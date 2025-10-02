อึ้ง! พ่อของ “เมแกน" ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ เจอ “แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์” ติดอยู่บนชั้น 19 ของอพาร์ทเมนท์สุดหรูใน "เซบู" ออกมาไม่ได้หลังเพิ่งย้ายจากอเมริกา

เอเจนซีส์ – โทมัส มาร์เคิล (Thomas Markle)วัย 81 ปีบิดาของ เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ไม่สามารถอพยพลงมาจากชั้น 19 ของอพาร์ทเมนท์หรูที่มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 500 ปอนด์ในฟิลิปปินส์ได้หลังเกิดแผ่นดินไหว 6.9 แมกนิจูดเมื่อคืนดึกวันอังคาร(30 ก.ย)หลังเพิ่งย้ายออกจากอเมริกามาอาศัยที่ฟิลิปปินส์พร้อมลูกชาย
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันพุธ(1 ต.ค)ว่า กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อบิดาของเมแกน มาร์เคิล พระชายาของเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ เกิดติดบนอพาร์ทเมนท์ในฟิลิปปินส์ไม่สามารถอพยพลงออกมาได้หลังฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวระดับความแรง 6.9 แมกนิจูดเมื่อเวลา 22.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(30 ก.ย) สร้างความตกอตกตกใจไปทั่ว
หลังเกิดแผ่นดินไหวพบมีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 69 คนท่ามกลางความเสียหายเป็นวงกว้างบ้านเรือนและโบสถ์พังทลาย สะพานและถนนเกิดรอยแยก
สื่ออังกฤษชี้ว่าข่าวบิดาของเมแกนนั้นออกมาจาก ซาแมนตา มาร์เคิล (Samantha Markle) วัย 60 ปี พี่สาวต่างแม่ที่ไม่ลงรอยกับดัชเชสและขึ้นชื่อว่ามีพฤติกรรมประหลาดออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความวิตกถึงโทมัส มาร์เคิล (Thomas Markle)ผ่านแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า
“พ่อของดิฉันติดอยู่ที่ชั้น 19 ของอาคารในฟิลิปปินส์หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเขาไม่สามารถเดินและเขาติดอยู่ในนั้น”
และต่อมาพี่สาวของเมแกนที่ไม่ได้เปิดเผยว่าอพาร์ทเมนท์สุดหรูที่พ่อของเธออาศัยนั้นได้รับความเสียหายหรือไม่ หรือว่าเขาติดอยู่ที่นั่นได้อย่างไรแต่ในการโพสต์ที่มีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันพุธ(1)นั้นได้ระบุว่า
“ดิฉันขอส่งความรู้สึกซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งไปยังทุกคนที่แสดงความวิตกต่อพ่อของดิฉัน ขอขอบคุณมาก และมาจนถึงวันนี้เขาสบายดี และกำลังวางแผนที่จะออกไปจากตึกนั่น พวกเขาเวลานี้ดูเหมือนปลอดภัยดี และหวังว่าจะไม่มีอาฟเตอร์ช็อกที่รุนแรง กำลังมีการวางมาตรการเพื่อที่พ่อจะไม่ต้องติดอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีก ขอพระเจ้าทรงอวยพรและขอให้ทุกคนยังคงปลอดภัย”
เดลีเมลรายงานว่า ในเวลาต่อมา โทมัส มาร์เคิล วัย 81 ปีกล่าวขอบคุณไปยังบรรดาผู้คนที่แสดงความเป็นห่วงว่า “ขอได้โปรดอย่ากังวลเกี่ยวกับผม ทุกสิ่งยังคงเรียบร้อย” และอ้างอิงการรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์พบว่า บิดาของเมแกนย้ายออกจากอเมริกามาอาศัยอยู่บนเกาะเซบู ฟิลิปปินส์ พร้อมลูกชาย โทมัส จูเนียร์ วัย 58 ปีโดยอ้างว่าเพื่อเริ่มชีวิตใหม่
อพาร์ทเมนท์ที่โทมัส มาร์เคิลอาศัยนั้นจัดว่าหรูหราและมีอัตราค่าเช่าที่ 500 ปอนด์ต่อเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้โดยเฉลี่ยของชาวฟิลิปปินส์ที่แค่ 7,000 ปอนด์/ปีเท่านั้น
บิดาของมาร์เคิลถูกจับภาพไว้ได้ระหว่างกำลังนั่งพักผ่อนตามลำพังท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนด้านนอกของซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านใหม่ของเขาที่เพิ่งย้ายมาเมื่อพฤษภาคมปีนี้ และแค่ 1 วันหลังเจ้าชายอาร์ชีทรงมีอายุครบ 6 พรรษา
มาร์เคิลพบว่าเดินถือไม้เท้าไปตามถนนที่พื้นผิวไม่เรียบท่ามกลางสภาพอากาศร้อนถึง 33 องศาเซลเซียสและระดับความชื้นเกือบ 90% ระหว่างที่ลูกชาย โทมัส จูเนียร์ ถูกพบเดินออกไปจากอพาร์ทเมนท์ในสภาพเดินกุมมือหญิงสาวอายุน้อยรายหนึ่ง
แหล่งข่าวเปิดเผยกับเดลีมิเรอร์ของอังกฤษในเวลานั้นว่า คนทั้งคู่เพิ่งย้ายเข้ามาอาศัยในเซบูได้ไม่นานและยังคงไม่สามารถปรับตัวได้หลังการย้ายครั้งใหญ่ข้ามทวีปแต่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
สื่ออังกฤษรายงานว่า ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เคยประทานสัมภาษณ์แก่เจ้าแม่ทอล์กโชวของสหรัฐฯ โอปราห์ วินฟรีย์ ว่า รู้สึกโดนทรยศจากการที่เขาได้เปิดเผยเรื่องราวสื่อสารภายในออกมาให้สื่อรู้ ส่งผลทำให้โทมัส มาร์เคิล ไม่เคยได้พบทั้งพระสวามีเจ้าชายแฮร์รีหรือพระโอรสเจ้าชายอาร์ชีแม้แต่ครั้งเดียว