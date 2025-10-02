ทหารอิสราเอลบุกสกัด 'กองเรือนักเคลื่อนไหว' ส่งความช่วยเหลือเข้ากาซา ตุรกีประณามเข้าข่าย 'ก่อการร้าย'

ทหารอิสราเอลบุกขึ้นเรือที่บรรดานักเคลื่อนไหวพยายามนำความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้าไปยังกาซา และนำพวกเขาไปยังท่าเรือของอิสราเอลในวันพุธ (1 ต.ค.) ซึ่งถือเป็นการขัดขวางการประท้วงที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในการต่อต้านการปิดล้อมดินแดนกาซาของอิสราเอล
คลิปวิดีโอจากกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลที่ได้รับการยืนยันโดยรอยเตอร์แสดงให้เห็นผู้โดยสารคนสำคัญที่สุดของกองเรือ คือ เกรียตา ทุนแบร์ย (Greta Thunberg) นักรณรงค์ด้านสภาพภูมิอากาศชาวสวีเดน กำลังนั่งอยู่บนดาดฟ้าเรือโดยถูกทหารอิสราเอลรุมล้อม
กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลแถลงผ่าน X ว่า "เรือหลายลำของกองเรือฮามาส-ซูมุด ได้รับการสกัดอย่างปลอดภัย และผู้โดยสารกำลังถูกเคลื่อนย้ายไปยังท่าเรือของอิสราเอล"
"เกรียตา และเพื่อนๆ ของเธอปลอดภัย และมีสุขภาพแข็งแรง"
กองเรือ Global Sumud Flotilla ซึ่งพยายามขนส่งยารักษาโรคและเสบียงอาหารไปยังฉนวนกาซา ประกอบด้วยเรือพลเรือนมากกว่า 40 ลำ พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา นักกฎหมาย และนักเคลื่อนไหวประมาณ 500 คน
กองเรือได้เผยแพร่วิดีโอหลายรายการทาง Telegram พร้อมข้อความจากผู้โดยสารบนเรือ โดยบางคนชูหนังสือเดินทางระบุว่า พวกเขาถูกลักพาตัว และนำตัวไปยังอิสราเอลโดยไม่สมัครใจ และย้ำว่าภารกิจของพวกเขาเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมที่ปราศจากความรุนแรง
การเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้รับความสนใจจากนานาชาติ โดยประเทศต่างๆ รวมถึงตุรกี สเปน และอิตาลี ได้ส่งเรือหรือโดรนเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่พลเมืองของตนต้องการความช่วยเหลือ แม้จะถูกอิสราเอลส่งคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ถอยกลับก็ตาม
กระทรวงการต่างประเทศตุรกีแถลงว่า "การโจมตี" ของอิสราเอลต่อกองเรือนี้ถือเป็น "การก่อการร้าย" ที่อันตรายต่อชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ และยังเกิดการประท้วงแบบฉับพลันทั่วอิตาลีเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอล
กองเรือ Global Sumud Flotilla เป็นความพยายามทางทะเลครั้งล่าสุดที่จะฝ่ามาตรการปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอล ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นดินแดนรกร้างจากสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ 2 ปี
ผู้จัดงานกองเรือประณามการโจมตีเมื่อวันพุธ (1) ว่าเป็น "อาชญากรรมสงคราม" พร้อมระบุว่ากองทัพอิสราเอลใช้ยุทธวิธีก้าวร้าว รวมถึงการใช้ปืนฉีดน้ำ แรงดันสูง แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
"เรือหลายลำถูกกองกำลังผู้ยึดครองของอิสราเอลสกัดกั้นและขึ้นเรืออย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำสากล" ผู้จัดการกองเรือระบุ
ทางกองเรือยังกล่าวหากองทัพเรืออิสราเอลว่าพยายามจมเรือ มาเรีย คริสตินา ซึ่งผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ ส่วนกองทัพอิสราเอลก็ยังไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
รัฐบาลอังการาแถลงว่าได้เริ่มขั้นตอนเพื่อให้อิสราเอลปล่อยตัวชาวตุรกีและคนอื่นๆ บนเรือแล้ว ขณะที่สเปนเรียกร้องให้อิสราเอลปกป้องความปลอดภัยและสิทธิของนักเคลื่อนไหว
“รายงานในคืนนี้เป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่ง นี่เป็นภารกิจอันสันติเพื่อส่องแสงไปยังหายนะด้านมนุษยธรรมอันน่าสะพรึงกลัว” ไซมอน แฮร์ริส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ แถลงผ่าน X
กองเรือนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งกาซาประมาณ 70 ไมล์ทะเลขณะที่ถูกสกัดกั้นภายในเขตที่อิสราเอลควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เรือลำใดเข้ามาใกล้ ผู้จัดกิจกรรมระบุว่าการสื่อสารของพวกเขาถูกรบกวน ซึ่งรวมถึงการใช้กล้องถ่ายทอดสดภาพจากเรือบางลำ
จากข้อมูลการติดตามเรือของกองเรือ Global Sumud Flotilla เองพบว่ามีเรือทั้งหมด 13 ลำที่ถูกสกัดกั้น และในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (2) ผู้จัดกิจกรรมยังยืนกรานว่า กองเรือ "จะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่หวั่นไหว"
กองเรือระบุในโพสต์บน Telegram เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (2) ว่า เรืออีก 30 ลำยังคงแล่นไปยังกาซา พร้อมเสริมว่าเรืออยู่ห่างจากจุดหมายปลายทาง 46 ไมล์ทะเล
ก่อนหน้านี้ กองทัพเรืออิสราเอลได้เตือนกองเรือว่ากำลังเข้าใกล้พื้นที่สู้รบและละเมิดมาตรการปิดล้อมตามกฎหมาย และขอให้กองเรือเปลี่ยนเส้นทางเสีย กองทัพเรืออิสราเอลยังเสนอที่จะส่งต่อความช่วยเหลือใดๆ ไปยังกาซาโดยสันติผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
ที่มา: รอยเตอร์