ตบหัวแล้วลูบหลัง!ทรัมป์ลงนามคำสั่งปกป้องกาตาร์ หลังปล่อยอิสราเอลโจมตีถล่มเมืองหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งฉบับหนึ่ง ที่ประกาศปกป้องพันธมิตรสำคัญอย่าง "กาตาร์" จากการถูกโจมตีใดๆ ตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวในวันพุธ(1ต.ค.) ความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ ตามหลังอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีประเทศในแถบอ่าวอาหรับแห่งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว

การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโหมกระพือความเดือดดาลจากวอชิงตันและกระตุ้น ทรัมป์ กดดันนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ให้ยอมรับข้อตกลงสันติภาพกาซาในสัปดาห์นี้ และขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อกาตาร์

"สหรัฐฯจะมองการโจมตีติดอาวุธใดๆใส่ดินแดน อธิปไตยหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆของรัฐกาตาร์ ในฐานะภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของสหัฐฯ" คำสั่งบริหารของทรัมป์ระบุ "ในกรณีที่เกิดการโจมตีลักษณะดังกล่าว อเมริกาจะใช้มาตรการที่ชอบธรรมตามกฎหมายและที่เหมาะสมทั้งหมดทั้งมวล ในนั้นรวมถึงทั้งด้านการทูต เศรษฐกิจและถ้าจำเป็น ทางทหาร เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯและกาตาร์"

คำสั่งนี้ลงนามเมื่อวันจันทร์(29ก.ย.) วันเดียวกับที่ ทรัมป์ เปิดตัวแผนสันติภาพกาซา 20 ข้อ แต่มันเพิ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของทำเนียบขาวในวันพุธ(1ต.ค.)

กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ยกย่องความเคลื่อนไหวของทรัมป์ โดยระบุในถ้อยแถลงว่า "กาตาร์รู้สึกยินดีต่อการลงนามในคำสั่งบริหารของประธานาธิบดี ที่รับรองว่าการโจมตีใดๆต่อดินแดนของเรา เทียบเท่ากับเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของอเมริกา"

ข้อตกลงนี้ถือเป็นเรื่องแปลกพอสมควร เนื่องจากมันเทียบเท่ากับเป็นการปกป้องพันธมิตรของสหรัฐฯรายหนึ่ง จากภัยคุกคามโดยพันธมิตรของอเมริกาอีกราย

มันมีขึ้นหลังจากอิสราเอลปฏิบัติการโจมตี กาตาร์ พันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯในภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 กันยายน เล็งเป้าเล่นงานพวกเจ้าหน้าที่จากกลุ่มปาเลสไตน์ฮามาส ระหว่างที่กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่เสนอโดยอเมริกา สำหรับหยุดสงครามในกาซา ในขณะที่ กาตาร์ ก็เป็นหนึ่งในคนกลางหลักของการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับฮามาส

สหรัฐฯเปิดเผยว่า เนทันยาฮู ต่อสายโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีกาตาร์ จากห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวในวันจันทร์(29ก.ย.) แสดงความเสียใจต่อเหตุโจมตี และรับปากจะไม่ทำมันอีก

นายกรัฐมนตรีอิสราเอลอยู่ในวอชิงตัน เพื่อพบปะกับ ทรัมป์ และจุดยืนที่เปลี่ยนไปดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่ผ่านมา เนทันยาฮู แสดงท่าทีท้าทายมาโดยตลอด นับตั้งแต่เขาออกคำสั่งโจมตีกาตาร์

สำนักข่าว Axios รายงานว่า ทรัมป์ เดือดดาลต่อเหตุโจมตี และมองว่าบรรดารัฐอาหรับมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเคียงข้างกาตาร์ เขาจึงใช้มันกดดันอิสราเอลให้ยอมรับข้อตกลงกาซา แม้ เนทันยาฮู ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการปฏิเสธใดๆ

อนึ่ง กาตาร์ เป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯในอ่าวอาหรับและเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารอเมริกาใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในนั้นรวมถึงกองบัญชาการระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกองบัญชาการกลางสหัฐฯ

(ที่มา:เอเอฟพี)

