครบรอบ 250 ปีของสหรัฐอเมริกา"
รูปแบบเหรียญก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย เนื่องจากกฎหมายสหรัฐฯ ระบุชัดเจนว่า "ห้ามมีภาพเหมือนศีรษะและไหล่ หรือภาพเหมือนครึ่งตัวของบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว และห้ามมีภาพเหมือนของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่รวมอยู่ในดีไซน์ด้านหลังเหรียญใดๆ" ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบของสหรัฐฯ
อย่าวไรก็ตาม แบบที่เสนอนี้มีภาพประกอบของ ทรัมป์ ในมุมกว้างขึ้นด้านหลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่า อาจจะไม่เข้าข่ายข้อห้าม "ภาพศีรษะและหัวไหล่หรือภาพเหมือนครึ่งตัว"
กฎหมายปี ค.ศ. 1866 ยังกำหนดห้ามไม่ให้ใช้ภาพเหมือนของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราสหรัฐฯ แต่นั่นหมายถึงธนบัตรที่ผลิตโดยสำนักงานแกะสลักและพิมพ์ (Bureau of Engraving and Printing) ขณะที่เหรียญกษาปณ์ผลิตขึ้นโดยโรงกษาปณ์สหรัฐฯ (US Mint)
บทบัญญัติหนึ่งของกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ฉบับก่อนหน้า ซึ่งผ่านครั้งแรกในปี ค.ศ. 1792 และได้รับการแก้ไขหลายครั้งโดยสภาคองเกรส กำหนดห้ามมิให้มีการแสดงภาพประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรืออดีตประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ ทว่าข้อความดังกล่าวใช้กับเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ละท่าน ไม่ได้ผลิตขึ้นด้วยเหตุผลอื่น เช่น วันครบรอบ 250 ปีของประเทศ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปีสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1976 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สนับสนุนการแข่งขันระดับชาติ และคัดเลือกเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่ออกแบบโดยนักศึกษาด้านประติมากรรม โดยมีรูประฆังแห่งอิสรภาพ สัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของอเมริกา และดวงจันทร์ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญมีรูปอดีตประธานาธิบดี ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ซึ่งเสียชีวิตในปี 1969 และกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ปรากฏบนเหรียญ 1 ดอลลาร์เมื่อปี 1971
ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ (3) ว่า ทรัมป์ ได้เห็นแบบร่างเหรียญแล้วหรือยัง ซึ่งเธอตอบว่า "ฉันไม่แน่ใจว่าท่านเคยเห็นหรือไม่ แต่ฉันมั่นใจว่าท่านจะต้องชอบมัน"
ที่มา: รอยเตอร์