ระอุ! "อังกฤษ" เจอก่อการร้ายโจมตีโบสถ์ยิวใน “แมนเชสเตอร์” มือมีดสวมเสื้อกั๊กติดกระเบิดขับรถพุ่งเข้าหาฝูงชนก่อนบุกไล่แทง ยิวดับ 2 ก่อนโดนสกอตแลนยาร์ดวิสามัญตายคาที่

เอพี/เอเจนซีส์ – เฮลิคอปเตอร์บินวนเหนือที่เกิดเหนือเหตุระหว่างหุ่นยนต์กู้ระเบิดกำลังทำงานเก็บกู้ระเบิดฆ่าตัวตายที่ติดอยู่ที่เสื้อกั๊กคนร้ายเกิดขึ้นหลังมือมีดที่สวมเสื้อกั๊กติดระเบิดขับรถพุ่งใส่ฝูงชนที่เดินบนทางเท้าก่อนที่จะเปิดฉากใช้มีดไล่แทงคนเมื่อเวลา 09.31 น.ใกล้โบสถ์ยิวในเมืองแมนเชสเตอร์ ชาวยิวเสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บ 4 คน ส่วนคนร้ายโดนสกอตแลนยาร์ดยิงดับภายใน 7 นาทีตั้งแต่เมื่อรับแจ้ง อังกฤษประกาศเป็นคดีก่อการร้าย ล่าสุดประกาศไม่พบระเบิดบนตัวคนร้าย
เอพีรายงานวันนี้(2 ต.ค)ว่า คนร้ายเพศชายขับรถพุ่งเข้าหาคนที่กำลังเดินบนทางเท้าในตอนเช้าวันพฤหัสบดี(2) ที่ด้านนอกโบสถ์ยิวออร์โธดอกซ์(Orthodox synagogue) ในเมืองแมนเชสเตอร์ทางเหนือของอังกฤษ และเดินลงมาจากรถก่อนตัดสินใจใช้มีดไล่แทงเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 09.31 น.ตามเวลาท้องถิ่นอ้างเวลาจากเดลีเมลของอังกฤษ ซึ่งเกิดไม่นานหลังพิธีทางศาสนาภายในโบสถ์เริ่ม
ตำรวจอังกฤษกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า มีผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นชาวยิวและบาดเจ็บอีก 4 คนในการก่อการร้ายเกิดขึ้นในวัน Yom Kippur ที่ถือว่าเป็นวันศักดิสิทธิ์มากที่สุดของศาสนายูดาย
สกอตแลนยาร์ดได้ยิงและสังหารคนร้าย เกิดขึ้นภายในแค่ 7 นาทีหลังจากได้รับการแจ้ง เดลีเมลกล่าว เอพีรายงานว่า ตำรวจเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ (Greater Manchester) แถลงว่าแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานเพื่อยืนยันการเสียชีวิตเป็นเพราะเข้าสวมเสื้อกั๊กที่บ่งชี้ว่าเขามีระเบิดผูกติดไว้
ตำรวจนครบาลอังกฤษที่ออกนำปฎิบัติการต่อต้านก่อการร้ายประกาศให้การโจมตีโบสถ์ยิวแมนเชสเตอร์เป็นคดีก่อการร้าย
ภาพที่เผยแพร่ออกไปทั่วเป็นภาพทหารอังกฤษมาพร้อมหุ่นยนต์กำลังทำงานเก็บกู้ระเบิดติดเสื้อกั๊กขณะที่เฮลิคอปเตอร์บนวนเหนือที่เกิดเหตุพร้อมกับตำรวจติดอาวุธปรากฎตัว แต่ล่าสุดเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ตำรวจเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ยืนยันว่าในเสื้อกั๊กไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นขวดหรือกระป๋องเท่านั้น
เดลีเมลรายงานว่าคดีโจมตีโบสถ์ยิวนี้มีการส่งหน่วยรบพิเศษ SAS ของกองทัพอังกฤษเข้ามา สกอตแลนยาร์ดแถลงว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลานี้รู้ข้อมูลคนร้ายแล้วแต่ทว่าเพื่อความปลอดภัยที่จุดเกิดเหตุจึงยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่ทว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจการก่อเหตุ
สกอตแลนยาร์ดกล่าวผ่านแถลงการณ์ต่อว่า ในช่วงก่อเหตุมีชาวยิวเป็นจำนวนมากอยู่ด้านในโบสถ์แมนเชสเตอร์ แต่โชคดีที่เป็นผลมาจากความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโบสถ์และบรรดาผู้แสวงบุญที่อยู่ด้านใน และรวมถึงจากความรวดเร็วของตำรวจอังกฤษที่ตอบโต้ต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วจึงสกัดไม่ให้มือมีดผ่านเข้าไปในโบสถ์ยิวแมนเชสเตอร์ได้
เอพีรายงานว่า พยานคนหนึ่งในเหตุการณ์เปิดเผยว่า เธอเห็นรถคันหนึ่งขับส่ายไปมาอย่างน่ากลัวก่อนพุ่งชนประตูรั้วของโบสถ์ยิวแมนเชสเตอร์
พร้อมเปิดเผยว่า คิดไปว่าคนขับรถที่เป็นชายนั้นบางทีอาจจะเกิดโรคหัวใจกำเริบ พร้อมเสริมว่า “แต่ในวินาทีที่เขาก้าวออกมาจากนอกรถ เขาเริ่มไล่แทงคนที่อยู่ใกล้ เขาเข้าหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่จะพยายามฝ่าเข้าไปด้านในโบสถ์ยิว
และเปิดเผยต่อว่าในอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตำรวจอังกฤษเปิดฉากยิงใส่คนร้ายเพื่อปลิดชีวิต
คลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นตำรวจสกอตแลนยาร์ดกำลังยกปืนจ่อไปที่ชายคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนพื้นใกล้กับกำแพงโบสถ์ที่มีสัญลักษณ์ดาวสีน้ำเงินซึ่งเป็นดาวแห่งเดวิดปรากฎ
มีคนที่เดินผ่านไปมาสามารถได้ยินในคลิปพูดว่า ชายมือมีดมีระเบิดและพยายามที่จะจุดระเบิดขึ้น และเมื่อเขาพยายามจะยืนขึ้นพบว่าเสียงปืนดังและชายคนดังกล่าวล้มลงไปกับพื้น