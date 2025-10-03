WW3!! “ปูติน” จัดหนักตอบโต้ทันทีหลังทั่วยุโรปเริ่มใช้มาตรการทหาร ไฟแนนเชียลไทม์สแฉ “มิสไซล์รัสเซีย” ไปไกลผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศ “แพทริออต”ของอเมริกันได้แล้ว

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน วันพฤหัสบดี(2 ต.ค)แถลงจากเมืองโซชิของรัสเซีย ประกาศพร้อมตอบโต้ทันทีจากมาตรการทหารที่ทั่วยุโรปเริ่มใช้ อ้างไร้สาระพวกตะวันตกหวั่นมอสโกวางแผนโจมตีนาโต แต่ไฟแนนเชียลไทม์สอ้างแหล่งข่าวตะวันตกพบ ปูตินพัฒนาระบบมิสไซล์ Iskander-M เจาะผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐฯที่ให้ยูเครนใช้ไปได้
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(2 ต.ค)ว่า ผู้นำรัสเซียแถลงวานนี้(2)ที่เมืองโซชิที่เขามีบ้านพักตากอากาศที่นั่น ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่า “พวกเราเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดต่อการยกระดับทางการทหารเพิ่มขึ้นของยุโรป..พวกเราม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้”
พร้อมชี้ว่า รัสเซียจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงของตัวเอง
และเขากล่าวต่อว่า “ผมคิดว่าคงไม่มีใครสงสัยต่อมาตรการต่อต้านของรัสเซียที่จะมาในไม่ช้า”
สื่ออังกฤษรายงานว่าเป็นการแถลงจากเวทีการประชุมวาลได(Valdai)ซึ่งจัดประจำปีที่เป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญทางนโยบายต่างประเทศ
ในงานนี้ปูตินจะถือโอกาสแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองต่อปัญหาที่กิจการระหว่างประเทศ
การขึ้นกล่าวของเขาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้นำยุโรป 45 ชาติประชุมหารือที่โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก เป็นการประชุมซัมมิตเพื่อสนับสนุนยูเครนและเร่งโปรเจกต์ด้านการป้องกันที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้มั่นใจว่ายุโรปจะสามารถรับมือต่อความก้าวร้าวของรัสเซียได้
มอสโกเริ่มต้นรุกรานน่านฟ้าชาติพันธมิตรนาโตด้วยฝูงโดรน เครื่องบินรบขับไล่ เรือรบ และเครือข่ายเรือของรัสเซียที่เรียกว่า shadow fleet
สนามบินมิวนิกของเยอรมันกลายเป็นเป้าการรุกรานจากโดรนลึกลับล่าสุดจนถึงต้องปิดสนามบินนานเกือบ 7 ชั่วโมงที่เพิ่งกลับมาเปิดเมื่อราวตี 5 ของเช้านี้(3)
และยังบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เยอรมันเฉลิมฉลองการรวมตัวระหว่างเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกครบรอบ 35 ปีเกิดขึ้นในวันที่ 3 ต.ค ปี 1990
ในการแถลงที่เวทีเมืองโซชิผู้นำรัสเซียพยายามหว่านล้อมประธานาธิบดีสหรัฐฯให้เปลี่ยนใจ หลังมีรายงานว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งการให้หน่วยข่าวกรองลับสหรัฐฯทั้งหมดและเพนตากอนหรือกระทรวงการสงครามสหรัฐฯป้อนข่าวกรองให้ยูเครนเพื่อช่วยให้สามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางทางนโยบายยูเครนของสหรัฐฯ
ปูตินแสดงการเยินยอผู้นำสหรัฐฯโดยกล่าววาทะที่ผู้นำอเมริกันมักใช้ว่า “หากทรัมป์อยู่ในอำนาจ ความขัดแย้งยูเครนคงสามารถเลี่ยงพ้นไปได้”
พร้อมยังแสดงความชื่นชมแผนสันติภาพกาซาของผู้นำสหรัฐฯโดยชี้ว่า เป็นการเลือกได้ถูกคนโดยประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่า เชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรียุโรป โทนี แบลร์ ที่คาดว่าจะมีบทบาทนำในกระบวนการสันติภาพนี้จะสามารถทำให้มีความเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ได้
เขาได้เปิดเผยว่า เคยพักค้างคืนที่บ้านอดีตนายกฯแบลร์และทั้งคู่ได้ดื่มกาแฟร่วมกันในเช้าวันถัดมาในชุดนอน
เดอะการ์เดียนรายงานว่า แต่ทว่าน้ำเสียงปูตินนั้นดูจริงจังหนักแน่นเมื่อเอ่ยถึง “ยุโรป”โดยเขาได้โจมตีอย่างเผ็ดร้อนไปยังบรรดาผู้นำชาติยุโรปว่าเป็นตัวขัดขวางสันติภาพยูเครนและ “ทั้งทวีปยังหวาดวิตกกลัวมอสโกวางแผนโจมตี”
ผู้นำรัสเซียปฎิเสธว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่พวกยุโรปเชื่อว่า มอสโกกำลังบุกนาโต
ปูตินประณามฝรั่งเศสที่จับ Boracay เรือบรรทุกน้ำมันที่เป็น shadow fleet ของรัสเซียถูกใช้เพื่อเป็นฐานส่งโดรนโจมตีเดนมาร์กสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเรือลำนี้นอกจากกัปตันเรือ และต้นเรือแล้วยังมีลูกเรือเป็นพลเมืองจีน 2 คน
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันที่ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า มอสโกได้พัฒนาระบบมิสไซล์ของตัวเองจนสามารถทะลุทะลวงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศอเมริกันชื่อดัง แพทริออท ที่ยูเครนใช้ไปได้
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวานนี้(2) ว่า เป็นรายงานที่เปิดเผยจากไฟแนนเชียลไทม์ส์ว่า รัสเซียประสบความสำเร็จในการปรับปรุงมิสไซล์ของตัวเองเพื่อเจาะผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐฯ แพทริออท ที่ส่งให้ยูเครนใช้
ในการปรับปรุงนี้เกี่ยวข้องกับมิสไซล์ Iskander-M และมิสไซล์ Kinzhal ที่มีพิสัยทำการ 500 ก.ม และ 480 ก.ม ตามลำดับที่สามารถทะลุทะลวงลึกเข้าไปข้างในได้ส่งผลทำให้ระบบแพทริออทนั้นสะกัดได้ลำบากมากขึ้น อ้างอิงจากแหล่งข่าวยูเครนและแหล่งข่าวตะวันตกที่เปิดเผยกับไฟแนนเชียลไทม์ส
หนึ่งในแหล่งข่าวยูเครนกล่าวว่า “กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์สำหรับรัสเซีย”
ไฟแนนเชียลไทม์รายงานโดยการอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ CIR สถาบันวิจัยที่มีฐานในกรุงลอนดอนวิเคาะห์ข้อมูลสงครามและอาชญากรรมสงครามชี้ให้เห็นถึงอัตราการสะกัดที่ลดลงอย่างรวดเร็วของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออทจากอยู่ที่ 37% เมื่อสิงหาคมมาอยู่ที่ 6% ในกันยายน
ทั้งนี้ไฟแนนเชียลเปิดเผยว่า รัสเซียได้ทำการอัปเกรดซอฟท์แวร์มิสไซล์ 2 ประเภทได้แก่ Iskander-M แบบภาคพื้นสู่อากาศที่ยิงจากรถบรรทุกเคลื่อนที่และมิสไซล์ Kh-47M2 ที่ยิงออกมาจากเครื่องบินรบ MiG-31
รายงานที่ออกมาจากสำนักงานข่าวกรองการทหารสหรัฐฯชี้ว่า ดูเหมือนรัสเซียจะพัฒนาระบบใหม่มาตั้งแต่เมษายนต้นปี
อัตราการสะกัดที่ลดลงเกิดขึ้นเมื่อมิสไซล์รัสเซียมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่อสิ้นสุดเส้นทางการบิน โดยเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่า การตกแบบวิถีโค้ง(projectile)เริ่มขึ้นในนาทีสุดท้ายของการเคลื่อนที่ซึ่งดูเหมือนต้องการทำให้ระบบสะกัดนั้นสับสนและเลี่ยงหรือล่าช้า ไฟแนนเชียลไทมส์รายงาน