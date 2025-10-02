ตัวต้นเหตุเลย!กัมพูชาวิ่งแจ้นฟ้องปารีสหลังไทยส่อฉีกเอ็มโอยู โวยไทยไม่ยอมรับแผนที่'สยาม-ฝรั่งเศส'

ควน สุดารี (Khuon Sudary) ประธานสภาแห่งชาติเขมร แจ้งกับ โอลิวิเยร์ ริชาร์ด เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำกัมพูชา ว่าความขัดแย้งด้านชายแดนในปัจจุบันระหว่างกัมพูชาและไทย มีบ่อเกิดจากการที่ไทยไม่ยอมรับแผนที่ฝรั่งเศส-สยาม(แผนที่ไทยลงนามกับฝรั่งเศส) และล้มเหลวในการยึดถือต่อบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) ปี ค.ศ.2000(พ.ศ.2543) ระหว่าง 2 ชาติ
รายงานของเว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส อ้างคำพูดของ สุดารี ระบุต่อว่าข้อพิพาทด้านชายแดนไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน แต่เป็นประเด็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้ว
ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส สุดารี เน้นน้ำคำกล่าวอ้าง ไทย ยังคงใช้แผนที่ที่ร่างเองฝ่ายเดียว ซึ่งขัดแย้งกับแผนที่ตามสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ เพราะฉะนั้นความขัดแย้งจึงไม่มีวันเลือนหายไป
เธอบอกว่ารัฐบาลกัมพูชายังคงมุ่งมั่นต่อทางออกอย่างสันติและทางออกด้านการทูต ภายใต้แรงผลักดันแห่งความปรารถนาธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และหลีกเลี่ยงหวนคืนสู่ความทุกข์ทรมานที่มีต้นตอจากความขัดแย้งต่างๆในอดีตที่ผ่านมา "กัมพูชาผ่านประสบการณ์ของสงคราม และไม่ต้องหารเห็นประชาชนทุกข์ทรมานอีกครั้ง"
สุดารี ระบุต่อว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ได้เน้นย้ำจุดยืนสันติภาพนี้ระหว่างพูดคุยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆที่เป็นมิตร แสดงความหวังว่าประเด็นความขัดแย้งนี้จะได้รับการคลี่คลายในเร็ววัน
ระหว่างพบปะกัน แก้ว พิเสฐ หัวหน้าคณะทำงานของประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา เผยว่าเอกอัครราชทูตริชาร์ด ยืนยันฝรั่งเศสกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย และรับประกันว่าจะคอยรายงานอัพเดทจากรัฐบาลกัมพูชา ไปยังพวกผู้นำฝรั่งเศสในปารีสเป็นประจำ
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่าสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ปี 1904 และ 1907 คือข้อตกลงหลักระหว่างฝรั่งเศสกับสยาม(ประเทศไทยในปัจจุบัน) ที่กำหนดและปักปันเขตแดนระหว่างสยาม กับ 2 อาณานิคมของฝรั่งเศส อย่างกัมพูชาและลาว โดยสนธิสัญญานี้คือพื้่นฐานทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมาย สำหรับแนวเขตแดนของกัมพูชาในปัจจุบัน
ขแมร์ไทม์ส บอกว่าไทยไม่ยอมรับสนธิสัญญานี้ และใช้แผนที่อื่น ซึ่งกลายมาเป็นบ่อเกิดข้อพิพาทที่เรื้อรังยาวนานระหว่าง 2 ชาติ
อนึ่งข้อเท็จจริงคือ ไทย ไม่ยอมรับแผนที่ตามสนธิสัญญาฝรั่งเศส-กรุงสยามปี 1907 เพราะแนวสันปันน้ำซึ่งฝรั่งเศสทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว เบี่ยงเบนไปจากเดิม โดยเดิมทีตามสนธิสัญญาปี 1904 ระบุไว้ว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตสยาม แต่พอเป็นแผนที่ฉบับปี 1907 กลับให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)