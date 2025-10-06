เฉลิมฉลองครบรอบวันชาติไต้หวัน 10 ตุลาคม 2568

#ChipInWithTaiwan
วัฒนธรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาและการทูตเชิงบูรณาการของไต้หวัน ได้หล่อหลอมเป็นกระแสแห่งความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี นวัตกรรม และความรุ่งเรือง ดั่งสายธารเล็กๆ ที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่อันเปี่ยมด้วยพลังแห่งความยืดหยุ่นและการปรับตัว ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ได้ร่วมกันเปิดเส้นทางใหม่ ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับโลก และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนที่คึกคักไปจนถึงโรงงานผลิตชิปที่แม่นยำ อิทธิพลจากพลังซอฟต์พาวเวอร์และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของไต้หวันกำลังแผ่ขยายสู่ทั่วโลก
#ChipInWithTaiwan — ที่ซึ่งความเพียรดั่งสายน้ำมาบรรจบกับประกายแห่งนวัตกรรม เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับโลกทั้งใบ
#ทีมไต้หวัน
ไต้หวันเต้นไปตามจังหวะของประชาธิปไตยที่หยั่งรากด้วยความยุติธรรมและหลักนิติธรรมภายใต้แสงแห่งความรุ่งเรืองร่วมกัน เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคีนำทางทุกย่างก้าวแห่งความหวังทั้งไต้หวัน และความเสมอภาคยกย่องเชิดชูทุกภาคส่วนของสังคม ความมั่งคั่งจุดประกายความฝัน ขณะที่ความเคารพซึ่งกันและกันเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ที่นี่ในไต้หวัน ทุกชีวิตมีจุดยืนและหัวใจหลากหลายต่างยืนหยัดภายใต้อ้อมกอดแห่งเสรีภาพ
หัวใจของไต้หวันขับขานบทเพลงแห่งประชาธิปไตย
ยึดมั่นด้วยกฎหมายที่แข็งแกร่งและมั่นคง
ดอกไม้บานภายใต้แสงแห่งความเจริญรุ่งเรือง
เรารวมกันเพื่อเติบโตและฝันใหม่ๆ ได้บรรลุ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนำทางทุกย่างก้าวที่เต็มไปด้วยความหวัง
ความเสมอภาคพาเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ความอุดมสมบูรณ์ไหลจากชายฝั่งสู่ยอดเขา ความเคารพซึ่งกันและกันคือสายสัมพันธ์ที่เราธำรงรักษา
ที่นี่ในไต้หวัน ทุกชีวิตมีที่ยืน
อยู่ภายใต้การโอบกอดอันอบอุ่นของเสรีภาพที่ต้อนรับทุกคน