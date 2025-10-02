ทำจริงไม่จ้อจี้! ‘ทรัมป์’ สั่งเบรกงบ $26,000 ล้าน ‘รัฐฐานเสียงเดโมแครต’ หลังสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ ‘ชัตดาวน์’

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีคำสั่งชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ 26,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการในรัฐต่างๆ ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครต โดยทำตามคำขู่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะพุ่งเป้าตัดงบโครงการต่างๆ ของพรรคเดโมแครตก่อนใครเพื่อน หากสหรัฐฯ โหวตร่างงบประมาณไม่ผ่านจนต้องเผชิญวิกฤตชัตดาวน์อีกครั้ง
โครงการที่ถูกล็อกเป้าในครั้งนี้ได้แก่ โครงการเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นบ้านของแกนนำพรรคเดโมแครต 2 คน และโครงการพลังงานสีเขียวมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ใน 16 รัฐที่มีฝ่ายบริหารท้องถิ่นเป็นคนของเดโมแครต ซึ่งรวมถึงแคลิฟอร์เนียและอิลลินอยส์
รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ยังออกมาเตือนด้วยว่า รัฐบาล ทรัมป์ อาจจะมีการปลดพนักงานรัฐออกเพิ่มเติม หากการปิดหน่วยงานรัฐยืดเยื้อไปนานเกินกว่า 2-3 วัน
ความเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกชัดเจนว่า ทรัมป์ พร้อมที่จะทำตามคำขู่ของเขาในการใช้วิกฤตชัตดาวน์เป็นเครื่องมือเล่นงานขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้าม และขยายอำนาจควบคุมงบประมาณส่วนกลางกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ที่รัฐธรรมนูญอเมริกากำหนดให้เป็นอำนาจของสภาคองเกรส
“เราสามารถประหยัดงบไปได้หลายพันล้านดอลลาร์” ทรัมป์ โพสต์ Truth Social เมื่อกลางดึกวันพุธ (1)
การชัตดาวน์ปิดหน่วยงานรัฐครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ปี 1981 ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องระงับโครงการวิจัย การตรวจสอบด้านงบประมาณ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง
พนักงานรัฐประมาณ 750,000 คนได้รับคำสั่งพักงาน ขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นเช่นทหารและกองกำลังป้องกันชายแดนยังคงต้องทำงานต่อไปโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกสหรัฐฯ ประกาศว่าจะยังคงทำพิธีฝังศพที่สุสานแห่งชาติต่อไป ทว่าจะไม่มีการตั้งแท่งหินเหนือหลุมศพหรือดายหญ้า
แวนซ์ ระบุในงานแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวว่า รัฐบาลอาจจำเป็นต้องมีการ “เลย์ออฟ” เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมหากการชัตดาวน์ยืดเยื้อนานกว่า 2-3 วัน นอกเหนือไปจากพนักงานรัฐ 300,000 คนที่กำลังจะถูกปลดออกภายในสิ้นเดือน ธ.ค. นี้
ที่ผ่านมาการชัตดาวน์ปิดหน่วยงานรัฐยังไม่เคยนำไปสู่การเลิกจ้างแบบถาวรมาก่อน
สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (U.S. Patent and Trademark Office) ประกาศเตรียมปลดพนักงานออก 1% จากทั้งหมด 14,000 คน ตามจดหมายภายในที่ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้เห็น
ฮากีม เจฟฟรีส์ แกนนำ ส.ส.เดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ชี้ว่า คำสั่งแช่แข็งงบประมาณสำหรับโครงการรถไฟใต้ดินที่รัฐนิวยอร์กบ้านเกิดของเขาจะส่งผลให้ลูกจ้างหลายพันคนไม่มีงานทำ ขณะที่ ชัค ชูเมอร์ แกนนำ ส.ว.เดโมแครตจากรัฐนิวยอร์กเช่นกัน กล่าวว่า ทรัมป์ กำลังพุ่งเป้าเล่นงานคนอเมริกันทั่วไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
“เรากำลังใช้คนอเมริกันเป็นเหยื่อ ข่มขู่สร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศนี้ด้วยการแบล็กเมล” ชูเมอร์ กล่าว
ด้าน ส.ว. ทอม ทิลลิส จากพรรครีพับลิกัน ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าคำสั่งแช่แข็งงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรัฐนิวยอร์กอาจจะทำให้คองเกรสหลุดพ้นจากภาวะชัตดาวน์ได้ยากขึ้น
“พวกเขาต้องระมัดระวังให้มาก เพราะอาจจะสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษขึ้น... ผมหวังว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกับผู้นำ และผู้นำก็จะทำงานร่วมกับพวกเขา เพื่อไม่ให้เราเดินออกจากสถานการณ์ปัจจุบันได้ยากยิ่งไปกว่าที่เป็นอยู่” ทิลลิส กล่าว
จอห์น ธูน แกนนำ ส.ว.รีพับลิกัน ออกมาปฏิเสธแนวคิดที่ว่าคำสั่งเบรกงบประมาณครั้งนี้เข้าข่าย “จับตัวประกัน” กลายๆ
“ก็โหวตผ่านร่างงบประมาณเสียสิ ปัญหามันก็จบแล้วใช่ไหม? ผมหมายถึงว่า มันก็ตรงไปตรงมาแค่นั้นเอง” เขาระบุในงานแถลงข่าว
เจฟฟรีย์ ระบุว่า ตนยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางทำเนียบขาวอีกเลยหลังจากที่เข้าพบ ทรัมป์ เมื่อต้นสัปดาห์นี้
“เรายังไม่ได้รับการติดต่อจากทำเนียบขาวตั้งแต่มีการประชุมกันที่นั่นเมื่อวันจันทร์” เขาให้สัมภาษณ์กับ CNN
“เห็นได้ชัดว่า พวกเขามีเจตนาทำให้รัฐบาลถูกชัตดาวน์”
ที่มา: รอยเตอร์