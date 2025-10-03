ปลุกขึ้นไหม!'สม รังสี'โพสต์คลิปแฉซ้ำรบ.เขมรตัดเงินทหารแนวหน้า ชาวเน็ตเรียกร้องลุกฮือโค่นล้มตระกูลฮุน

สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านเขมร ยังเดินหน้าใช้สถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โหมกระพือความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดี(2ต.ต.) เน้นย้ำคำกล่าวหาทางการตัดเงินเดือนทหารแนวหน้า นำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือพรรค กระตุ้นอารมณ์ร่วมของชาวเน็ตเขมร ที่บางคนบอกว่าเหนื่อยหน่ายกับระบบการปกครองของตระกูลฮุน และต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง
ในบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว ได้โพสต์วิดีโอหนึ่ง ที่เป็นรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความทุกข์ยากที่ทหารกัมพูชาต้องเผชิญ ระหว่างที่กำลังพลเหล่านั้นประจำการอยู่ในแนวหน้า ท่ามกลางความขัดแย้งกับไทย ในคลิปมีบทสัมภาษณ์ของกำลังพล ที่อ้างว่าพวกเขาถูกตัดเงินเดือนที่น้อยนิดอยู่ก่อนแล้ว เพื่อนำเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือพรรครัฐบาลของนายกรัฐมตรีฮุน มาเน็ต
วิดีโอดังกล่าวเป็นการตอกย้ำคำกล่าวหาของ สม รังสี ที่มีต่อรัฐบาลกัมพูชา หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม อดีตผู้นำฝ่ายค้านที่หลบหนีอยู่ในต่างแดนรายนี้ ได้โพสต์ข้อความบนบัญชีเฟซบุ๊ก อ้างว่าทหารเขมรที่อยู่ในแนวหน้า ถูกโกงเงินช่วยเหลือ โดยถูกบังคับหักเงินเข้าพรรคการเมือง จนเหลือแค่ 800 บาท
"แม้แต่เงินช่วยเหลือที่มอบแก่ทหารที่อยู่แนวหน้ายังถูกขโมย เมื่อกำลังพลเหล่านั้นอาจหาญออกมาบอกเล่าความจริง พวกเขากลับถูกปรับเงินและตั้งข้อหากบฏแทน พวกเขาได้รับเงินแค่ 1 แสนเรียล(810 บาท) สำหรับการเสียสละชีพเพื่อปกป้องประเทศ" สม รังสี ระบุ พร้อมบอกว่าเงินเดือนทหารถูกตัดทุกเดือนเพื่อช่วยพรรค ขณะที่ทหารเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
การที่นายสม รังสี หยิบยกประเด็นนี้มาโพสต์ว้ำ ดูเหมือนจะปลุกปั่นอารมณ์ของชาวเน็ตกัมพูชาอย่างได้ผล ในนั้นจำนวนมากแสดงความโกรธเคืองที่มีต่อระบอบปกครองกดขี่ข่มเหงของตระกูลฮุน
"ฉันเกลียดการปกครองนี้ ดินแดนทหายไป เกาะ ภูเขา ประเทศกําลังหดตัว และเราพูดความจริงไม่ได้" ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายหนึ่งเขียนเป็นภาษาเขมร กระตุ้นให้อีกคนเสริมว่า "ด้วยความสัตย์จริง ฉันเบื่อการปกครองนี้แล้ว"
นอกจากนี้แล้วยังมีชาวเน็ตคนหนึ่ง ถึงขั้นเร่งเร้าให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือต่อต้านตระกูลฮุน "เราต้องยืนหยัดในทุกชุมชน ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ขับไล่เผด็จการออกนอกประเทศ" ขณะเดียวกันชาวเน็ตกัมพูชาอีกคน เชื่อว่า "ถ้าพวกผู้ปกครองยังทำเช่นนี้ต่อไป บางทีกัมพูชาอาจกลายเป็นเนปาล 2" อ้างถึงการประท้วงที่ลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลเผาบ้านเผาเมือง โค่นล้มรัฐบาลเนปาล
"ไม่รู้ว่าประเทศจะพัฒนาเหมือนคนอื่นเมื่อไหร่ โปรดคิดถึงประชาชน ทหาร และแผ่นดินของท่านด้วย สงสารพวกเขาในฐานะทหารแถวหน้า" ชาวเน็ตกัมพูชาอีกคนเขียน
